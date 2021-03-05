Olaylar Ve Görüşler
Son Yazısı / Tüm Yazıları

Muhalefetin ve Çözümün Doğrusu - Prof. Dr. Türkkaya ATAÖV

05 Mart 2021 Cuma

Türkiyede ve daha birçok ülkede başlıktaki kavramların doğrusunun egemen olduğu söylenemez. Çok gittiğim Hindistanda kurucu baba Nehrudan yürürlükte bir iz kalmadı. Çin başkentinde (Moskovada Kızıl Meydanda Lenin gibi) giysiler içinde yatan Maoyu da iki kez gördüm.

Kılavuz bile işin alayındaydı. ABDde Jefferson, Lincoln ve FDRden eser kalmadı. Emperyalizm Afrikaya neo-liberalizm ve küreselleşme maskeleriyle sömürgeciliğe geri döndü. Orta ve Uzak Asyada ABD üsleri Çinin ve Rusyanın burnunun dibine girdi.

Ülkemize odaklanalım. İktidar, ana muhalefet ve irili-ufaklı ötekiler yerli ve milli”, yani gerçek seçeneğe odaklı mı? İçi boş siyaset her türlü muhalefeti de ergeç şimdiki iktidara benzetir.  TBMMde yasama üstünlüğü tek başına yetersizdir. Hele tarikatlarla aşiretlere hoşgörü demokrasi getirmez.

Yabancılar ikisini destekleyerek Osmanlı’yı yıkmışlardı. Şimdi biri masa ile kasa”yı da ele geçirdi; öteki de köy enstitülerini kapattırmış, toprak reformunu engellemişti. Tarikatlarla aşiretleri besleyenler demokrasiyi birlikte çökertip diktacılıkta birleştiler. Neo-liberalizm ile küreselleşme ikilisine kesin karşı çıkmadan varılacak sonuç emperyalizme baş eğmektir.

O YOLUN SONU BELLİ

Bu arada, dolar ve Avronun yükselmesi bu paraları milyonlar hanesinde istiflemiş olanları sevindirir. TLnin değeri düştükçe Türk ürünlerinin maliyeti de düşer; bu da yabancı alıcıyı sevindirir. Bizse daha fazlasını alsınlar diye daha ucuza satarız.

ABD ve Avrupanın yanı sıra daha birçok ülke kazanır; biz onlara bağımlı kalmayı sürdürürüz. Ana muhalefet ve benzerleri yargı reformu olursa yabancıya güven gelir ve o güvenle birlikte yabancı para da!” diyorlarsa, neo-liberalizm ile küresellik sonunda tüm iktidarları emperyalizme boyun eğmeye zorlayacak, bu kez iktidara bu kaçınılmazlığı sürdürmede işbirliğine soyunan tek adam adayları öne çıkabilecektir.

TARİHTEN DERS ALMALI

Yeni kurulmuş bir parti ilk seçimde iktidarız” diye yürek, yurtseverlik ve ekonomi bilgisi gerektiren bir açıklama yapıyorsa, o ve tüm muhalifler ayrıntılı sözde çağdaş Ricardoculuğun karşısına eksiksiz bir Atatürkçülükle çıkıyorlar mı? Unutmayalım ki Adnan Menderes de siyasete CHPde atılmıştı. SBF öğrencilerine hiç gerek yokken ateş edildiği gün ben de Mülkiyedeydim. Hiç kimseye bir şey olmaması üzerine yüzü güneş yanığı bir er bana şunu söyledi:

Ateş emri verilince, biz tümümüz yalnız duvarlara ve boş pencerelere nişan aldık.” Bu kavrayış ne yazık ki başbakanla ateş” buyruğunu savuran yüksek rütbelide yoktu. İktidar muhalefeti susturmak için her şeyi göze alabilir. Ama muhalefet de çözümün neo-liberalizm ile küreselleşmenin birlikteliğine cephe almakta olduğunu görmeli ve önce eksiksiz Atatürkçülüğe sarılmalıdır. 

PROF. DR. TÜRKKAYA ATAÖV

Yazarın Son Yazıları

Muhalefetin ve Çözümün Doğrusu - Prof. Dr. Türkkaya ATAÖV 5 Mart 2021
Covid-19 Pandemisi “Mücbir Sebep” Olabilir Mi? - Op. Dr. Fikret ŞAHİN 4 Mart 2021
Büyük Menderes Ovası’na Saplanan Hançer: Aydın-Denizli Otoyolu!.. - Serdar KARSU 4 Mart 2021
97 Yaşındaki Öğretim Birliği Yasası'na Ağıt - Prof. Dr. Mustafa ALTINTAŞ 3 Mart 2021
Devrim Yasaları - Av. Kemal AKKURT 3 Mart 2021
“Devrim Yasaları”mızdan Geriye Ne Kaldı? - Prof. Dr. Necla ARAT 3 Mart 2021
Irak Üzerinden Güney Komşularımızla Yeni Bir Açılım Modeli - Osman KORUTÜRK / Selim KARAOSMANOĞLU 2 Mart 2021
Bedia Akarsu 100 Yaşında - Mustafa GÜNAY 1 Mart 2021
İleriye Dönük Öneriler - Dr. Engin ÜNSAL 1 Mart 2021
Tek başına bir okul: Muzaffer İlhan Erdost - Ali Ekber ATAŞ 28 Şubat 2021
Bilim ve Aklın Gücü - Prof. Dr Erhan KARAESMEN 28 Şubat 2021
İskilipli Atıf Efendi ve Siyasal İslam - Osman Selim KOCAHANOĞLU 27 Şubat 2021
Hasan Âli Yücel, Üniversiteler ve Boğaziçi - Mustafa GAZALCI 26 Şubat 2021
1921 Anayasası - Av. Gülseren AYTAŞ 26 Şubat 2021
Muzaffer İlhan Erdost: Bugün, Yarın, Daima - Erdinç KAYGUSUZ 25 Şubat 2021


Video Haberler