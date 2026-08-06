2023 CHP 38. Olağan Kurultayı’nda Özgür Özel’in genel başkan seçilişinde “değişim” kavramı önemli rol oynamıştır.

Özgür Özel, kurultay delegelerinin çoğunluğunun değişim istemini görmüş ve değişimi seçim konuşmasının temel öğesi durumuna getirmişti. Belediye başkanları ve milletvekili seçimlerinde önseçimin temel kural olarak kabul edileceğini açıklamıştı. Bu durum kurultay tarafından coşkuyla karşılanmış ve Özel’in başkan seçilmesinde bu öneri etkin rol oynamıştı.

2023 kurultayından bugüne sular durulmuyor. Mutlak butlan modeli adım adım uygulandı. Kılıçdaroğlu liderliğindeki mutlak butlancılar göreve getirildiklerinden bugüne kadar örgütle ilgili operasyonları sürdürdüler. 81 il başkanlığının 62’sini görevden aldılar. Görevden alınan ilçe yönetim kurulu sayısı tam olarak bilinmiyor.

Buna ilave olarak milletvekilleri partiden ihraç istemiyle disiplin kuruluna verildi.

Bu durumda CHP örgütü ve halkın ön alması, “YENİ Parti”nin kuruluşunu hızlandırdı. YENİ Parti örgütünü tamamlama yoluna gitti. Bu yeni durum tartışmasız bir halk hareketidir. YENİ Parti’nin kuruluşu dünya siyasi partiler tarihine “halk öncülüğü” ile kurulan bir siyasal parti olarak geçecektir.

YENİ Parti lideri Özgür Özel “değişim” görüşünü canlı tutuyor. Geçtiğimiz salı günü yapılan grup toplantısında bu değişim konusunu daha da belirginleştiren önerilerini sıraladı. Buna göre yeni model şöyle oluyor:

1. İlçelerde tüm üyelerden oluşan ilçe meclisleri ve illerde il meclisleri kurulacak.

2. Partinin her üyesi parti içi seçimlerde etkili olacak. Partinin ilçe başkanı, il başkanı doğrudan üyeler tarafından seçilecek.

3. Ayrıca, partinin genel başkanı kurultay üyeleri tarafından değil partinin bütün üyeleri tarafından doğrudan seçilecek.

Kuşkusuz bu model radikal bir harekettir ve Türkiye’de siyasal parti üyelerinin katılımını sağlayacak ilerici ve demokratik bir modeldir.

Makamlar için üç dönem sınırı getirilmektedir. Ayrıca Özel, ilk seçimde YENİ Parti birinci parti olmazsa kurultayı toplayarak genel başkanlıktan ayrılacağını da açıkladı. Bu öneriler ve her üyeye parti içi seçimlerde yetki verilmesi tartışmasız gerçek bir değişimdir, demokratik bir modeldir. Özel, bu oluşum ve modeli “yeni nesil siyaset” olarak değerlendirmektedir.

YENİ Parti halk tarafından kuruluyor, lideri Özel de “demokratik katılımcılık” modelini ilk kez açıklamış oluyor. Bu konunun kural altına alınması tüzükte yapılacak değişimlerle olanaklı duruma getirilecektir. Bu durum gerçekleşirse Türk siyasal yaşamında çok ciddi bir demokratik devrim olacaktır. Gelişmeleri titizlikle izlemek gerekiyor.