Yunanistan seçimleri: Miçotakis’in zaferi - Doç. Dr. Göktürk TÜYSÜZOĞLU

03 Temmuz 2023 Pazartesi

Yunanistan seçimlerini, yeni sistemin en azyüzde 25 oy alana 20-50 ekstra milletvekili veren uygulamasından da yararlanarak tek başına iktidar olma hakkı elde eden Yeni Demokrasi (ND) kazandı. 158 sandalye elde eden ND, 2019’da başlayan iktidar sürecini devam ettirecek. Sol çizgideki SYRIZA’da güç kaybı sürerken parti yüzde 17.8’lik oy oranıyla ancak 47 milletvekilliği elde etti.

Batı Trakyalı Türklerin SYRIZA’ya olan olumlu yaklaşımı da sürdü. Merkez sol PASOK da Türklerin en fazla oy verdiği 2. parti olunca, Batı Trakya’da 2 SYRIZA, 2 de PASOK listelerinden olmak üzere 4 Türk milletvekili meclise girdi. PASOK, ülke genelinde yüzde 11.8’lik oy oranıyla 3. büyük aktör oldu. Koutsoumpas’ın lideri olduğu ülkenin en eski siyasi partisi Komünist Parti (KKE) ise Adalar ve Kuzey Yunanistan’daki geleneksel oy depolarından aldığı destekle yüzde 7.6 oy aldı ve 20 milletvekilliği elde etti. Böylece 32 sandalyesi olan PASOK’un arkasından 4. büyük aktör olarak mecliste yer alacak.

Yeni kurulan ve ilk kez seçime giren aşırı sağ Spartalılar ise yüzde 4.6 oy alarak 12 sandalye kazandı. Kapatılan Altın Şafak seçmenlerinden ciddi destek alan parti, hemen arkasından gelen Yunan Çözümü (Elleniki Lisi) ile birlikte mecliste aşırı sağı temsil edecek. Velopoulos’un Elleniki Lisi’si ise oy kaybına uğrayarak ancak yüzde 4.45 oranında kaldı ve tıpkı Spartalılar gibi 12 milletvekilliği elde etti. Dimitris Natsios’un muhafazakâr milliyetçi çizgideki Demokratik Vatansever Hareket/Zafer (NIKI) adlı partisi de ilk kez meclise girdi ve 10 milletvekilliği kazandı. Parti 2019’da kurulmuştu ve daha çok eğitim ve aile üzerinde duran muhafazakâr bir aktör konumunda.

Özgürlük Rotası (PE) adlı antiliberal ve SYRIZA’nın ilk çıkış zamanlarını andıran sistem karşıtı sol parti ise meclise giren son parti oldu. 8 sandalye kazanan ve eski meclis başkanı Zoe Konstantopolou tarafından 2016’da kurulmuş bu parti de ilk kez mecliste yer alacak. Parti, SYRIZA’dan gelen oyların bir bölümünü alarak meclise girmiş gibi görünüyor. Aynı zamanda Varoufakis’in MERA25’inin oyları da bu partiye kaymış gibi.

Katılım oranının yüzde 53 seviyesinde kaldığı bu seçim, Mitsotakis’e verdiği sözleri yerine getirmesi için halkın güvendiğini ve 4 yıl daha verdiğini gösteriyor. Ayrıca SYRIZA’nın krizini ve Tsipras’ın tükenişini göstermesi bakımından da önemli. Şu an, Yunan siyasetinde Miçotakis’e alternatif olabilecek bir lider krizi var ve özellikle sol partiler içindeki bölünmüşlük bunu körüklüyor gibi. Halk da bu koşullarda geleneksel merkez sağ reflekslerine yöneliyor. Aşırı sağın iki aktör ekseninde parçalanması güçlü etkinlik göstermesini engelliyor. Fakat, bu aynı zamanda halkın farklı alternatif olarak görerek 2 ayrı partiyi meclise taşımasını da sağlamış gibi görünüyor.

DOÇ. DR. GÖKTÜRK TÜYSÜZOĞLU

