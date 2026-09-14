Özgür Özel, CHP’nin 38. olağan kurultayında, partinin 13 yıllık genel başkanı ve son seçimde cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nu açık farkla yenip genel başkan seçilmesine ve ardından yapılan olağanüstü ve olağan kurultaylarda da delegelerin tümünün oyunu alarak genel başkanlığını pekiştirmesine karşın, iktidar destekli bir yargı operasyonu ile görevinden uzaklaştırıldı.

Yerine 13 yıllık genel başkanlığı süresi içinde 13 seçim kaybetmiş olan eski genel başkan Kılıçdaroğlu, kayyımvari atandı. Bunun üzerine Özgür Özel, “Ya yeni bir yol açacağız ya da yeni bir yol yapacağız” diyerek millete gitti. Millet Özel’i sahiplendi ve YENI Parti kuruldu. Böylece YENİ Parti bir halk hareketi olarak doğdu. Genel başkan Özgür Özel’in “YENI Parti’yi millet kurdu” açıklaması bu nedenle çok doğru bir tespittir. Özgür Özel’in yurt gezilerinde gördüğü olağanüstü ilgi de bunun kanıtıdır. YENİ Parti’ye ilginin bir başka göstergesi de bugüne kadar hiçbir partiye üye olmamış yurttaşların YENİ Parti’ye koşarak üye olmaları ve cömertçe bağış yapmalarıdır.

YURTTAŞ SAHİP ÇIKIYOR

SODEP, SHP ve CHP’de uzun yıllar il başkanlığı yaparken kiralık parti binalarındaydık; bırakın bağış toplamayı çok küçük üye aidatlarını bile toplamakta zorlanırdık. Ancak bugün toplumda YENİ Parti’ye karşı inanılmaz bir aidiyet duygusunun oluştuğu görüyoruz. Kurulduğu anda 91 milletvekili ile Meclis grubu oluşturması, 81 ilde örgütlenmesi, kısa sürede 700 bin üyeye ulaşması, 700 milyon lira bağış ve aidat toplanması da bunu gösteriyor. YENİ Parti’ye daha çok da mutfaktaki yangını, pazarda el yakan fiyatları, yaşam pahalılığının ne demek olduğunu en iyi bilen kadın yurttaşlarımız ile gençler öncelikle sahip çıkıyor. Kimi gönlü zengin ve özverili yurttaşlarımız da ev ve araç bağışlamak istiyor. Bu da gelecek için çok büyük umut vaat ediyor.

Önceki genel başkanın 13 seçimlik bir yenilgi serisinin ardından genel başkan olan Özgür Özel’in, girdiği ilk seçim olan 2024 yerel seçiminde CHP’yi birinci parti yapması yasama, yürütme ve yargı başta olmak üzere tüm gücü elinde toplayan AKP’yi ikinciliğe itmesi, iktidar çevrelerine korku saldı ve bu nedenle de baskıyı artırarak muhalefete ait belediyeleri hukuka ve ahlaka aykırı yöntemlerle seçimsiz ele geçirme yoluna girdiler.

HER ALANDA DEMOKRASİ

Ancak, sandık gelecek ve son sözü yine millet söyleyecek, asıl hesap da seçim sandığında görülecektir. Yeter ki dürüst ve adil bir seçim olsun, millet iradesi sandıkta da gasp edilmesin. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel için bu kadar zeki, atılgan ve güzel konuşan yetenekli bir arkadaş Meclis’teki 13 yıllık siyaset pratiğini, emekli devlet memurluğundan gelen bir genel başkanın yanında değil de İsmet Paşa ve Bülent Ecevit gibi bir siyaset ve devlet adamının yanında geçirmiş olsa her şey çok daha iyi, çok da farklı olabilirdi diye hep düşünmüşümdür. Ancak Özgür Özel çabası, çalışkanlığı ve mücadele azmi ile bu açığı kapatmış görünüyor.

Milletle birlikte YENİ Parti’yi kuran ve liderliğini gün geçtikçe kanıtlayan Özel’in bu zorlu süreçteki gerçek öğretmeni de millet oldu ve tüm güçlüklere ve engellere karşın da milletle birlikte iktidara yürüyor. Zaten milletten gelmeyen ve millete yönelmeyen bir siyasetin de başarılı olma şansı yoktur. YENI Parti halkın umudu olmayı sürdürmek, başarısını iktidarla taçlandırmak için düne ait ne varsa dünde bırakmalı; merkez yoklamasıyla, anketle aday belirlemek yerine demokrasiyi sonuna kadar işletmeli ve her kademedeki tüm adaylarını belirlemede üyelerini söz ve karar sahibi yapmalı ve bundan hiçbir şekilde ödün vermemelidir. Diğer taraftan ülkede parlamenter demokrasiyi, partide de parti içi demokrasiyi savunmalı, kongrelerde demokratik yarışların önünü açmalıdır. Tek adaylı yarışmasız kongrelere gitmek gibi yanlışlar günümüze ve YENİ Parti’ye taşınmamalıdır.

AV. M. ZİYA YERGÖK

22. DÖNEM ADANA MILLETVEKILI, SODEP, SHP, CHP ADANA ESKI İL BAŞKANI