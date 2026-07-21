Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sözcü TV’ye konuk olduğu hani şu bol “Bilmiyorum”lu programı izlemişsinizdir. Kılıçdaroğlu’nun kötü bir sınav verdiği o program sonrası, en çok cımbızlanan konu, dokunulmazlıkların kaldırılması sorusuydu.

Hatırlarsanız, aralarında Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu HDP’li siyasetçilerin dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy vermesinden dolayı pişman olup olmadığı sorusu üzerine, "Hayır, değilim” yanıtını vermişti.

Kılıçdaroğlu’nun, program sonrası, programda konuşulan onca konuyu bir kenara iterek ısrarla Selahattin Demirtaş ile görüşme talebinde bulunması ve özellikle bu konuyu tamir ve telafi yoluna gitme çabası da dikkatinizi çekmiştir.

‘YENİKAPI RUHU’ YARATMA ÇABASI

Tam da Erdoğan’ın; “Tekrar bir ‘Yenikapı ruhu’ aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir” dediği bir zamanda, Kılıçdaroğlu bu yanıtı ile “Demirtaş bizim onurumuzdur” diyen Kürt kökenli seçmenin öfkesini de üzerine çekmeyi başardı.

Yeni bir “Yenikapı ruhu” ile masa kurarak AKP, MHP, DEM Parti ve Kılıçdaroğlu CHP’sini aynı masa etrafında toplayarak bir ittifak yaratma çabası, DEM Parti seçmeni ile Kılıçdaroğlu arasında oluşan bir kısa devre ile şimdilik yanmış gibi görünüyor.

Üstüne üstlük Selahattin Demirtaş’ın da Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi kabul etmemesi hatta Diyarbakır’a giden Özgür Özel’e avukatı aracılığı ile ulaşarak Diyarbakır’a selam yollaması, iktidarın hesabını bozar nitelikte.

Şunun tespitini bir yapalım: Her ne kadar AKP iktidarı Kürt kökenli seçmenin lideri olarak İmralı’yı görme isteğinde olsa da, aslında Selahattin Demirtaş’ın karşılığının daha baskın olduğu görülüyor.

Diğer taraftan Demirtaş’ın, 2015 seçimleri sonrası Erdoğan’a karşı yaptığı “Seni başkan yaptırmayacağız” çıkışının, yaşamının 10 yılının çalınarak kendine ödetilmeye çalışıldığını da biliyoruz.

YA YOL BULUNUR YA YOL AÇILIR

Erdoğan’ın, “Yenikapı ruhu” diyerek yaptığı çağrının aslında Türkiye’yi aşan, uluslararası ve emperyalist bir plan olduğunu görmemek için kör olmak gerekiyor.

“Büyük patron”, NATO zirvesi için Türkiye’ye geldi, ondan önce “büyük patron”un adamı Tom Barrack Türkiye için biçilmeye çalışılan elbiseyi “merhametli monarşi” diyerek tarif etti.

Kısacası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Benim iki büyük eserim vardır; biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir” demişti. Bu iki eserinden biri amaç, diğeri ise bu amaca hizmet eden bir araçtır.

Gençliğe Hitabe’sinde; Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti’ni korumaktır” diye seslenen Atatürk’ün dediği gibi, Cumhuriyet; sahip çıkmamız gereken en kıymetli hazinedir.

Cumhuriyet Halk Partisi, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nden köken alan, ilk kongresini Sivas Kongresi’nde yapmış, birlik beraberlik ve seferberlik ruhu ile kurulmuş ulu bir çınardır, Atatürk’ün bizlere emanetidir.

Bu emanet, bugün iktidar partisi eliyle işlevsiz hale getirilmekle karşı karşıyadır. Ancak mevzu bahis “Cumhuriyet” olduğunda, gerisi teferruattır.

Gerektiğinde, Cumhuriyete, demokrasiye inanmış, Atatürk’ün yolunu ülkü edinmiş milyonlar, ya bir yol bulur ya bir yol açar.

Bir zamanlar saraydan alınan egemenlik hakkını, yine saraya teslim etmez.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!

SÜLEYMAN GİRGİN

27. DÖNEM MUĞLA MİLLETVEKİLİ