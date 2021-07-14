“Sallanmadan İyi Hazırlan Depreme Dayan” - Emine KÜÇÜKALİ

14 Temmuz 2021 Çarşamba

Tüm bilim insanları yaptıkları çalışmaların sonucu olarak yıllardır şunu söylüyor: Marmara Bölgesi’nde büyük ölçekli bir deprem bekleniyor ve İstanbul bu depremden etkilenecek. Mevcut yapı stokumuzun da yaklaşık 200 bine yakını ağır hasar alacak.



Çok sayıda can kaybı olacak ve çok sayıda insanımız yaralanacak. Ayrıca İstanbul’un yaşayacağı bu kaos, ülkenin ekonomik bağımsızlığını tehdit edecek boyutta olacak.

SIK SIK UYARIYORUZ

Biz bu endişeleri yıllardır dinliyoruz. Hükümetin güvenlikli yapı stoku üretimindeki yetersizliğini, halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme konusunda yetersiz kaldığını görüyoruz. Kentsel dönüşümün yapılması gereken yerlerde değil haksız kazancın olduğu yerlerde yapıldığına, mahalle halkını komşusu ve yerel yönetimlerle kavgalı hale getirdiğine, haksız kazanca yol açan çözümsüzlükler ürettiğine şahit oluyoruz.

Sitelere hapsedilen bir mahalle nüfusu kadar insanın birbirini tanımamasından, komşuluk ilişkilerinin kaybolmasından endişeliyiz. Çünkü mahalle kültürü yok olduğunda insanlar yaşadıkları yere yabancı kalıyor. Bakkalların yerini mahalleliyi hiç tanımayan zincir marketlerin bakkal versiyonları alıyor. Mahallelinin birbirini koruyup kolladığı günlerimizin yerini de güvenlik görevlisi olan siteler aldı.

Öyle bir hale geldik ki kendi memleketimize iki yıl gitmesek ikinci yılın sonunda neredeyse yolları kaybediyor ve çocukluğumuzun geçtiği anılarımızın olduğu hiçbir yeri yerinde bulamıyoruz. Anılarımız kaybolmuş hafızamız silinmiş oluyor. Romanlar, hikâyeler, türküler, edebiyatın, sanatın, âşıkların beslendiği anılar yok oluyor.

Biz bu hassasiyetle, iktidar olmak ve bugüne kadar yapılan yanlışları düzeltmek, gençlerimize yaşanılabilir, güvenli yapılar, “kendine yeten”, “kimlikli” bir ülke miras bırakmak üzere çalışıyoruz.

Güvenliksiz yapı stokumuzun yenilenmesi konusunda hükümetin ilgili birimlerini sık sık uyarıyoruz. Üretilecek çözümlerin mahalle kültürümüzü ön plana çıkarabilecek çözümler olması gerektiğinin önemini sık sık dile getiriyoruz.

DESTEK OLABİLİRSİNİZ

Bu konuda, iktidar oluncaya kadar geçecek sürede üzerimize düşen bilgilendirme ve bilinçlendirme tarafını sahiplenerek vatandaşlarımıza olan sorumluluğumuzu şimdiden yerine getirmek üzere yaygın teşkilat yapımızla, bir sosyal sorumluluk projesi planladık.

Her kapıyı çalarak, depreme nasıl hazırlanılacağı ve paniğimizi nasıl azaltacağımızı, komşularımızla nasıl yardımlaşacağımızı anlatarak toplanma alanlarımızı birlikte tanıyacağız.

Bilgilendirmeye dair ürettiğimiz projemizi, Sayın Meral Akşener’in kararıyla aynı zamanda kendisinin de ikamet ettiği, 1919 sokağı olan Üsküdar ilçemizden 19 Mayıs tarihi itibarıyla “Sallanmadan İyi Hazırlan Depreme Dayan” sloganı ile Üsküdarlılarla buluşturuyoruz.

Çünkü biz şunu iyi biliyoruz ki deprem öncesi ve deprem anında ne yapacağımızı bilirsek, deprem sonrası doğru organize olabilmişsek depreme dayanabileceğiz ve hayatta kalabileceğiz.

Üsküdar ilçemizde başlayan bu projemize herkesi katılmak üzere bekliyoruz. Sosyal medyadan ve www.depremedayan.com web sayfamızdan ayrıntılı bilgi edinerek bize katılabilirsiniz.

Emine KÜÇÜKALİ

İYİ Parti Kurucusu ve G.İ.K Üyesi