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Yeni parti programına eğitim önerileri - Mustafa Gazalcı
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Yeni parti programına eğitim önerileri - Mustafa Gazalcı

29.07.2026 04:00
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Deneyimli hukukçu, siyasetçi Av. Ziya Yergök’ün 22 Temmuz Çarşamba günü bu sütunlarda “Yeni partiye tüzük önerisi” başlığıyla yazdığı ve yürekten desteklediğimiz, “bütün parti organlarına, ayrımsız olarak üyelerle önseçim önerisi”nden esinlenerek yeni partinin programıyla ilgili bazı öneriler yapmak gerekir.

Bilindiği gibi CHP, tüzüğünü ve programını, tam özlediğimiz gibi sonuçlanmasa bile eskiye göre iyileştirmişti. Özgür Özel’in sık sık vurguladığı gibi kadını, genci, katılımı öncelemiş, son yerel seçimlerde de bunun başarısını görmüştü.

Program oluşturma aşamasında da eğitimle ilgili önerilerimizi partiye, o dönem eğitimden sorumlu Suat Özçağdaş’a 25 Kasım 2025’te iletmiştik. Satırbaşlarıyla ivedi yazdığımız bu notlar şöyleydi:

1. Eğitimin parasız olmalı, özellikle ilk ve ortaöğretimde eğitim harcamalarının devletçe karşılanmalıdır

2. Üretici eğitim, Köy Enstitüleri sisteminden yararlanacağı belirtilmelidir.

3. Öğretmenlere toplusözleşmeli, grevli sendika hakkı tanınmalıdır.

4. 4+4+4 sisteminin kaldırılmalı, zorunlu eğitimin okul öncesinden başlaması, kesintisiz, laik eğitim programının uygulanmalıdır.

5. 12 Eylül’ün el koyduğu hazine üzerindeki TÖB-DER taşınmazları öğretmenlere geri verilmeli, İLKSAN’ın MEB vesayetinden alınarak öğretmenlerin yönetim ve denetimine verilmelidir.

6. Laik, bilimsel, parasız, karma, üretici eğitim vurgusu güçlendirilmelidir.

7. Diyanet Akademisi, Milli Eğitim Akademisi, yasadışı Kuran kursları ve kursların kapatılacağı vurgulanmalıdır.

Bu önerileri YENİ Parti yönetiminin ele alması çok yerinde olacaktır. AKP döneminde adım adım dinselleştirilen ve özelleştirilen eğitim, bu ve benzeri adımların atılmasıyla yeniden Öğretim Birliği içinde laik, bilimsel hale getirilebilir.

ÖNCELİK EĞİTİM VE EKONOMİ

Mustafa Kemal Atatürk, “Eğitimdir ki bir ulusu, ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatır ya da tutsaklık ve düşkünlüğe bırakır” demiştir. Kurtuluş Savaşı öncesi iki alanda ivedi önlem alınmasını not etmiştir.

Sakarya Savaşı öncesi 15- 21 Temmuz 1921’de ilk Maarif Kongresi’ni, Cumhuriyetin ilanından hemen önce de 17 Şubat- 4 Mart 1923’te İzmir İktisat Kongresi’ni toplamıştır. Her iki kongrede de ulusal, bağımsız, üretici, nitelikli eğitim ve ekonomi politikaları saptanmıştır.

Özgür Özel’in halk desteğiyle kurduğu YENİ Parti’nin de Atatürkçü, laik cumhuriyetçi ilkeleri öne çıkarması gerekir. Halkın desteğiyle, aklın, bilimin yolunda ve Özgür Özel’in önderliğinde YENİ Parti’nin iktidar olacağına inanıyoruz.

MUSTAFA GAZALCI

16. VE 22. DÖNEM DENİZLİ MV., EĞİTİMCİ

İlgili Konular: #AKP #CHP #Cumhuriyet #köy enstitüleri #Kurtuluş Savaşı

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