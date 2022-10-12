Ukrayna’nın Russuzlaştırma siyaseti - Dr. Violeta Stratan İLBASMIŞ

12 Ekim 2022 Çarşamba

Rusya 24 Şubat sabahı, Ukrayna’ya silahsızlaştırma ve Nazizm’den temizleme nedenlerini öne sürerek saldırmıştı. Rusya, yedi ay süren savaş boyunca, ABD ve AB’yi NATO aracılığıyla Ukrayna üzerinde askeri ve siyasi kontrol kurmakla suçluyor. Aynı zamanda ABD’nin kışkırtıcı tavırları ve Batılı ülkelerin yayılmacılık hedefleri olduğunu iddia ediyor. 30 Eylül’de Ukrayna’nın dört bölgesinin, Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporijya’nın Moskova hükümeti tarafından ilhak edilmesi, Rusya’nın bu savaştaki gerçek niyetlerini ifşa etmekte ve yayılmacı ve emperyalist fikirlerin tuzağına düştüğünü açıkça göstermektedir.

Eylül ayının başında Rusya’da, Rus kültürünün, tarihinin ve değerlerinin tanıtımına yönelik “İnsani Siyaset” başlıklı yeni bir doktrin onaylandı. Bu doktrin aracılığıyla Rusya, nüfuzunu yurtdışında genişletme ve Rusça konuşan “yurttaşlarının” bulunduğu devletleri kendi kontrolü altına alma hakkına sahip olduğunu iddia ediyor. Bu hamleye karşı Ukrayna’nın tepkisi, 24 Şubat’tan sonra ivme kazanan Russuzlaştırma hedefi için geniş bir kampanya açmasına neden oldu.

DEVLET PROPAGANDASI

Rusya’nın yaptığı gibi, Ukrayna da dil, tarih ve kültürle ilgili mevzuatta yaptığı değişikliklerle gerçek bir devlet propagandası başlattı. Böylece Kiev’deki eğitim bakanlığı, Rusça dil kurslarının okul müfredatından kaldırılacağını duyurdu. Birçok Ukrayna vatandaşı Rusya ile ortak kültürel ve dilsel bağlardan bahsetse de son aylarda yaşanan olaylar Rusya ile kültürel bağların zayıflamasına ve hatta kopmasına neden oldu. Ayrıca, bazı Rus ve Beyaz Rus yazarların eserleri okul müfredatından çıkarılmış (örneğin Tolstoy’un anıtsal eseri “Savaş ve Barış”) ve diğer yabancı yazarların eserleriyle değiştirilmiştir. Bu iki ülkenin bir zamanlar ortak olan tarihi, Ukrayna tarih kitaplarında yeniden yazılıyor. Sovyetler Birliği “emperyal bir devlet” olarak tanımlanıyor. Ukraynalı öğrenciler, ders kitaplarında Rusya ile savaşın 2014’te başladığını öğreniyorlar. Üstelik, Ukraynalı üniversite ve lise öğrencileri “Ruskii Mir” ve “Rusizm” (Rus faşizmi) kavramlarını inceliyorlar.

KREMLİN’İN BAŞARISI!

Ukrayna’nın diğer eylemleri arasında, Rusya ve Beyaz Rusya’dan kitap ithalatı ve Rus dilinde müzik yasağı yer alıyor. Aynı zamanda, Ukrayna vatandaşları tarafından verilmiş, Rus yazar veya devlet adamlarının isimlerini taşıyan sokak ve meydanların adlarının değiştirilmesini isteyen dilekçeler var. Ukrayna’da medya sektöründe de reformlar uygulandı. Ancak bunlar, ülkenin medya düzenleyicisi Ulusal Televizyon ve Radyo Yayıncılığı Konseyi’nin rolünün ve etkisinin artmasına neden oldu. Bu reformlar, Ukrayna’yı basın özgürlüğü ilkesine saygı göstermemekle suçlayan hem ulusal hem de uluslararası medya kuruluşları tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

Yedi aylık savaş boyunca Ukrayna’nın Nazilerden ve askerden arındırılması kampanyasının ne kadar başarılı olduğu bilinmiyor. Ancak kesin olan şu ki Kremlin, Ukrayna’daki en sert Rusça konuşanlar arasında bile gerçek bir Rus karşıtı duygu uyandırmayı başardı. Russuzlaştırma sürecini Ukraynalılar sonuna kadar takip etmeye kararlı görünüyorlar. Ukraynalıları, eski Sovyet Birliği’nin diğer ülkeleri takip edebilir.

DR. VIOLETA STRATAN İLBASMIŞ

GAZETECİ / ARAŞTIRMACI