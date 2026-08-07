YENİ Parti bir umut hareketidir ve sıkışan Türkiye siyasetinin çıkış noktasıdır. “Yeni” sözcüğü yalnızca yeni kurulan bir partiyi değil, yeni iddiaları ve yeni bir siyaset dilini de temsil etmelidir.

Halk, çeyrek asırdır yaşadığı düzeni ve bu düzenin yürütücülerini yeterince tanıyor. Mevcut iktidarın ahlaki- hukuki değerlere bağlı olmadığını ve kendi çıkarları için her tür kuralı yok sayacağını gayet iyi biliyor. YENİ Parti’ye yönelen ilgi ve destek, AKP iktidarından yorulan ve usanan halkın doğal tepkisidir. Halkın değişim arzusu, YENİ Parti tarafından doğru okunmalıdır. Bu nedenle ve öncelikle AKP’ye ve Erdoğan’a laf yetiştirme politikalarından artık vazgeçilmelidir.

Şimdi halk, YENİ Parti’nin neler yapabileceğini duymak istiyor. Kötü bir döneme son vermek iddiası elbette önemlidir ama tek başına yeterli değildir. İyi bir dönemin nasıl inşa edileceği de anlatılmalıdır. Derin yoksulluk nasıl aşılacak, bu söylenmelidir. Çünkü halk “önce ekonomi” diyor, “iş ve aş” diyor.

Kuşkusuz başka öncelikler de var. Haksız ve hukuksuz uygulamalar insanları rahatsız ediyor. Hemen herkes butlan öncesi CHP’ye yapılan ve devam eden tüm saldırıların bir gün kendilerine yönelebilme olasılığını görüyor. Çünkü bu kural tanımazlığın bir gün herkese zarar verme potansiyeli taşıdığını anlamak için siyaset uzmanı olmak gerekmiyor.

HALKIN GERÇEK GÜNDEMİNE ODAKLANILMALI

Halkımız gerçek demokrasi kültüründen uzak olsa da sandık demokrasisini içselleştirmiş bir halktır. Bu nedenle sandığın önünden çalınmasına asla izin vermeyecektir. Ancak “Bu iktidar seçim yapmaz ya da iktidarı teslim etmez” şeklindeki söylentileri de yabana atmamak gerekir. Çünkü bu, kötü bir olasılığı normal gösterme çabasının düşünsel ön hazırlığıdır. Belli ki bazı çevreler, “Böyle bir şey olabilir” algısını yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Yükselen bu hareket, böyle bir girişime hiç kimsenin cesaret edemeyeceğini açıkça ve yüksek sesle söylemelidir. Sonuç olarak YENİ Parti, ülkemizin gerçek gündemine yönelmiş bir programla halkın önüne çıkmalıdır. Açık ve net anlatımlarla sorunların çözümünü dile getirmeli ve insanlarımızı ikna etmeye çalışmalıdır.

Halka dönük söylemlerin yanı sıra YENİ Parti’ye çok önemli bir görev daha düşüyor. Bu da YENİ Parti’nin kendi yapılanmasına ilişkin bakış açısının ne olduğudur.

12 Eylül darbesi sonrasında siyasal partilerin iç işleyişleri, demokratik niteliklerini büyük ölçüde yitirdi. Parti genel merkezlerinde oligarşik yapılar oluştu ve parti içi demokratik uygulamalar rafa kaldırıldı. 12 Eylül’den sonra dokunulmadık yasa bırakmayanlar nedense Siyasi Partiler Yasasına dokunmadılar. Böylece tüm siyasi partiler, yasanın tüm anti demokratik yönlerini tepe tepe kullandılar. Bu yüzden siyaset kirlendi ve zenginleşme aracına dönüştü.

YENİ BİR SİYASET ANLAYIŞI

Kendi iç işleyişleri demokratik olmayan partilerin hâkim olduğu bir ülkede demokrasi olabilir mi? Kendisi demokrat olmayan yapılar bu ülkeye demokrasi getirebilir mi?

İşte YENİ Parti, ülkemizdeki siyasal düzenin kirli yanlarını açığa çıkarma iddiası taşımalıdır ve iğneyi önce kendisine batırmalıdır. Örgütsel yapılanmalarda çarşaf liste, yerel ve genel seçimlerde ise önseçim yapılacağını ilan etmelidir. Siyasi Partiler Yasası’nın demokratikleşmesi için çalışma yapmalı, siyasi ahlak yasasının çıkarılması için de girişimlerde bulunmalıdır. Çünkü siyasette dönen para denetlenmedikçe ve şeffaflaşmadıkça ülkemizde demokrasi ummayın, yoksulluğun yok edilmesini de beklemeyin.

Bütün bunları aşabilmek yeni bir siyaset anlayışı gerektiriyor. Bu anlayış parti içi demokrasidir, üyesine değer veren ve dayanışmayı önceleyen siyaset anlayışıdır. Kendi yerine düşünülmesini kabul etmeyen, düşünen ve sorgulayan bir örgütsel yapı, YENİ Parti’nin vazgeçilmez ilkesi olmalıdır.

Büyük amaçlar, güçlü araçlar gerektirir. YENİ Parti büyük amaçlara doğru yürümeli ve kendi yapısını bu amaca uygun bir biçimde tahkim etmelidir. Yanlış yapanın yanına kâr kalmayacak bir ülke vaat etmelidir. Çürümüş ve yozlaşmış bu düzeni yıkıp yeni bir Türkiye inşa edeceğini ilan etmelidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gitme iddiası taşıyan YENİ Parti’ye de bu devrimci tavır yakışır.

AV. EKREM DEMİRÖZ

BURSA BAROSU ESKI BAŞKANI