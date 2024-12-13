Türkan Saylan’ı anımsamak... - GÜLSEREN DELİBAŞ

13 Aralık 2024 Cuma

Türkan Saylan’ı 89. doğum yıldönümünde ülkemizin dört bir köşesinde kurulmuş olan ÇYDD şubelerinde bugünlerde anma etkinlikleri ile devam ediyor. Çünkü derneğimizin kuruluş amacı olan Atatürk ilke ve devrimlerinin anlaşılması ve uygulanması, çağdaş bir toplumun oluşması biz üyelerin en büyük hedefidir. Atatürk’ün kızı olduğunu her toplantıda bizlere hatırlatan Türkan Saylan’ı minnetle, özlemle ve saygıyla anıyoruz.

Prof. Dr. Türkan Saylan’ın adını ÇYDD’yi kurduktan sonra da basından sık sık duyuyordum. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Şubesi açıldıktan birkaç sene sonra yönetimde görev almış ve çalışmalarına bizzat tanık olmuştum.

18 Mayıs 2009’da çok sevdiğim, saygıdeğer Prof. Dr. Türkan Saylan’ın yaşamını yitirmesinden sonra dernekteki çalışmalarım daha bir hız kazandı. Sorumluluğumun bilincindeydim ve ona borçluydum. Ancak onu anlatmak çok zor, çünkü yaşama geçirdiği o kadar çok proje var ki. Bir arada olduğumuz zamanlarda bizlere hep hayallerinden ve gerçekleştirmek istediği yeni projelerden söz ederdi. Özellikle ülkemizde cüzzamı nasıl bitirdiğine ve kız çocuklarının eğitimi için nasıl özveriyle mücadele ettiğine şahit olan biri olarak halkımız ve yeni nesil onu tanımalı diye düşünüyorum.

KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ

Sevgili Türkan Hoca, benim “okyanus yürekli” dediğim, örnek aldığım bilim insanıdır. Ülkemizde eğitim ve sağlık hizmetlerine önemli katkıları bulunan bir Türk doktor, akademisyen ve kadın haklarını savunan bir liderdir. Ayrıca eğitimin, insanların ruhlarındaki ve yaşamlarındaki yoksulluk döngüsünü kırabilecek, bireylerin ve toplumların güçlenmesine katkıda bulunabilecek temel bir hak olduğunu vurgulayarak hayatını ihtiyaç sahibi kız çocuklarına eğitim sağlamaya adamıştır.

Eğitimde eşitlik için mücadele ederken cinsiyet ayrımcılığı ve toplumun gelenekçi kesimlerinin muhalefeti de dahil olmak üzere çok sayıda zorlukla karşılaştığının tanığıyız. Dayanıklılığı ve kararlılığı sayesinde bu engellerin üstesinden geldi ve birçok gönüldaşlarına aynı şeyi yapmaları için ilham verdi.

FIRSAT EŞİTLİĞİ

Dikkate alınması gereken bir diğer konu da şefkat ve empatinin önemidir. O, yaşama küsen cüzzam hastalarına yaşama sevinci aşılamayı başaran yegâne kişilerdendi ve belki de bu nedenle cüzzam konusunda zafere ulaştı. Yalnızca yetersiz hizmet alan yurttaşlara eğitim sağlamakla kalmadı, aynı zamanda özellikle kanser tedavisi alanında sağlık hizmetlerini iyileştirmek için tüm gücüyle çalıştı. Eğitim için de arkadaşlarıyla birlikte hazırladıkları onlarca projeyi yaşama geçirerek eğitimde fırsat eşitliğini sağlayan bu bilim insanının önünde saygıyla eğiliyorum.

Türkan Hocamızı son günlerinde üzen kişileri de asla affetmeyeceğiz. Onu tanımış olsalardı eğer yaptıklarından utanç duyacaklarından eminim. Türkan Saylan’ı anlatabilmek için Zemheri Ayazında Kış Güneşi isimli bir kitap yazdım. Bunun en büyük nedeni önyargıları yıkmak ve gençlerimizin Türkan Saylan’ı tanıyıp örnek almasıdır. Nurlarda uyu sevgili Türkan Hocam!

GÜLSEREN DELİBAŞ

ÇYDD KOCAELİ ŞUBESİ