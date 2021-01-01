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ODTÜ Ailesinin Çok Değerli Üyesi Ahmet Acar'ın Ardından... - Azmi KİŞNİŞCİ

01 Ocak 2021 Cuma

2008-2016 Yılları arasında iki dönem süren Rektörlüğü sırasında okuluna, öğrencilerine, “ODTÜ Ruhuna” soylu, zarif ama kararlı biçimde sahip çıkışını...

Akademik ve toplumsal yaşamımda çokça tanıklık ettiğim keskin zekâsını, engin birikimini, iş birliğine açıklığını, içten dostluğunu, toplumuna olan hizmet aşkını, katılımcı yönetimi içselleştiren tavrını...

Olaylar ve sorunlar karşısında makûl ve dengeli tutum takınırken farklı bakış açılarına açık, duyarlı, önyargısız duruşunu…

Fen bilimleri ve mühendislik disiplinlerinden gelen ODTÜ yönetim geleneğine İşletme Bölümünden getirdiği insan ve toplum bilimleri temsilciliğini en üst düzeyde gerçekleştirişini unutmayacağım.

Bu erken ayrılışının ardından birikimlerini kitaplara, yazılı belgelere daha fazla geçirmeye zamanı olsaydı diye hayıflanmamak mümkün değil.

Umarız ailesi ve meslektaşları bu birikimleri yazılı hale dönüştürülmesine katkıda bulunurlar.

Çok yönlü ilişkiler geliştirerek yönetmek; kurumlarda uzlaşıyı temel alan yönetim yaklaşımını benimsemek; ODTÜ'ye ve ülkemize eğitim, sanayi ve teknoloji alanlarında yaptığı katkıları sürdürmek bizlere bıraktığı en önemli mirasları diye düşünüyorum.

Değerli eşi Feride Acar Hocamıza, ailesine ve ülkemize baş sağlığı dilerim.

Erken ayrıldın Hocam, ışıklar içinde ol.

AZMİ KİŞNİŞCİ
BİR ODTÜ’LÜ

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