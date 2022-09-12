Rusya’nın propagandası-Dr. Violete Stratan İLBASMIŞ

12 Eylül 2022 Pazartesi

Rusya’da, devlet medyası Rus halkı için en önemli bir bilgi kaynağıdır. Ancak Moscow Times çevrimiçi gazetesi tarafından yayımlanan bir makalede, devlete yılda yaklaşık 100 milyar rubleye (1.7 milyar Avro) mal olan Rus propaganda makinesinin durgunlaşmaya başladığını öğreniyoruz. Ukrayna’da askeri işgalin başlamasından bu yana, Kremlin rejimi tarafından kontrol edilen kanalların izleyicileri yüzde 25 oranında azaldı. Bunun ana nedeni, izleyicilerin giderek artan oranda başka kaynaklardan ve hükümetin etkisinde olmayan Rus mesajlaşma servisi Telegram’dan haberleri öğrenmeyi tercih etmeleridir.

HEDEF KİTLE GENÇLER

Rusya, kitle desteği sağlamak için gençlere yöneldi. İlk eğitimden başlayarak üniversitelere kadar her yerde fikirleri yaymak için muazzam propaganda yapmaya başladı. Rusya’nın önde gelen üniversitelerinden biri olan Yüksek Ekonomi Okulu, medya bölümünde öğrenciler yeni eğitim öğretim yılından itibaren “propaganda: teori, tarih, yöntemler, uygulamalar” dersi alabilecekler. Eğitim sonucunda öğrenciler “kendi propaganda şemalarını ve yapılarını” oluşturabilecek ve propaganda unsurlarını pratikte kullanabileceklerdir. Ayrıca program süresince öğrenciler dezenformasyon, yalan ve yalan haberin ne olduğunu anlayacak ve güvenilir bilgiyi yanlıştan ayırt etmeyi öğreneceklerdir. Nisan ayında, aynı üniversitede, “insan hakları ve demokratik yönetişim” dersinin öğretiminin iptal edildiğini ve Mart 2022’de, Ukrayna’da savaşın başlamasından bir ay sonra, Moskova Devlet Üniversitesi gazetecilik Fakültesi’nde “siyasi gazetecilik” modülünü iptal ettiklerini belirtmeliyiz.

"PSİKOLOJİK SAVAŞ"

Rusya Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan bir başka reform daha “önemli konular hakkında konuşmalar” dersidir. 5 Eylül’den itibaren Rusya’daki tüm okullarda verilmeye başlandı. Devam zorunlu dersler, 1. sınıftan 11. sınıfa kadar tüm öğrencilere okutulacak. Okul çocuklarına Ukrayna’daki özel bir operasyon örneğinde vatanseverlik dersleri verilecek. Eğitim bakanlığının ifadesine göre ana konu, “modern Rusya’da insan yaşamının temel yönleri” diye açıklandı. İçeriğinde “Vatan sevgisi sadece onun güzelliğine hayran olma yeteneği değil, aynı zamanda anavatan için ayağa kalkma isteğidir”, “Vatan mutluluğu hayattan daha değerlidir” ve “Vatan için ölmek korkutucu değildir” ana temasıyla öğretmenlerin bu sloganları öğrencilere açıklama görevi verildi. Ukrayna’daki askeri özel operasyondan “gerçek vatanseverliğin bir tezahürü” olarak bahsedilmektedir. Aktarılmaya çalışılan anafikir, Rusya’nın Ukrayna ile “savaş” değil, “özel harekât” yürüttüğü, Rusya’nın saldırmadığı, kendisini savunduğudur. Gençlerin, yapılan propaganda ile gerçek vatanseverlerin “ellerinde silahlarla anavatanlarını savunmaya hazır” halde olduklarını düşünmesi amaçlanmaktadır.

Rusya’nın reformları arasında okullarda Rus bayrağının çekilmesi ve hafta başında milli marşın okunması da yer alıyor. Eğitim bakanlığına göre tarih, birinci sınıftan itibaren zorunlu bir disiplin haline gelecek. Şimdiye kadar Rus okullarında tarih eğitimi 5. sınıftan itibaren başlıyordu. Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov, daha önce ülkedeki okulları, “Moskova’nın Batı’ya karşı verdiği enformasyon ve psikolojik savaşın en önemli cephesi” diye nitelemişti.