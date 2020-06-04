Parlamenter Sistem

04 Haziran 2020 Perşembe

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir tatilde olan TBMM yeniden çalışmalarına başladı.

Meclis’i bu yeni dönemde birçok konu bekliyor. Kuşkusuz en önemli konu, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu ekonomik sorunlardır. Ancak, Meclis’in bu konuda hemen hiçbir yetkisi yok. Aslında, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adını taşıyan yeni modelle Meclis, yetkilerinin hemen tümünü kaybetmiş durumda.

Yeni yasama meclisinde, siyasal iktidarın Meclis’ten geçerek yasalaşmasını istediği bazı kanunlar, örneğin, barolar ve meslek odaları için öngörülen düzenlemeler epeyce tartışma yaratacak.

Bu özel konulara girmeden, bu yazımızda Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin halk üzerindeki etkileri üzerinde duracağız.

AREA araştırma kuruluşu, yaptığı araştırmada halkın yüzde 57.3’ünün güçlendirilmiş parlamenter sistemi tercih ettiğini açıkladı.

Buna karşın, vatandaşın ancak yüzde 42.7’si Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini destekliyor. “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin genel olarak performansını nasıl buluyorsunuz” sorusuna yanıt veren vatandaşların yüzde 37.1’i sistemi başarılı bulduğunu belirtirken, yüzde 53.2’si başarısız olduğunu belirtti.

Halk, koronavirüs dışında en önemli sorunun yüzde 46.4 ile ekonomi ve hayat pahalılığı, yüzde 20.6 ile işsizlik olduğunu ortaya koyuyor.

Bu durum; 2018 yılından bugüne uygulanan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin benimsenmediğini, dünyanın hiçbir ülkesinde uygulanmayan bu sistemin, Türkiye’nin sorunlarının daha da yoğunlaşmasına katkı yapmaktan başka bir yarar getirmediğini ve halkın da desteğini sağlayamadığını bir kez daha ortaya koymuş bulunuyor.