Tekerlekli sandalye basketbolu - Demirhan ŞEREFHAN

10 Ağustos 2023 Perşembe

2.Dünya Savaşı’ndan sonra Amerika’daki savaş gazileri rehabilitasyon amaçlı tedavi görürken bir kısım tekerlekli sandalye bağımlısı ellerine basketbol topu alıp bahçedeki potalarda tekerlekli sandalyeleri ile basketbol oynamaya başlıyorlar. Hem oynayanlar hem de seyredenler bu oyundan büyük keyif almaya başlıyorlar.

Doktorlar, profesörler bir bakıyorlar, basketbol oynayan gaziler engelli olduklarını unutuyor ve hayata daha sıkı sıkı bağlanmaya başlıyor. Uzmanlar belli bir süre sonra sporla ilgili yaptıkları çalışmalarda, sporun engellilerin rehabilitasyonunu hızlandırdığını görüyorlar.

ABD’de başlayan bu rüzgâr kısa zamanda önce İngiltere ve daha sonra diğer Avrupa ve kıta ülkelerine sıçrıyor. Tekerlekli sandalye basketbolu kısa zamanda engellilerin uğraştığı lokomotif spor branşı oluyor.

1990’da kurulan Türkiye Engelliler Spor Federasyonu 1990’lı yılların ortasına doğru tekerlekli sandalye basketbol branşına önem vermeye başlıyor. Özveri ile bu branşa başlayan bazı takımlarımız ve hocalarımız , tekerlekli sandalye basketbolunun sevilmesi ve yaygınlaşması için olağanüstü gayret gösteriyorlar. Bu gayretle kısa zamanda Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi kuruluyor.

Türkiye şu an dünyanın en büyük tekerlekli sandalye basketbol liglerinden birine sahip. 70’e yakın kulüp tekerlekli sandalye basketbol liglerine katılıyor. Bir kısmı Avrupa şampiyonalarına katılıyor. Milli takımımız dünyanın en iyilerinden birisi. Federasyon ise hem IWBF-Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu hem de IWBF/Europe-Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu üyesi.

Hal böyleyken ve sistem tıkır tıkır işlerken 27 Temmuz 2023’te Gençlik ve Spor Bakanlığı-Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Basketbol Federasyonu’na bir yazı gönderiyor. Yazıda özetle, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren tekerlekli sandalye basketbol branşının ayrılarak Türkiye Basketbol Federasyonuâna bağlanmasına karar verildiği belirtiliyor. Bedensel engelliler spor federasyonundakiler ve camia oldukça şaşırıyor.

Paralimpik oyunlarında tekerlekli sandalye basketbol organizasyonunun tüm teknik hazırlıklarını IWBF-uluslararası federasyon yapıyor. Yani bu branş federasyondan diğer ayrılan spor dallarının aksine kendi uluslararası federasyonuna sahip.

Şimdi işin özüne dönelim; bütün tekerlekli sandalye basketbol camiası tekerlekli sandalye basketbol branşının basketbol federasyonuna verilmesi kararının yanlış olduğu konusunda birleşmiş. Ulaşabildikleri her yere şikâyetlerini ulaştırmaya ve haklı olarak seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bu kararı öğrendikten sonra kulüpler kendi aralarında toplantı üstüne toplantı yapıyorlar.

Gerek uzun süre bu branşın ve paralimpik komitesinin başkanlığını yapmış ve gerekse uluslararası federasyonda uzun yıllar yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış birisi olarak, tekerlekli sandalye basketbol dalının basketbol federasyonuna bağlanması kararından vazgeçilmesi, bedensel engelliler spor federasyonu çatısı altında kaldığı yerden devam etmesi ve hatta mümkün olursa bu branşın gelişimi için Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu’nun kurulmasının çok daha faydalı olacaktır.

Umarım bu kararda imzası olan yetkililer bu sefer yine “Ben yaptım oldu” demezler.

DEMİRHAN ŞEREFHAN

ESKİ TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU BAŞKANI