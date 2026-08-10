Bölücü/ayrılıkçı terör örgütü PKK ile işbirliği içinde olan bir siyasal partinin ısrarıyla gündeme gelen “terörsüz Türkiye” projesinde, örgütün hedeflediği siyasal düzen için yeni bir adım atıldı. “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Yasa Önerisi” TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Bu gelişme ülkenin her yanında güçlü bir “toplumsal farkındalık” yarattı. Belirsizliklerle dolu yeni bir süreç başladı.

Basında yer aldığı kadarıyla; bölücü terör örgütü mensupları hakkında “kısmi af” olarak nitelendirilebilecek yasa önerisinin onaylanması durumunda geçmişte işlenmiş örgüt kurma ve yönetme, üyelik, bilerek ve isteyerek yardım, propaganda ve örgüt faaliyeti kapsamındaki suçlar için kovuşturma, soruşturma ve infaz ertelemesi yapılacak. Dört bin dolayında örgüt mensubunun siyasal kısıtlılığı belli bir süre sonra kaldırılacak; siyasal faaliyette bulunmalarının ve TBMM’ye girebilmelerinin önü açılacak. Bir başka deyişle; yasadan yararlanacak bölücü terör örgütü mensupları kendi amaçlarına uygun şekilde, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal niteliklerini örseleme olanağı elde etmiş olacaklar.

Böylece; 1914-1918 Birinci Paylaşım Savaşı’ndan bu yana emperyalist devletlerin siyasi, askeri ve ekonomik güçleriyle kurdukları ve de halen sürdürdükleri küresel egemenlik ve sömürü düzeni kapsamında Türkiye’yi hedef alan girişimler, ülke açısından tehlikeli noktaya ulaşacak.

Bu güçlerin bir asırdır özlemle ve de özenle gündemde tuttukları Türkiye’nin ulus birliği ve ülke bütünlüğünü hedef alan projeleri için yeni bir ortam oluşacak. Böylece sömürgeci güçlerin Ortadoğu’daki amaçlarına hizmet edecek; Türkiye’den (ve de İran, Irak ve Suriye’den) toprak kopararak ve de nüfus sağlayarak oluşturulacak bir devletin kuruluş sürecindeki siyasal altyapı hazırlıkları tamamlanmış olacak.

TARİHSEL RESİM

Osmanlı’dan elde kalan son toprak parçası Anadolu’da, sömürgeci İngiliz, Fransız, İtalyan ve de onların ardında durduğu Yunan kuvvetlerinin işgaline karşı sürdürülen “Milli Mücadele” ve “Kurtuluş Savaşı”nda çok sayıda etnik unsur yer almıştı. Düşman işgalinin öncesinde, işgal sırasında ve işgal sonrasında bu unsurların tümü; üzerinde yaşadıkları coğrafyadan aldıkları adla “Türk” olarak tanımlanıyorlardı.

Cumhuriyet kurulunca Atatürk; etnik ve dinsel ayrım yapmaksızın yalnızca yurttaşlık aidiyeti içeren bir ifadeyle; Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran unsurların tamamını içeren Türkiye halkını “Türk milleti” olarak tanımladı. Ardında emperyalist ABD’nin desteği olan; başta “Türkiye Cumhuriyeti”nin varlığına ve sınırlarına, “Türk vatanı” kavramına, “Türk milleti” tanımına, “resmi dil”in Türkçe olmasına karşı çıkan bölücü/ ayrılıkçı düşünce yapısı; 1978 sonrasında silahlanarak ve terörü kullanarak devlete karşı bir hareket başlattı. 20 yılı aşkın sürede on binlerce kişiyi katleden örgüt, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin etkinlikle sürdürdüğü başarılı iç güvenlik harekâtı sonrasında eylem gücünü yitirdi. Ve sonunda etkinlik göstermeyen hücrelerini Türk topraklarında bırakarak, silahlı unsurlarını yurtdışına taşımak zorunda kaldı...

2002’DEKİ KIRILMA VE BUGÜN

Ne var ki 2002 sonrasında Türkiye’de iktidar olma olanağı elde eden bir siyasal anlayış, 2009’da “çözüm süreci”; 2015’te “açılım süreci” adıyla başlattığı girişimler ve uyguladığı yanlış politikalarla bölücü/ayrılıkçı terörün ülkede yeniden eski boyutuna ulaşmasına yol açtı.

Bu kez bölücü terör örgütü; Cumhuriyet için “kurucu unsur”, “toplumsal barış”, “yerinden yönetim”, “demokratik devlet” “eşit yurttaşlık”, “kalıcı barış”, ”ortak vatan”, “demokratik siyaset” ve “ikili resmi dil” gibi önü ardı belirsiz birçok istemle ortaya çıktı. “Türkiye Cumhuriyeti”nin yalnızca Türklerin değil “Milli Mücadele”ye katılan ve “Kurtuluş Savaşı”nda yer alan tüm unsurların eseri olduğunu; bunların tamamının “Türk milleti” tanımında yer aldığını bilmezden ve görmezden gelerek Cumhuriyet için yeni bir yapılanma istedi. Devletin kuruluşunda yer alan ve Türkler dışında kalan tüm alt unsurların katkısını yadsıyarak yalnızca temsilcisi olduğu iddiasındaki toplumun adının ön plana çıkarılmasında ısrar etti. Özetle; emperyalizm destekli bu hareketle, “Atatürk Cumhuriyeti”ni çıkmaza sokmak ve bundan yararlanarak amacına ulaşmak için her yolu denedi. Sonunda bugünlere gelindi!...

GELİNEN NOKTA

Anılan yasa önerisinin TBMM’de alacağı şekil, kabul edilip edilmeyeceği, edilirse bile bunun toplumda ne derece kabul göreceği tartışmalıdır. Bu yasanın; siyasal iktidarın yönetim süresini uzatmak ve bu arada bunu sağlayacak yeni bir anayasa hazırlamak için gündeme getirildiği; sürecin sonunda bölücü terör örgütünün emellerine ulaşmada yeni olanaklar elde edeceği yolunda genel görüş giderek yaygınlık kazanmaktadır.

Ortaya çıkan yeni resimde Cumhuriyetin anayasal niteliklerinin; özellikle de ulus birliği ve ülke bütünlüğünün tehlikede olduğu endişesi tüm ülkeyi sarmıştır. Önerideki Türkiye’nin varlığı ve geleceğini tehlikeye sokan yaklaşımlar; siyasiler, hukukçular, yazarlar, düşünürler ve akademisyenler tarafından yazılmakta, konuşulmaktadır. Gelecekte oluşacak yeni siyasal durum da dikkate alındığında, yasa önerisine ilişkin değerlendirmelerin kamusal ve toplumsal beklentiye yanıt verecek bir şekille sonuçlanmasında yarar umulmaktadır!...

Durum ve koşullar ne olursa olsun Türk ulusu “Kurtuluş Savaşı”ndan bu yana karşı karşıya kaldığı her türlü ihanete ve emperyalist ülkelerin kuşatıcı yıkıcı girişimlerine karşın, bir asırdır dimdik ayakta tuttuğu “Atatürk Cumhuriyeti”ni; laik, demokratik, sosyal hukuk devleti nitelikleriyle, ulus birliği ve ülke bütünlüğü içerisinde önüne çıkan her türlü engeli demokratik yol ve yöntemlerle aşarak aydınlığın ışığında sonsuza dek yaşatma kararlılığındadır!

DOĞU SİLAHÇIOĞLU

EMEKLİ TÜMGENERAL