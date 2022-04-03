Popüler kültür etkisi - Erden BİLGEN

03 Nisan 2022 Pazar

Popüler kültür; toplumsal yaşamda zamana uygun kültürel, ekonomik, politik gelişmelerin bütünüdür. Ana amaç geleneksel ve evrensel sanat kültürünü geliştirmekten çok, yaşanan güncel olayları uyarıcı, eğlendirici veya eleştirel bir yapıda toplumla buluşturmaktır. Gelişimini tamamlayamamış toplumlar, gelenek ve görenek süzgecinden geçmiş klasik halk kültürlerini, güncel popüler kültürün kötü örnek ve olumsuz yaklaşımlarından koruyamazlarsa yıkıma uğrarlar.

SORGULAMA YETENEĞİ

Popüler kültür çalışanları düşüncelerini açıklamak için sanatın özgürlük alanını kullanırlar. Ülkelerdeki politik yapılanmanın iyi veya kötü durumunu, sivri bir dille gündeme getirmek, kısa zamanda ünlenmek için kolay bir yoldur. Ülkemizde ilkeli popüler kültür çalışanları, toplumsal sorunları sorgulayıp, halkımıza daha iyi ve güzel bir yaşam sağlamaya çalışırlar. Toplum için değerleri büyük olan bu kimselerin kullandıkları en etkili dil, müziktir. Bugün popüler kültürümüzde Cumhuriyet değerlerinden ödün vermeden, yaratıcı, renkli kişilikleriyle insanlarımızı kucaklayan, aydınlatan, acılarını dindiren, dün beyaz dediğine bugün de beyaz diyebilen dünya güzeli dürüst insanlarımızın varlığıyla, gurur duymaktayız.

Ülkemiz aynı zamanda popüler kültür konusunda eşi benzeri olmayan bir özgürlükler diyarıdır. Müzik eğitimi almadan başka meslekten olanların yaptığı besteler, onlarca yıl astronomik fiyatlara satılabilir veya amatör şarkıcı, koro ve orkestra şefleri en üst düzeyde saygı görüp büyük ödüller alabilirler. Popüler kültür çalışmalarının sanat adı altında topluma sunulduğu ülkelerde sanat nedir, sanatçı kime denir sorusu gündemden düşmez. Çok sesli müzik kurumlarımızda çalışan emekçi müzisyenlerimiz genelde bu tip gelip geçici çalışmalarla ilgilenmezler. Kendilerine yüklenen asli görevleri geleneksel ve evrensel çok sesli eserlerle, topluma nitelikli, yüksek bir ruh ve sorgulama yeteneği kazandırmak için çalışırlar.

DOĞRU ROL MODELLER

Toplumları huzur içinde yaşatacak alışkanlıkların başında yöneticilerin ve yurttaşların denetim görevi gelir. Huzurlu bir toplum olabilmek için ülkemizde kanaat önderlerimizi nitelikli eğitim almış, iyiyi, güzeli özümsemiş, sorgulama yeteneği güçlü kişilerden seçmemiz önemlidir. Çünkü özgürlük geliyor sloganı altında 40 yıldır ortaya konan yeniliklerin çoğu, yazık ki hiç sorgulanmadan kabul görmüş, insanlarımız bu durumdan olumsuz etkilenmiştir. Eğer yurttaşlar, eleştirmenler, kurum ve kuruluşlar iyiyi, kötüyü, güzeli, çirkini birbirinden ayırt ederlerse toplum doğal olarak o yolda yürür.

Çalışmalarımızda örnek alacağımız kişiler, 100 yıl önce büyük zaferlerle hepimize demokratik bir ortamda özgür yaşayabileceğimiz bir vatan toprağı armağan eden, değerleri her geçen gün büyüyerek yücelen büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarıdır. Bu nedenle adı ne kültürü olursa olsun, genel kültürümüzü onlara layık olacak şekilde iyi yönde geliştirmemiz, yüceltmemiz gerekir.

ERDEN BİLGEN

TROMPET SOLİSTİ