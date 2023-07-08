Sosyal devlet ve değişim - Dr. Ali GÖKÖZ

08 Temmuz 2023 Cumartesi

Sosyal devlet bilindiği gibi sosyal demokrasinin vazgeçilmezidir. Devlet ücretsiz, bilimsel, laik eğitim, halkın sağlığının korunması ve tedavisi ile görevlidir. Bunların yanında özellikle dar gelirlilerin barınma ve yeterli beslenmeleri için ücretler başta olmak üzere gerekli önlemleri almak ve uygulamak zorunludur. Çocukların, gençlerin, emeklilerin, yaşlıların ve engelli yurttaşların ihtiyaçlarını göz ardı edemez. Bütün bu yaşamsal gereksinimleri sosyal yardımlar ve aile sigortası ile planlayıp hayata geçirmek sosyal demokrat partilerin öncelikli hedefidir. Son zamanlarda çok tartışılan değişim sözü, sosyal politikaları da kapsamak durumundadır. Önümüzdeki yerel seçimler için yukarıda sözü edilen hedefleri geniş halk kesimlerine ulaştırmanın kolay olmadığı açıktır.

Tunceli Belediyesi’nin sosyal belediyecilik alanındaki başarıları ülkemizde belki de bir numaradır. Ancak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tunceli’de AKP’li adaya yüzde yirminin üzerinde oy çıkması (ki muhalefet liderinin memleketidir) çarpıcıdır. O insanların da yapılan yardımların devletten değil AKP’den geldiği gibi algıladığını göstermektedir. AKP’nin uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalar yoksulluğu artırıyor ve yoksulluk istismarı ile de oy devşiriyorlar.

Bir diğer örnek eski bakan Nebati’nin “Biz iktidara geldiğimizde sosyal yardımlar bir milyon kişiye yapılırken biz dört milyona çıkardık” sözüdür.

Sonuç olarak, sosyal politikaların hedeflerine ulaşması sosyal demokrat partilerin (CHP ya da başkası) iktidara gelmesi ile mümkün olacaktır. Ancak CHP’nin altı okunun sosyal demokrat düşünce içinde yer alması şarttır. Kısa vadede mahalli seçimlerde başarılı olmak sosyal yardım alan insanlarla yüz yüze bir araya gelmekle (ki bu sokak, mahalle, köyde görevli güvenilir, saygın kişilerce yapılmalıdır) mümkün olabilir. Yardım alan bölgelerde AKP görevlilerine yeterli oy çıkmazsa yardımların kesileceği haberleri söylenti mi gerçek mi araştırılmaya değerdir. Ana muhalefet liderinin “İnsanlara verirsiniz 500 TL, oylarını alırsınız” sözü hiç hoş olmamıştır. Böyle az sayıda insancıklar olabilir ama diğer insanlar için bu söz incitici olmuştur. Bu konuda düzeltme yapılmalı ya da özür dilenmeliydi.

Yoksulluğu azaltmanın, yok etmenin yolu kamu ağırlıklı yatırımlarla birlikte üretimi artıran politikalardan geçmektedir. Tüm canlıların ve su kaynaklarının korunup geliştirilmesi sosyal demokrat partiler için vazgeçilmezdir.

Yukarıda belirtilen sosyal politikaların hayata geçmesi için sosyal demokrat partilerin bir süre iktidarda kalması gereklidir. Önümüzdeki mahalli seçimlerde başarı muhalefetin birlikte hareketi ve yeterli çalışmaları ile kazanılabilecektir.

Son söz; ülkemizin geleceği uzun vadede sorgulayan, araştıran, laik ve bilimsel eğitim alan gençlerin yetişmesi ile mümkündür ki gerçek değişimi gelecek nesiller görebilecektir. CHP’nin değişimi partililerce yapılacaktır. Ülkemizin değişimi ise başta yeni yetişen gençlerin önderliğinde gerçek sosyal demokrat veya sosyalist partiler tarafından gerçekleştirilecektir.

DR. ALİ GÖKÖZ

ESKİ ANKARA TABİP ODASI BAŞKANI