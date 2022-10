Müziği sorgulamak ve sanatsal gelişim - Erden BİLGEN

04 Ekim 2022 Salı

Müzik kulağı, çocukluktan itibaren her yaşta geliştirilebilen fiziksel bir yetenektir. Yetenek oluşurken sesler üzerindeki farklı semboller, farklı dinamikler, neşe, huzur, kızgınlık, kırgınlık, rahatlama benzeri duygular seslerin teorik ve melodik yapıları besteciler tarafından kullanılarak kurgulanır. Hangi yaşta olunursa olunsun bir çalgıya dokunmak, çoksesli müzikleri onunla yorumlama istemi insanlarda sorgulama yeteneğini güçlü bir şekilde yapılandırır.

YAŞAMIN AYNASI

Birbirinden farklı seslerin oluşturduğu yapının duyulması ile birlikte başka uyarıcıya gerek kalmadan müzikler dinleyenleri ile bir bağ kurarlar. Eğer müziğin kurgusu güçlü bir anlatım üzerine yapıldıysa hızla göz önünde canlanmaya başlar ve anlatılmak istenen tema eserin sonuna kadar sürer.

Güzel sanat dalları arasında her bireyin ilgi alanına kaçınılmaz bir şekilde giren tek dal müziktir. Çoksesli müziklerin zengin matematiksel, teorik ve melodik yapılarını, konularını merak eden insanlar farklı duyarlılıkları, farklı ülkelerin sosyal yapılarını, yaşam felsefelerini de beraberinde öğrenebilirler.

Herhangi bir ses veya müzik duyduğunda insanlar doğal olarak tepki gösterirler. Müziği sadece keyif için dinleyenler ise belli seçkilere sahip olduklarından daha çok beğendikleri müzikleri dinlerler. Birçok güzel müziğin kültürel yönünü, toplumsal değerini gözden kaçırırlar.

Müziklerin duyarlılıkların gelişiminde önemli bir yeri olduğuna inanan meraklı insanlar ise müzikleri okumak, onlarla ilgili bilgileri en ince ayrıntılarına kadar sorgulayarak bilmek isterler. Sorgulamayı alışkanlık haline getirenler dinledikleri her müziğin dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan insanların yaşamlarının bir aynası olduğunu bilirler ve ulusların özgün müziklerini can kulağı ile dinleyerek zengin bir sosyal bilgi ve kültür donanımına sahip olurlar.

Anadolu coğrafyasındaki eski eserler içerisinde büyük medeniyetlerin son derecede zengin ve güçlü geleneksel müzikleri vardır. Bu müziklere ilgi duyup onları dinlerken dönemlerindeki toplumsal ve sanatsal gelişimleri okuyabilen insanlar iyi ve güzele, uygar bir yaşama kendilerini çok daha kolaylıkla kavuşturabilirler.

KÜLTÜREL GELİŞİME KATKISI

Müzikleri sorgulamak, okumak, dinlemenin ötesinde onlardan faydalanmak her kişinin kazanabileceği bir yetenektir. Gerekli olan şey ayırt etmeden önce her çeşit müzikleri dinleyip, onlar ile ilgili bilgilere ulaşarak seçici bir müzik kültürüne sahip olmaktır. Müzikler hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak her insan için mutluluğa giden kültürel, keyifli bir yoldur.

Klasik konserlerin en değerli yönlerinden birisi yorumlanan eserlerin konularına konser kitapçığında yer verilmesidir. Dinleyiciler eserlerin konularını kitapçıkta okur ve belleklerinde tutarlarsa, yorumu sırasında yazıya dökülen konuları müzikler eşliğinde gözlerinde canlandırabileceklerdir.

Yurtdışı görevinde uygar ülkelerin kültürel gelişmişliklerinde müziklerinin etkisini gözlemleyen büyük önder Atatürk, geleneksel halk müziklerimizin yurtiçi ve yurtdışında çok seslendirilebilmesi için gerekli tüm yenilikleri kendi döneminde hayata geçirmiş, Köy Enstitülerimiz ile köy çocuklarımıza da çağdaş müzik eğitimi verilmesinin yolunu açmıştır.

ERDEN BİLGEN

TROMPET SOLİSTİ