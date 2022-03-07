Vedat Günyol’un yolu - Av. Celal ÜLGEN

07 Mart 2022 Pazartesi

Vedat Günyol, Cumhuriyet gazetesinde zaman zaman yayımlanan küçücük yazılarıyla ve de çeviri ve deneme türü kitaplarıyla koca bir evrenin kapılarını açtı bize. Okuduklarından, yaşadıklarından yaptığı seçkiler, bizim aramadan araştırmadan, kolayca bilginin gizlendiği koyaklara ulaşıvermemizi ve bu yaşamsal bilgileri özümsememizi sağladı.

Seçmenin değişmedikçe seçilenin değişmeyeceğini, Halkın eğitilmediği ve şarlatanların içyüzünün öğretilmediği süreçte seçim sandığında hep aynı sonuçların çıkacağını, ‘Öğretimin Birliği Yasasının’ ötelenmesi ve Köy Enstitülerinin kapatılmasıyla bu sürecin geriye doğru gitmeye başladığını, O köy Enstitüler ki; sürmüş olsaydı Türkiye’nin her bucağında okuma yazma bilmeyenin kalmayacağını ve Türk Halkının gözünün açılacağını, o zaman seçimlerde tek bir şarlatanın bile Meclise giremeyeceğini denemelerinde temel alırdı.

Vedat Günyol

Bir yazısında ise Vedat Günyol: “Aklını kullanan insan ne yapar? Önce kendini eleştirir. Sonra aslı astarı olmayan inançlara sapmadan, yobazlığa düşmeden, insan olma onurunu savunur ve bu onura tam varlığı ile bağlanır. Bir inanca, aslı astarı olmayan bir kör inanca saplanıp kalmakla yetinen, kafasını işletmeyen, inancını sorguya çekmeyen (böylece insan olmaya yanaşmayan) yaratıkların çoğunlukta olduğu bir toplumda yaşamak kadar yürekler acısı bir şey düşünebiliyor musunuz?” demiş ve Atatürk’ün şu sözlerine kulak vermemizi öğütlemişti: “Benim gözümde 20 yaşında yobaz, ihtiyar; 70 yaşında bir idealist ise zinde bir gençtir.”

BAKIŞIMIZI BİÇİMLENDİRDİ

Vedat Günyol, bilimle gübrelenmiş, ilkelerle sulanmış, biçemle düzenlenmiş bir bahçenin coşkuyla açan çiçeklerini sunarken bize hem kalıcı tatlar vermiş ve hem de bu us bahçesinin gizemi içinde yaşama bakış felsefemizi yeniden biçimlendirmişti.

ÖNDERLİĞE DEVAM EDİYOR

Konuşmalarında humorun, sözcüklerinde gizemli gülücüklerin ve felsefesinde insana duyduğu içten ve sıcak sevginin yer aldığı; para yerine bilimi, sanatı; servet yerine insanlığı, kalıt (miras) yerine ekini ve uygarlığı seçen Vedat Hoca bize önderlik etmeyi sürdürüyor, “bu kısır ve güdük kalmış lidercikler ortasında...”

Dün Vedat Günyol’un 111. Doğum günüydü. 2004 yılında yitirdiğimiz Vedat Günyol’un yolu aydınlığın yoludur, izleyelim...

AV. CELAL ÜLGEN