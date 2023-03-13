Yeni bina yapımı aceleye getirilmemeli - Alparslan GÜRE
6 Şubat depreminde erken müdahaleyi organize
edemeyip binlerce canımızın yaşamını yitirmesine
ve yaralanmasına adeta seyirci kalan kimi yetkililer,
beceriksizliklerini “Bir yılda şu kadar bin adet konut
teslim edeceğiz” söylemleriyle örtbas etmeye çalışıyorlar!
Konut yapımı ciddi bir iştir.
Sağlıklı, güvenilir bir konut
inşası için birbirine bağlı çok
sayıda mimarlık ve mühendislik
çalışması belli bir sıra ve
koordinasyon içinde yürütülür.
Öncelikle konut yapımı için uygun
alanlar belirlenir. Bölgenin tektonik
yapısı, depremselliği başta olmak
üzere pek çok veri değerlendirilerek
yerleşim bölgesinin imar planları
hazırlanır ve hangi alanların ne
tip konutlar için uygun olduğu
saptanır. Burada şehir planlamacılar,
jeologlar, jeofizik mühendisleri,
çevre mühendisleri, mimarlar ve
inşaat mühendisleri gibi pek çok
disiplin ile birlikte toplumbilimciler
ve sosyologlar bilimsel yaklaşımlarla
yerleşim bölgesinin imar planlarını
oluştururlar.
TASARIM
Konut yapımına karar verildiğinde
nereye hangi özelliklerde nasıl bir
konut yapılacağı imar planında
bellidir. Bu noktadan sonra ilk
yapılması gereken konut inşası
özelinde gerekli mimarlıkmühendislik tasarım çalışmalarını
başlatmaktır. Burada belli başlı şu
aşamalardan geçilir:
- Ön mimari tasarım ile yapının
imar planına uygun genel geometrisi
ve oturacağı yerin koordinatları
belirlenir.
- Mühendislerce sondaj sayısı
ve yerleri saptanır, saha sondaj
çalışmaları başlatılır.
- Saha çalışmalarından
alınan zemin örnekleri özel
laboratuvarlarda çeşitli testlere tabi
tutularak temel sistemi tasarımı için
gerekli değerler belirlenir.
- Zemin bilgileri inşaat
mühendislerine aktarılır ve
mühendis, yapının oturacağı
bölgenin zemin özelliklerine
ve bölgenin depremselliğine
göre uygun temel tasarımını
gerçekleştirir, devamında üst yapı
taşıyıcı sistem tasarımını yapar.
- Mimar, gerek taşıyıcı sistem
tasarım mühendisi gerekse binanın
teknik tesisatı ile ilgili (elektrik, su
vb.) diğer mühendislik disiplinleri
ile koordinasyon içinde mimari detay
tasarımını tamamlar.
- Yapılan tasarım, konusunda
uzman kişilerce kontrol edilip
onaylandıktan sonra sıra uygulama
aşamasına gelir.
- Ortalama büyüklükte bir konut
için bu çalışmalar 6-8 haftalık
sürelerde tamamlanabilir.
Yapının tasarım aşaması en önemli süreçlerden biridir. Bu nedenle tasarım sürecine gerek tasarımın yapılması gerekse kontrolü için gerekli süreler mutlaka tanınmalı, doğruluğu yüzde yüz kanıtlanmadan yapılan çalışmalar uygulamaya aktarılmamalıdır. Bu süre yine ortalama bir konut yapısı için en az 16-20 haftadır.
BİLİMSELLİKTEN UZAK
Konvansiyonel betonarme inşaat
büyük oranda insan yapımıdır
yani endüstriyel bir ürün değildir.
Bu açıdan, betonun kalitesinden
başlayarak kalıpların sökülmesine
kadar onlarca aşamanın ve
mimari bileşenin uzmanlarca
titizlikle denetlenmesi ve kontrol
edilmesi gerekir. Tüm bu süreçler
tamamlandıktan sonra yapı kamu
yetkililerince kontrol edilir, uygun
ise kullanım izni verilir.
Tasarıma yapı ve kontrol için
gerekli süreyi tanımadan, yapım
aşamasında pek çok denetimi
gereksiz görüp ya da sadece
şeklen yaparak zamandan çalmaya
yeltenmenin sonuçlarını maalesef
yüzleştiğimiz depremlerle en
acı şekilde görüyoruz. Yukarıda
sıralanan süreçlerden eksiltilecek
zaman yapının istenen güvenlik
ve kalitesinden taviz vermekle
eşdeğerdir. Yapı işi hassas ve insan
hayatı gibi çok önemli bir noktada
sorumluluk taşıyan bir iştir.
Özellikle konusunda uzman
olmayan kişilerin çıkıp “Bir yıl
içinde şu kadar çok konut yapacağız”
demeleri bilimsellikten uzak bir
söylem olmasının yanında insan
hayatını hiçe saymaktır.
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