Man Adası olayı

16 Nisan 2022 Cumartesi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 21 Aralık 2017’de Man Adası konusunu gündeme taşımıştı.

Erdoğan ve yakınlarının Türkiye’de vergi vermemek için Man Adası’nda kurdukları bir şirkete 15 milyon dolar gönderdiklerini açıklamıştı.

Konunun özeti şöyle: Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Aralık 2017 tarihinde parti grup toplantısındaki konuşmasında 15 Aralık 2011 - 4 Ocak 2012 tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan ve oğlu Ahmet Burak Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu yakınlarının Türkiye’den Man Adası’na 15 milyon dolar aktardıklarını öne sürerek bu nedenle kamunun vergi kaybına uğradığını iddia etmişti. Konuşmasında Man Adası’ndaki “Bellway Limited” isimli şirkete aktarılan dolarların dekontlarını da göstermişti.

Erdoğan, “Bu belgeler sahte, ispat ettiğinde Cumhurbaşkanlığı’nı ve siyaseti bırakacağım” diyerek sert bir biçimde karşı çıkmıştı. Erdoğan bu iddialar üzerine ayrıca Kılıçdaroğlu’na karşı üç farklı tazminat davası açtı ve üç farklı davada Kılıçdaroğlu’nun 631 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

Ancak Yargıtay 4. Hukuk Dairesi bu kararı iki gün önce bozdu. Kararda “Düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü demokrasinin işleyişi için hayati önemdedir” denildi.

Kılıçdaroğlu’nun iddialarının “olgusal temele” dayalı değer yargısı olduğu ve “yapılan tartışmalarda kamu yararı bulunduğu” belirtilen kararda belgelere işaret ediliyor. Halk Bankası Galata Ticari Şubesi’nin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği yazıda, “Man Adası’nda faaliyet gösteren Bellway Limited Şirketi’nin bu hesabından yüksek miktarda yabancı paraların aktarıldığının” belirtildiği, MASAK raporunun da aynı doğrultuda olduğu kaydedilen kararda, “Ayrıca, bu belgelerin sahteliği hususunda da herhangi bir tespit bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Karara ilişkin paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, “Yargıtay, Erdoğan’a ders verdi. Man Adası davalarında da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu haklı çıktı ve kazandık” dedi.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin konu ile ilgili kararında iddiayı oluşturan “para transferlerinin doğru olduğu” belirtiliyor. Yargıtay, kararını Halkbank Galata Şubesi’nin resmi yazısına ve MASAK’ın cevaplarına dayandırmaktadır. Anılan kararda Kemal Kılıçdaroğlu’nun davaya konu konuşmasının siyasi nitelikte olduğu belirtilerek eleştirilerin hedefinde olan Erdoğan’ın siyasi konumu nedeniyle makul eleştiri sınırlarının daha geniş kabul edilmesi gerektiği, Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında dile getirdiği iddiaların toplumu yakından ilgilendirdiği, dolayısıyla da kamusal çıkarlarla ilgili olduğu vurgulanmaktadır.

Söz konusu kararda Kemal Kılıçdaroğlu’nun davaya konu, TBMM’de yaptığı konuşmalarda ileri sürdüğü iddiaların bilgi ve resmi belgelere dayandırıldığı da belirtilmektedir.

Yargıtay’ın kararının en önemli noktası, Kılıçdaroğlu’nun öne sürdüğü belgelerin sahte olmadığının belirtilmesidir. Yargıtay, Halkbank yazısı ve MASAK raporuna dayanmaktadır.

“Belgeler sahte, ispat ettiğin an ben cumhurbaşkanlığını, siyaseti bırakacağım” diyen Erdoğan Yargıtay kararı karşısında şimdi ne yapacak?

İşte soru burada...