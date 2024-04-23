Özgün miras - Hamza Kie
Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan harcın sağlam bir şekilde yerleştirildiği, geleceğe umutla bakışın tazelendiği bir günü kutluyoruz. Kutlama edimleri yalnızca nostaljiye kapılmak değil, aynı zamanda bu mirasa sahip çıkmak, onu gelecek nesillere aktarmak anlamına gelir. 23 Nisan; bir felsefenin, bir ideolojinin ve bir toplumsal düzenin yansımasıdır. Türkiye’nin modernleşme sürecindeki en önemli kilometre taşlarından biri, ulusal egemenliğin ve demokrasinin en güçlü ifadesidir. Yalnızca çocuklara armağan edilmiş bir bayram değil, halkın iradesinin de sembolüdür.
Atatürk’ün öncülüğünde açılan Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM), yalnızca siyasi
bir yapı değil, aynı zamanda demokrasinin ve
hukukun üstünlüğünün temsilidir. Bu Meclis,
ulusal egemenliği kayıtsız şartsız millete
vererek Türkiye’nin geleceğini halkın ellerine
bırakmıştır.
23 Nisan’ın önemi sosyolojik ve kültürel
bir boyutta da derin izler bırakmıştır.
Bugün, Türkiye’nin çok kültürlü yapısını
ve çeşitliliğini kutlamak için bir fırsattır.
Çocuklar, bu çeşitliliğin, zenginliğin ve
geleceğin teminatı olmayı temsil ederler.
Bugün, Türkiye’nin tüm yurttaşlarının barış
içinde yaşadığı, demokrasinin ve insan
haklarının güvence altında olduğu bir ülke
olma vizyonunu yeniden hatırlamalıyız.
Ancak, bu vizyonu gerçekleştirmek için
mücadele etmek gerekmektedir.
23 Nisan, bir yolculuğun başlangıcıdır.
Bu yolculukta, her birimizin üzerine düşen
sorumluluğu yerine getirmesi, demokrasiyi
ve insan haklarını savunması gerekmektedir.
Türkiye’nin geleceği, bugün attığımız
adımlara bağlıdır.
Türkiye’nin demokrasi mücadelesi, 23
Nisan 1920’de açılan TBMM ile başlamıştır.
Bu Meclis, halkın iradesini temsil eden bir
kurum olarak, ulusal egemenliğin en güçlü
sembolü olmuştur. Ancak, demokrasi
mücadelesi sürekli bir çaba gerektirir.
Bugün, Türkiye’nin demokratik ilkelerine ve insan haklarına olan bağlılığını yeniden vurgulamak gerekir. Çocuklar, bu değerleri benimseyerek yetiştirilmelidir.
Demokrasinin yalnızca siyasi bir kavram
olmadığını anlamak önemlidir. Demokrasi,
herkesin eşit ve adil bir şekilde yaşayabileceği
bir toplumun oluşturulması anlamına
gelir. Bu nedenle, demokratik değerlere ve
insan haklarına olan bağlılığımızı gözden
geçirmeliyiz.
Bugün, Türkiye’nin demokratik geleceğine
olan inancımızı yeniden canlandırmak için
de bir fırsattır. Bu inanç yalnızca sözde
değil, eylemde de kendini göstermelidir. Her
birimiz, demokratik değerlere sahip çıkmalı
ve demokrasinin güçlenmesi için çaba
göstermeliyiz.
23 Nisan’ı anlamlı kılan şey, demokratik değerlere olan bağlılığımız ve geleceğe duyduğumuz umuttur. Gelecek nesiller için daha adil ve özgür bir Türkiye inşa etmek için birlikte çalışmalıyız.
23 Nisan, geçmişimizi hatırlamak ve
geleceğe dair umutlarımızı tazelemek için bir
fırsat; Türkiye’nin demokratik mirası, ulusal
egemenliğin ve insan haklarının korunması
için mücadele edenlerin mirasıdır. Bu mirası
korumak ve gelecek nesillere aktarmak
hepimizin sorumluluğudur.
Gelecek, çocuklarımızın omuzlarında
yükselecek. Onlara demokratik değerleri
öğretmek ve onları bu değerleri savunmaya
teşvik etmek bizim görevimizdir. Onlara,
23 Nisan’ın anlamını ve önemini öğretmeli
ve Türkiye’nin demokratik geleceğini
şekillendirecekleri bir miras bırakmalıyız.
Bugün, Türkiye’nin demokratik mirasına sahip çıkma sözü verelim. Birlikte çalışarak daha adil, daha özgür ve daha demokratik bir Türkiye inşa edebiliriz. Geleceğe yürürken, 23 Nisan’ın bize öğrettiği değerleri unutmayalım ve demokrasinin değerini her zaman hatırlayalım. Türkiye’nin demokratik geleceği için birlikte mücadele edelim.
Hamza Kie
Eğitimci, Yazar
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