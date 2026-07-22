Siyasi partiler demokratik siyasal yaşamın vazgeçilmez unsurları olarak kabul edilmektedir. Bunun için de siyasi partilerin öncelikle kendi içlerinde demokratik bir işleyişe sahip olmaları gerekir. Kendi içinde demokratik olmayan, hukuku üstün ve egemen kılmayan bir siyasi partinin, ülkede demokrasiyi yerleştireceğini ve hukukun üstünlüğünü sağlayacağını söylemesi inandırıcı olamaz.

Bu nedenledir ki Özgür Özel’in yeni kuracağı parti “devrimci ve demokratik tüzük” ile sahneye çıkmalıdır. Özgür Özel’in söylemlerinde ve uygulamalarında bunun izlerini zaten görüyoruz. Önce Özel liderliğindeki CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tüm üyelerin ve partiye oy veren seçmenlerin katılıp oy kullandığı bir önseçimde 15.5 milyon kişinin oylarıyla belirlendi. Daha sonra, hukuka aykırı olan “mutlak butlan” kararı ile Özgür Özel’in seçildiği 38. kurultay ve sonrasında yapılan kurultaylar geçersiz sayıldı. Ve yine hukuksuz biçimde, kurultayı kaybeden eski genel başkan, kayyımvari biçimde partinin başına getirildiğinde, seçilmiş genel başkan Özgür Özel, butlan yönetimine bir çağrı yaparak “İki milyon parti üyesine soralım kimi genel başkan görmek istiyor? Yüzde 90’ın altında kalırsam bırakacağım” demiş ama bu çağrısına olumlu yanıt alamamıştı.

DEVRİMCİ VE DEMOKRATİK ADIM

Zaten Avrupa demokrasilerinde (Örneğin Alman Sosyal Demokrat Partisi) parti genel başkanını parti üyeleri seçiyor. Bu bağlamda yeni kurulacak partinin tüzüğü ile ilgili somut önerimiz şudur: Parti genel başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı yanında, milletvekili adaylarının, belediye başkan adaylarının, belediye meclisi ve il genel meclisi üye adaylarının da önseçimle belirleneceği, hiçbir istisnaya yer verilmeyeceği, merkez yoklaması yapılmayacağı ve hiçbir kontenjan kullanılmayacağı, açık ve seçik biçimde tüzüğe yazılmalıdır.

Bu karar, Özgür Özel’i coşkuyla kucaklayan halkta büyük bir karşılık bulacak, heyecan uyandıracak ve kendisini daha da yıldızlaştıracaktır. Egemenliğin gerçek anlamda halka verilmesi de budur. Bu adım, devrimci ve demokratik bir atılım olacak, aynı zamanda ülke siyasetinin demokratikleşmesine ve normalleşmesine de çok büyük katkı sağlayarak örnek oluşturacaktır. Ayrıca seçmen tabanında karşılık bulamayan ve sokağa çıkamayan “butlan yönetimini” daha da zora sokacaktır.

Yeni kurulacak partinin önceliğinin, tüm kurallarıyla işleyen güçlü bir parlamenter demokrasi olacağı, yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı ilkesiyle hukuk devletini esas alacağı, gelir dağılımı adaleti ve vergi adaletiyle sosyal devleti inşa edeceği zaten biliniyor, bütün bunlar tüzükteki yapılacak bu devrimci ve demokratik adımla da taçlandırılırsa yeni parti iktidarın en güçlü adayı olur ve yapılacak ilk seçimde de iktidara gelir.

AV. M. ZİYA YERGÖK

ADANA BAROSU ESKİ BAŞKANI SODEP, SHP, CHP ADANA ESKİ İL BAŞKANI