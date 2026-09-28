Türk ekonomisi yıllardır yüksek enflasyonun etkisinde bulunuyor. Büyük orta sınıf pahalılık nedeniyle ekonomik sıkıntı içinde kıvranıyor. Emekliler ay sonunu getiremiyor.

Bu konular yazılı ve görsel basının en önemli haberleri olarak güncelliğini korurken geçen hafta Türk ekonomisi “fon vurgunu” adı verilen büyük bir skandalla karşı karşıya kaldı.

Türk ekonomisinin karşılaştığı bu büyük “vurgun” olayının kesin rakamları henüz açıklanmış değildir. Ancak ilk etapta 17 milyar dolarlık bir zarar bilançosunun söz konusu olduğu, 131 fonun tasfiye sürecine alındığı belirtiliyor. Kayıp paranın tam tutarı da açıklanmış değildir. Bu skandal olayın mağdurlarının 450 bini aştığı belirtilmektedir.

Batı dünyasının yorumlarına göre, bu olay dünya borsa tarihinin en büyük piyasa dolandırıcılıklarından biri olarak görülmektedir.

Kâğıt üzerinde görünen değer- ler trilyonları aşıyor, bunun sonucunda kaç TL’nin gerçek değere dönüştürülebileceği de belli değil.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 10 ay önce Borsa İstanbul’u ve ilgili makamları uyardığı “hisseler- de şişirme oyunları” yapıldığının belirtildiği açıklandı. Bu noktada sorulması gereken şudur: Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 ay önce uyardığına göre daha sonra ne- den süreci dikkatle izlememiştir. Bu önemli bir soru işaretidir.

Kuşkusuz bu derece büyük bir borsa oyunu kendi başına oluşa- maz. Muhakkak politik ve bürokratik bağlantıları vardır.

İlk aşamada bu konuda ortaya çıkan bazı gerçeklere bakalım. Örneğin skandalda en önde görünen Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, AKP İstanbul Gençlik Kolları’nda görev yapmış. 28 yaşındaki Yarız, o derece yetenekli bir ticaret insanı ki İsviçre’ye milyonlarca dolar gönderiyor, özel jeti var, özel yatı var. Tutarı 200 milyon TL’yi aşan lüks otomobilleri var.

Yine bir başka portföy, Tera Portföy’ün yönetim kurulu başkanı Erdin Özel’in bir dönem AKP ekonomi işleri başkan yardımcılığı yaptığı söyleniyor. Eski aile ve sosyal politikalar bakanı, AKP Genel Başkan Yardımcısı (istifa etti) Fatma Betül Sayan Kaya beş aylık bir sürede milyarlar kazandı. Rakamlar şöyle: Kendisi ve eşi İlyas Kaya, toplam 162 milyon TL para yatırmışlar, beş ay içinde de iki milyar TL’yi aşkın para çekmişler. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı İskender Balcı’nın da yardım ettiği iddia ediliyor. Balcı, kriz patlak vermeden hemen önce şirket yönetiminden istifa etmişti.

Şimdi gözler salı günü yapılacak önemli toplantıya çevrilmiş bulunmaktadır. Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında bu konu görüşülecektir.

Konu basite indirgenmeyecek derecede çok önemlidir. Bir yanda büyük bir skandal. Öte yanda politik ve parasal kayırmalar. Bunlara ilave olarak 450 bini aşkın yatırımcının zararı.

Bu skandala neden olanlar, ihmali bulunanlar ve göz yumanlar mutlaka cezalandırılmalıdır. Küçük yatırımcının mağduriyeti bir an önce giderilmelidir. Çünkü sorun sadece sermaye piyasalarına duyulan güven meselesi değildir. Tüm Türk ekonomisi söz konusudur.