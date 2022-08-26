Yüz yıl önce Türk ordusu - Cumhur UTKU

26 Ağustos 2022 Cuma

Büyük Taarruz günlerinin özetiyle belleklerimizi tazelemenin zamanıdır. Türk ordusunun işgalden önce nasıl dağıtılıp terhis edildiği, işgal günlerinde nasıl yerle yeksan olduğu sonra da nasıl toparlandığı, işgali ve isyanları nasıl söküp attığı gelecek kuşaklara doğru bir şekilde aktarılmalıdır.

Önce kurtulduk mu yoksa önce kurulduk mu? Elbette önce 23 Nisan 1920’de ulusal Meclis kurulmuş, sonra Türk ordusunun kadro ve kuruluşu tamamlanmış, daha sonra 26 Ağustos 1922 günü şafakla Büyük Taarruz başlamış ve 9 Eylül’de İzmir’le birlikte yurdun tamamı kurtulmuştur.

Ulus olarak işimiz 11 Eylül’de Mudanya’da bitmemiş, 24 Temmuz 1923’te Lozan’da devam etmiş, 29 Ekim 1923 günü Cumhuriyet ilan edilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunu tamamlayarak bağnazlıktan, gericilikten ve küresel sermayeci, yayılmacı güçlerin emellerinden kurtuluş yeniden başlamıştır. Türk ulusunun tarihte verdiği bu son savaşta kurulmak ve kurtulmak birbirini tamamlayan kavramlardır.

EN ÖNEMLİ AŞAMA

Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşımızın en önemli aşamasıdır. Büyük Taarruz nedenleri ve sonuçlarıyla en verimli şekilde arazide görülerek öğrenilir.

24 Ağustos 1922 günü Büyük Taarruz’un son hazırlıklarının yapıldığı Şuhut kasabasına kaydırılan Akşehir’deki başkumandanlık karargâhı mutlaka görülmelidir.

25 Ağustos günü taarruz başlama saatinde, Afyonkarahisar kentinin kuzeydoğusundaki başkomutanlık komuta yeri olan Kocatepe ziyaret edilmelidir.

26 Ağustos 1922 gecesi 5. Süvari Kolordusu’nun Ballıkaya bölgesinden Yunan hatlarının gerisine sessizce sızdığı ilerleme yollarından yürünmelidir.

27 Ağustos günü 1591 rakımlı Çiğiltepe’de neler olduğunu, 57. Tümen Komutanı Albay Reşat Bey’in neden ikinci kez telefona çıkamadığını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Meclis’te anlatmıştır. Bu tepede bulunan ama Reşat Bey’in olmadığı şehitlik mutlaka görülmelidir.

Yine aynı gün Sinanpaşa ilçesinin Yıldırım köyü tren istasyonu yanındaki parkta yatan 2. Tümen 2. Alay’dan 23 yaşındaki Teğmen Yıldırım Kemal ile beş subayın anıt mezarları görülmeli, öyküleri dinlenmelidir.

30 Ağustos 1922 günü Dumlupınar’daki Başkomutanlık Meydan Muharebesi öncesindeki bunlara benzer gerçek öyküler öğrenilmeden Kordon’daki Türk bayrağı, İzmir yangını anlaşılamaz.

MAZLUM ULUSLARA ÖRNEK

Mustafa Kemal Atatürk, ulusal Meclis’ten öyle kolayca başkomutanlık yetkisini almamıştır. Düşmanın sayıca, silahça ve moralce üstün olduğu bu savaşı biz öyle kolayca kazanmadık. Kurtuluş Savaşı’nın hazırlıkları, uygulaması ve sonuçları, bütün mazlum uluslara boşuna örnek olmamıştır.

Türk ordusunun kuruluşunun, Türk ulusunun kurtuluşunun yüzüncü yılı kutlu olsun.

CUMHUR UTKU

EMEKLİ P. KD. ALB.