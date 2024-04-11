Tarihsel sorumluluğumuz - Dr. Ali Haydar Fırat
Cumhuriyet Halk Partisi; genel
başkan Özgür Özel, adaylar, örgüt
ile çok büyük bir başarıya imza atmıştır.
Neredeyse yarım yüzyıl sonra gelen
bu başarı elbette farklı etkenlerin
bileşiminin bir sonucuydu. Ancak şu
hakkı teslim etmek zorundayız; hiçbir
başarı güven vermeyen bir aktör ya da
örgütün hanesine yazılmıyor. Bugüne
kadar benzer koşullar vardı ama
muhalefet bu başarıyı gösterememişti.
Dolayısıyla mesele asıl olarak
aktörler, söylemler, etki alanları ve
bunları kuşatan değişim talebinin bir
sonucudur
CHP eğer büyük bir değişimi
gerçekleştirmemiş olsaydı bu başarı
elde edilemezdi. Hem iktidar partisi
ve ittifakı hem de kimi muhalif
partiler CHP’nin kurultay sürecinde
değişmeyeceğini varsayarak yine
bildik karşıtlıklar üzerine propaganda
yapacaklarını ve seçimi alacaklarını
varsayıyorlardı; ama CHP’deki değişim
bütün hesaplarını altüst etti.
Kendisinde değişimi gerçekleştiremeyen hiçbir yapı değişimin öncüsü olamaz. Halkımız bu gerçekliği görmüş ve bunun hakkını vermiştir. Bununla birlikte Ekrem İmamoğlu’ndan, Mansur Yavaş’a, Vahap Seçer’den, Zeydan Karalar’a, CHP’nin diğer bütün adayları bir lider gibi yalnızca kentlerini değil; bütün ülkeyi etkileyecek bir performans göstermişlerdir. Bu noktada iktidarın adaylarının adaylarımız karşısındaki zayıflığı elbette not edilmelidir. Ancak bunun temel nedeni AKP’nin artık yeni isimler ve aktörler üretemiyor, yetiştiremiyor oluşudur.
CHP’nin yeni kadroları yönettikleri kentlerle yeni başarılara imza atacaktır. Genel merkez ve üst yönetim yeni kazanılan büyükşehir, il ve ilçeleri elbette kendi kaderine bırakmayacak, her türlü desteği sunacaktır. Sürecin her aşamasının planlanacağını genel başkan Özgür Özel ifade etmiştir. Denetleme süreçleri, destek süreçleri etkin olarak işletilecektir.
SAĞLIKLI KENTLER
21. yüzyılda sosyal yönden sorumlu kentler ve yönetimler inşa edilmek zorundadır. Sosyal uyumun gerçekleşmesi için bu bir zorunluluktur. Kent paydaşlığının oluşması için sağlıklı bir kent altyapısının fiziki, sosyal, kültürel ve siyasal açıdan tamamlanması gerekmektedir. Bütün çabamız bu doğrultuda olacaktır. Kentlerin yaşam ekosistemini bozan niteliklerini ortadan kaldırmak, herkesin erişebilir olduğu bir kent-doğa ilişkisini yeniden kurmak ve kentlerin yabancılaştırır karakterini değiştirmek yeni bir kent anlayışının vazgeçilmez ilkesi olacaktır. Kent dayanışmasını, ortak kent sevgisini ve sahiplenişini olanaklı kılmak için canlı kamusal alanların yaratılacağı yeni bir dönemi başlatmak zorundayız. İnsanların kentten ve yaşamdan farklı nedenlerle koparıldığı ve belli tüketim merkezlerine hapsedildiği bir yüzyılda biz üretimi birincil hale getiren bir yeni düzeni inşa etmek zorundayız. Sosyal demokrat belediyeciliğin mevcut ülke şartlarında en büyük sorumluluğu en kapsamlı sosyal destek programını yaşama geçirmektir.
1994’ten beri mevcut iktidar tarafından yürürlüğe konulan sosyal ve siyasal değişim toplumsal eşitlik fikrini tahrip etmiş, kadınların iş yaşamından çıkarılmasına sebebiyet vermiş ve bunun sonucunda eşitsiz bir sosyal, siyasal durum ortaya çıkmıştır. Kentsel düzlemde her türlü eşitliğin yaşama geçirilmesi önceliklidir ve zorunludur.
Atatürk’ün ve Cumhuriyetimizin
kent anlayışı farklı düzlemlerde yaşam
bulmalıdır. Bu anlayış bir geçmişe
dönük bir romantizm değil, geleceği
şekillendirecek temel bir altyapı olarak
görülüp yeniden üretilmelidir.
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