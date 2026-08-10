Stalin’in ünlü tavuk hikâyesini pek çoğunuz duymuşsunuzdur. Hani bir gün Stalin kurmay heyeti ile otururken “Halkın yönetime kayıtsız şartsız itaat etmesi ve liderin her dediğini onaylaması nasıl sağlanabilir?” sorusunu sormuş ancak verilen hiçbir cevabı beğenmemiş. Sonunda bir tavuk istemiş, tüylerini yolarak cascavlak bıraktığı tavuğu odanın ortasına salıvermiş ve tavuk bir sağa bir sola gidip en sonunda bir avuç yem aldığı Stalin’in bacakları arasına girip sığınmış. Hikâyenin sonunda Stalin şöyle demiş: “Gördünüz mü? Halk dediğiniz topluluk bu tavuk gibidir. Tüylerini yolup al ve serbest bırak. O zaman onları bir avuç yemle yönetmek mümkün olur.”

Bugün Türkiye’de yapılmak istenen siyaset mühendisliği de budur.

24 yıllık AKP iktidarında, halk olarak tavuk gibi yolunduğumuz ve cascavlak bırakıldığımız gün gibi aşikârdır, hatta Erdoğan’ın bu taktiğinin tabanında karşılık bulduğu da doğrudur, bunu nasıl mı anlıyoruz?

TOPLUMSAL DİRENİŞİ KIRMAK

Memlekette, başta ekonomi olmak üzere hiçbir şey yolunda gitmezken, AKP seçmenine kime oy vereceksiniz sorusu sorulduğunda, “Erdoğan tabii ki başka adam mı var, düzeltirse gene, o düzeltir” yanıtını veren, her türlü başarısızlığa karşın yeni bir arayış içine girmeyi reddeden ve statükoyu korumak için Erdoğan’ın peşinden ayrılmayan bir kesimin varlığından!...

2002’de iktidara gelen Erdoğan aradan geçen 24 senede kendi statükosunu kurdu. Şimdi de buna boyun eğmesi için karşı cenahın direncini kırma peşinde.

Geçmiş dönemde, kendisine ağza alınmayacak laflar eden Devlet Bahçeli, Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş gibi isimleri tek tek yanına alarak, onları payelendiren ve karşısındaki muhalefeti zayıflatmayı başaran Erdoğan’ın bu kez hedefi, ilk kez Gezi eylemlerinde yüzleştiği kitlenin direncini kırmak.

“Siz, kimlere kimlere inandınız inanıyorsunuz ama sonuçta hep hüsrana uğruyorsunuz” mesajını vermek.

HALK ÇIKIŞ YOLU ARIYOR

İtiraf etmek gerekirse; 2010 yılında genel başkan olan ve 13 yıl boyunca ne derse “tıpış tıpış” yapmak zorunda kaldığımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu kitlenin inancını sarsan en büyük düş kırıklıklarından biri olduğunu söyleyebiliriz; siyasi bir figür olmasa da son dönemde basına yansıyan haberlerden gördüğümüz kadarıyla diğeri de şüphesiz Haluk Levent. Zamanında kendilerine açılan güven kredisini bu kadar çerçöp etmeleri inanılır gibi değil.

Velhasıl kimse vazgeçilmez değildir, mezarlıklar, tarihte vazgeçilemez denen insanlarla doludur, o da diğer bir gerçek.

Şu an tabanda değişim için çok güçlü bir istek olduğu bir gerçek. Özgür Özel’e verilen destek, halkın bir çıkış yolu aradığını gösterir boyutta.

Sahada konuştuğumuz insanlarda büyük bir heyecan ve umut var ama diğer taraftan, AKP iktidarının bu hareketin önünü kesmek için elinden geleni arkasına koymayacağı tedirginliği de var.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, “Mevcut siyasi parti kapatma gerekçeleri; anayasaya aykırılık, şiddeti teşvik, devletin bütünlüğüne aykırı hareket, yabancı yardımı alma gibi gerekçelerin yanında ‘rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak’ da eklenmeli.” açıklanmasını yaptı.

ETKİ-TEPKİ PRENSİBİ

Bu açıklama bile niyeti ortaya koyuyor. Ancak hiç enseyi karartmayalım. Doğanın bir etkitepki prensibi vardır.

Her etki bir tepki oluşturur. Erdoğan, 2002-2007 yılları arasını çıraklık dönemi, 2007-2011 yılları arasını kalfalık dönemi, 2011 sonrasını da ustalık dönemi olarak tanımlamakta.

Biz de seçmen olarak bu dönemde boş durmadık; biz de çıraklık, kalfalık dönemini aştık, ustalık dönemindeyiz, geçmiş dönemde yapılan tüm ayak oyunları, tüm siyasi algı operasyonlarına karşı şerbetlendik.

Erdoğan’ın stabilize ettiği bir kesim varken biz nasıl mobilize oluruz onu öğrendik. Birleşe birleşe kazanacağımızı, vatanseverlik paydasında bir araya gelmeyi öğrendik. Defalarca stratejik oy kullandık, nasıl pragmatist davranılır bunu öğrendik.

En büyük güvencemiz, yaşamayı aynı gökyüzü altında bir direniş olarak gören milyonlarcamızın, ortak hareket etme kararlılığı ve isteğidir.

Zamanı gelmiş bir fikrin önünde hiçbir güç duramaz!

SÜLEYMAN GİRGİN

27.DÖNEM MUĞLA MV