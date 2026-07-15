2024 yerel seçimlerinden sonra başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP’li belediye başkanlarının tutuklanmaları, siyasal yaşamda yeni bir başlangıçtı.

Ardından 2023 kurultayı hakkında dava açıldı.

CHP’nin tam anlamıyla taraf haline getirildiği yepyeni siyasi bir durum ortaya çıktı.

Geçen mayıs ayının sonunda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, “mutlak butlan” kararını uygulayarak Kılıçdaroğlu’nu CHP’nin başına getirdi.

Mutlak butlan kararı gereğince göreve getirilen Kılıçdaroğlu kurulunun uygulamalarıyla ilgili olarak bu sütunda günlük yorumlar yapılmıştır.

25 Mayıs 2026 tarihli Olayların Ardındaki Gerçek’te, “CHP’yi siyasal yaşamdan silmek olanaksızdır” başlığını taşıyan yorumda 100 yıllık geçmişe sahip olan CHP’nin Türk siyasal yaşamının dışına atılamayacağı belirtilmiştir.

Kılıçdaroğlu ve ekibinin en güçlü dayanağı CHP’nin 100 yıllık varlığıdır.

Dededen, babadan CHP’li olan geleneksel üyeler partinin varlığını sürdürmesini istemektedir. Bu nedenle Kılıçdaroğlu, bu konu üzerinde duracak, CHP tabanının bu konudaki hassasiyet ve duygusallığını diri tutmaya çalışacaktır.

Önümüzdeki günlerde bu konuda bir karar alınarak yeni bir parti kurulması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu ve ekibinin, bu konuda tabanın hassasiyetini güncelleştireceği, konuyu diri tutmaya çalışacağı siyasal yorumcular tarafından kabul edilmektedir

. Pazartesi gecesi Kılıçdaroğlu, TV100’de uzun bir söyleşi yaptı. Bu konuşmasında, özellikle CHP’nin bütünlüğü üzerinde durarak şu mesajları verdi:

1. Hiç kimse CHP’den ayrılmasın.

2. Özgür Özel CHP’den ayrılmasın ancak paralel yapı olmaz.

3. Mutlak butlan kararı kurultay yapmamızı engelliyor. Ancak yeni baştan delege seçimleri yapılarak kurultaya gidilebilir.

Özgür Özel ve ekibi dün Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi’ne müracaat ederek kurultay yolunun açılmasını istedi.

Konu çok hassas ve kuşkusuz izlemeye devam edeceğiz.