Putin’in ilham aldığı filozoflar - Dr. Violeta STRATAN İLBASMIŞ

04 Mayıs 2022 Çarşamba

Ukrayna’daki savaş, birçok uzmanın söylediği gibi, uzun sürecek. Çünkü savaşan tarafların çıkarları, jeopolitik emelleri çok büyük ve ulaşılması çok zor.

Rusya’nın Ukrayna’daki askeri saldırganlığının ve dış politikasının ardındaki mantığı daha iyi anlamak için, biraz geri gidip Rus filozofların Rusya ve Rus kimliği hakkında söylediklerine bakalım. Rus istisnacılığı (Rus milletinin diğer milletlerden üstün olması), Ortodoks inancı ve otokrasi, Rus siyaset felsefesinin temel fikirleridir. Örneğin, Vladimir Solovyov, dini (Hıristiyan evrenselcilik ilkeleri üzerine inşa edilmiş bir Rus liderliğindeki) küresel imparatorluk fikrini savunmuştur. Nikolay Fedorov, Ortodoksluk ve otokrasi yoluyla dünyayı birleştirmenin Rusların “görevi” olduğunu vurgulamıştır. Nikolay Berdyaev, Rus Ortodoksluğu ve siyasi kültürünün tarihsel ve manevi evrimini belirtmiştir. 20. yüzyılın başında bu filozoflar, Rus istisnacılığı, yayılmacılık ve mesihçilik fikirlerini dillendirmişlerdir.

Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı, Rus seçkinlerince çok desteklenen bir ideolojiye dayanmaktadır: Avrasyacılık. Bu düşünce, Ruslar için kutsal bir mesih ideolojisidir ve Rusya dışında da tanınan bir isim olan Aleksandr Dugin tarafından yıllardır desteklenmektedir. Dugin, önde gelen bir jeopolitik bilimcidir, Avrasya boyutunda Rus yayılmacılığını doğal, hatta kaçınılmaz görmektedir. Ukrayna’daki savaşın da Rusya ve Ukrayna arasında olmadığını, gerçekte bir medeniyetler savaşı olduğunu belirtmekte, Batı’ya karşı ideolojik ve manevi bir savaş olarak nitelemektedir. Avrupa Birliği’ne karşı Avrasya Birliği, Avrasyacılık düşüncesini savunmaktadır. Avrupa-Atlantik sistemine karşıdır. Dugin’in fikirleri, Rus devlet aygıtında, askeri doktrininde etkilidir. Rusya lideri Putin’in önemsediği bir diğer ideolog da “Putin Doktrini” olarak da bilinen “yapıcı yıkım” kuramının savunucusu Sergei Karaganov’dur. Rusya’nın bu savaşı kaybetmeyi göze alamayacağını çünkü bir varoluş savaşı olduğunu söylemektedir.

YANIT BEKLEYEN SORU

Ancak Dugin ve Karaganov, Avrasyacılık düşüncesinin öncüleri değil, bu düşüncenin ve “Büyük Avrasya” düşüncesinin destekleyicileridir. Avrasyacılığın kuramsal temelleri, Nikolay Trubetskoy ve Piotr Savitsky’nin eserlerinde bulunabilir. Yazılarıyla Rusya’nın dış politikasını etkileyen, Rus yayılmacılığını destekleyen diğer Rus filozoflar, Aleksandr Blok, Yuri Kliuchnikov, Ivan Ilyin, Evgeny Korovin, Egor Kholmogorov ve diğerleridir. Bu filozofların fikirlerinin çoğu, Putin’in Ukrayna’daki “özel askeri harekâtı” haklı çıkarmaya çalıştığı konuşmalarında görülebilir. Michel Eltchaninoff, “Putin’in aklında ne var” kitabında, daha 2014 başlarında, Putin’in, parti üyelerine, bürokratlara, bölge valilerine, felsefe kitapları hediye ettiğini yazmaktadır.

Bugün Rusya, Sovyetler Birliği döneminde sahip olduğu jeopolitik nüfuzu ancak yayılmacılık yoluyla yeniden kazanabileceğini düşünmektedir. Sovyet döneminde inşa edilen kimlik, kültür ve medeniyet homojenliği, SSCB’nin çöküşünden sonra bile Rusya’nın bu alanı kontrol etmesini sağlamıştır. Şimdi şu soru sorulmalıdır: Rus yayılmacılığının sınırları neresidir? Eski SSCB sınırları mı? Ötesi mi?

DR. VİOLETA STRATAN İLBASMIŞ

GAZETECİ, ARAŞTIRMACI