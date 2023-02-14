Ne yapmalı? - Cumhur UTKU

14 Şubat 2023 Salı

Arap yarımadası ve Asya kıtasından gelen yerkabuğu baskıları, yıllardır Anadolu coğrafyasındaki depremleri tetiklemekte. Ayrıca bu coğrafyalardan gelen göçler ve toplumsal baskılar da Anadolu insanını etkilemekte.

6 Şubat 2023 günü biri sabaha karşı diğeri öğlen saatlerinde meydana gelen iki deprem Anadolu’nun dörtte birini yıktı. Şimdi biz hâlâ ölülerimizi gömmeye, dirilerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz.

Bağrımıza taş basıp kısa ve hızlı çözümler üretmek zorundayız. Artık göz göre göre yapılan yanlışları söylemenin ve devamlı lanetlemenin bir yararı yok. O yanlışlar, o yalanlar bu iletişim çağında çoktan kayda geçti. Başımıza gelen kötülüklerin yinelenmemesi için kitlesel önlemler almak zorundayız. Bu büyük yıkımdan sonra -hükümetin değil- devletin her kademesinde yeniden düzenlemeye gereksinim vardır.

YENİ BİR DEVLET BULMALIYIZ

20 yıldır yol ve gökdelen yapmaktan başka işe yaramayan bir rejim, üç yıl süren bir salgın hastalık ve şimdi de on binlerce ölü, milyonlarca vurgun yemiş küskün insan bırakan bir deprem... Türkiye’nin derhal yeniden kurulması gerekmektedir. Topyekûn bir savaşa girmişten daha beter durumdayız. Coğrafyamıza, önümüzdeki yüzyıla ve çağdaşlığa uygun, ulus olma özelliğimizi kaybetmeden, bölünmekten korkmadan, kamusal yetkilerinin çoğunu yerel yönetimlere devretmiş, küçük ama kimsenin vesayetine girmeyecek bir devlet bulmalıyız.

Kentleşme durdurulmalı, yapı denetimleri kamunun beceriksiz ve yetisiz bürokrasisine değil yerel mimar, mühendis ve şehircilik örgütlerinin özdenetimine bırakılmalıdır. Ana kentlerde yaşayan kişi sayısının azaltılması için gerekli önlemler alınırken, akılsızca dikilen bütün gökdelenler yıkılmalı, sanayi tesislerinin, finans merkezlerinin Anadolu içlerine taşınması sağlanmalıdır.

Durdurulan ulusal eğitim bütün yurtta hemen, deprem bölgesindeki ilköğretim ise iki ay içinde başlamalıdır. Her alanda bir an önce normale dönmek, yaraları sarmayı hızlandıracaktır.

SEÇİMLER MUTLAKA YAPILMALI

Hiçbir gözdağına ve hiçbir kabadayılığa aldırmadan, Haziran 2023’te genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimleri mutlaka yapılmalıdır. Seçim sonrası alınacak önlemlerle bozulan ulusal güç unsurları ve devletin çarkı dengesine oturtulmalıdır. Uzun süren liyakatsizlik, beceriksizlik, bilgisizlik ve bölünmüşlüğün zarara uğrattığı ekonomi, eğitim, sağlık hizmetleri, güvenlik ve diğer bütün siyasal mekanizmalar hızla çağdaş hale getirilmelidir. Bunlar yapılırken sosyal karışıklığa, yağmalama ve gasplara meydan verilmemeli, eşitlik ve kardeşlik ilkesi gözetilmelidir.

Hesap sorulmadığı sürece yurt toprağı devamlı kanayacaktır. Acılarımız devletin el değiştirip yeniden yapılandırılmasıyla dinebilir. Geçmiş devrin suçluları bellidir. Mahkeme öbür dünyada değil, en çok yıkılan Elbistan’da kurulmalıdır. Küresel baskılarla değil Atatürk ışığında, özgür istemimizle hesap sormalıyız.

Gelecek depremlerde dört büyük kentimizden biri çökerse Türkiye çöker. Önlemler acildir. Yazgımız olmayan bu son deprem, ulusumuzun köprüden önceki son çıkışı, son şansıdır. Bu şansı geleceğin sağlıklı yapılanmasında ve güzelleştirilmesinde kullanamazsak, acı çekerek ölen on binlerce yurttaşımızın günahı devamlı omuzlarımızda kalacaktır.

Yakın dönemde ortaklaşa vereceğimiz kurtuluş savaşının sonunda bizleri yeni bir ulusal devrim beklemektedir.

CUMHUR UTKU

