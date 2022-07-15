Siyasetçi ve etik - Dr. Abdullah KEHALE
Sözlük anlamıyla etik, ahlak ilkelerinin ışığında, doğru davranışları inceler. Ahlaki değerler; kişilere, toplumlara, bölgesel ve ulusal değerlere, ekonomik ve kültürel düzeye, eğitim düzeyine, din gibi öğelere bağlı olarak farklılıklar gösterebilir. Etik değerler ise daha evrensel kabul edilir.
YOLSUZLUK
Avrupa Konseyi Yolsuzlukla Mücadele Özel Hukuk Sözleşmesi’nde yolsuzluk; doğrudan doğruya veya dolaylı yollardan rüşvet ve yasadışı bir çıkar elde eden kişinin yürüttüğü görevlerin veya gerekli davranışların yasalara uygun bir şekilde yerine getirilmesinde sapmalara yol açan rüşvet veya başka her türlü yasadışı çıkarın talep edilmesi, teklif edilmesi, verilmesi ya da kabul edilmesidir. Yolsuzluğun rant kollama, lobicilik, oy ticareti, akraba ve eş dost kayırmacılığı, siyasal kayırmacılık ve hizmet kayırmacılığı gibi türleri vardır. Finansal bildirimler, yasa koyucuların kişisel mal varlıklarının kamu tarafından izlenebilmesi için tasarlanmıştır.
TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELER
ABD Temsilciler Meclisi’nde her üye ve onun en az bir baş asistanı, her takvim yılı mayısın 15’inde (veya memuriyetten ayrıldıktan sonra 30 gün içinde) Finansal Beyan Bildirisi hazırlamak zorundadır. Adaylar, kampanya nedenleriyle 5 bin dolar toplamaları veya harcamaları durumunda, finansal bildirimlerini hazırlamak zorundadırlar. Üyeler, tüm gelirlerini, 1000 dolardan fazla gelir getiren mülk ve 1000 doları aşan gelir hareketlerinin değerini tanımlamak ve bildirmek zorundadırlar. Bildirimler, hazırlandıktan sonra 30 gün içinde, kamuya açık hale getirilir.
İngiltere Avam Kamarası’ndaki üyeler, göreve geldikten sonra üç ay içinde parasal çıkarlarını, eşlerinin seyahat, hediye, arazi, mülk, katılım ve bakıma gereksinim duyan çocuklarının katılımlarını bildirmek zorundadırlar. Fransa’da mal bildirim süresi, görev üstlenildikten 60 gün sonra dolar. Almanya’da her üye; onur ücreti, dış gelir veya kabul edilen her hediyeyi, miktarıyla birlikte, meclis başkanına bildirmek zorundadır. İtalya Temsilciler Meclisi’nde 5 bin 500 doları aşan tüm bağış ve hizmetlerin, bağış yapanın adıyla birlikte belirtilmesi zorunludur. Tüm mülk, şirket hisseleri, yöneticilik işlevleri bildirilmek zorundadır. Yıllık vergi formlarının yanında mal varlığında oluşan her tür değişim kamuya açık olarak bildirilir.
Türkiye’de de yasa kapsamına giren görevlilere, eşlerine, velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınmaz mallar, hisse senetleri, tahviller, altın, mücevher ve diğer taşınır mallar, hakları, alacakları ve gelirleri, bunların kaynakları, borçları ve neden mal bildiriminin konusunu oluşturur. Bildirimlerin içeriği hakkında, kovuşturma ve soruşturma dışında hiçbir şekilde açıklama yapılamaz, bilgi verilemez.
HEDİYE KABULÜ
Hediye kısıtlamaları konusunda düzenlemeler vardır. ABD’de kongre üyeleri ve onlar için çalışanlar, 50 doların üzerinde değeri olan hediye kabul edemezler. Almanya ve İtalya’da bu değer 5 bin doların üzerindedir. Türkiye’de ise kamu görevlileri ve milletvekillerine, Türk uyruğunda olan kişi ve kuruluşlardan kabul edebilecekleri hediyelerle ilgili yasal düzenleme getirilmemiştir.
DR. ABDULLAH KEHALE
TARİHÇİ - ÖĞRETİM ÜYESİ
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Video Haberler
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!
- Trombon ile ayı kovaladı!
- Tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
- İşte Çeşme'deki yangın sonrası felaket...
- Ege'den bir kötü haber daha: Yangın büyüyor
- Otomobille birini ezmeye çalışırken, işyerine daldı!
- İmamoğlu'dan 'çizme' salvosu
- Su toprağı aşındırdı, köyde insan iskeleti bulundu
- Plajda korkutan hortum!
- Merkez'den ‘dolarını sat’ telefonu
En Çok Okunan Haberler
-
- Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump öldü
- 'Oyuncularımızla iyi bir sinerji yakaladık'
- AKP’li kadın iktidarı eleştiren gencin yakasına yapıştı
- Kılıçdaroğlu ne yanıt verdi?
- İstanbul'un göbeğinde görülmemiş dehşet!
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!
- Mehmet Şef'ten MasterChef yarışmacısına iş teklifi
- '36 yerinden bıçaklanmış'
- Satır arasındaki ayrıntıya dikkat çekti
- Sabaha karşı çiftlik evine kanlı baskın