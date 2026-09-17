Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta Rize’de doğum yeri Güneysu’da yaptığı konuşmada, “Önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum” dedi.

Bu konuşma 2027 ya da 2028’de erken seçimin yapılacağına ilişkin görüşlerin tartışılmasını sağladı.

2024 yerel seçimlerinden bugüne baktığımızda durum değerlendirmesi şöyledir:

Muhalefet; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin, Balıkesir, Aydın gibi büyükşehirlerin hemen hepsini kazanmıştı.

Ekonomik olarak Türkiye nüfusunun yüzde 60’ının yaşadığı GSYH’nin yüzde 80’ini üreten bir alan, ana muhalefet partisinin eline geçmişti.

AKP siyasal iktidarı bu seçim sonuçlarını içine sindiremedi. Mart 2025’ten itibaren başta İBB olmak üzere 15 ilçe belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 500 günü aşkın süredir Silivri’de tutuklu.

Bu arada CHP’den seçilen 31 belediye başkanı AKP’ye transfer oldu. Bunlara Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da dahildir.

En son olarak Üsküdar’da AKP’li belediye başkanı Hilmi Türkmen’i 23 bin 791 oy farkla geçerek seçimi kazanan Sinem Dedetaş cezaevine kondu. Muhalefet partisi üyesi olan belediye meclis üyeleri tutuklandı, ayrıca transferler yapıldı ve sonunda Üsküdar Belediyesi de AKP’ye devredildi.

Kuşkusuz bu hareketler AKP’nin benimsediği “halk iradesi”, “milli irade”, “Halkın oyu mukaddestir” sloganlarına tamamen karşıdır. Bu hareketlerin halk tarafından benimsenmediği de tarihi bir gerçektir. İlk genel seçimlerde bu görüş yeniden test edilecektir.

Siyasal partilerin ilçe ve il kongre seçimleri ve genel kongreleri (kurultayları) yargıçların başkanlığındaki seçim kurullarının yetkisindedir. Bu yasa maddesi, amir bir hükümdür. Buna karşın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tedbirli “mutlak butlan” kararı alarak CHP kurultayına müdahale etti.

CHP’nin 38. olağan kurultayında Kılıçdaroğlu’nu açık farkla yenip, genel başkan seçilmesine, ardından yapılan olağanüstü ve olağan kurultaylarda delegelerin hemen tamamının oyunu alarak genel başkanlığını kesinleştirmesine karşın Özgür Özel, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

Ardından mutlak butlanla göreve atananlar tarafından CHP Genel Merkezi’ne sert bir tavırla el konması “YENİ Parti”nin doğuşunu yarattı. Tüm bu gelişmeler kuşkusuz muhalefet cephesinde tartışma ve bölünmelere de neden oldu.

Erdoğan Güneysu’da yaptığı konuşmada “Önümüzdeki seçimleri başarıyla atlatacağımıza inancım tamdır” derken kuşkusuz tüm bu gelişmelere işaret ediyor.

AKP siyasal görüşlerini be- nimseyen yazarlar da bu nedenle Erdoğan’ın “siyasi tarihinin en rahat seçimlerinden birine hazır- landığını” ileri sürüyorlar.

Seçimlerin yapılacağı varsayımı görüşülmeye başlayınca AKP sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan’ın Güneysu’daki sözlerinin “bir erken seçim sinyali” olmadığını söyledi. Erken seçim yerine muhalefetteki tartışmaların sürmesi AKP için daha avantajlı görünüyor.

MHP iktidar ortağı olarak faaliyetlerini sürdürüyor ve özellikle “terörsüz Türkiye” konusunu baş konu olarak ele alıyor. Öcalan için bir makam yaratılması, kendisinin İmralı’da bir villaya taşınması projelerine önem veriyor.

Muhalefet cephesindeki diğer partilere baktığımızda görünen durum özet olarak şöyledir:

İYİ Parti’nin, milliyetçi cephede MHP’nin sloganlarını da seslen- dirdiği görülüyor. Her geçen gün güçleniyor. Son anketlere göre, aynı yolda yürüyen Zafer Partisi de yüzde 5.5’lik bir oranı yakala- mış bulunuyor.

Bu durumda aynı kesime hitap eden İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti siyasal bir işbirliği yapabilirse MHP ve DEM Parti’yi de geçerek 3. parti konumuna yükselebilecektir.

Halk tarafından kurulduğu siyasal yorumcular tarafından kabul edilen YENİ Parti halkın içindeki çalışmalarını aksatmadan ve yavaşlatmadan sürdürmelidir.

AKP siyasal iktidarı için Erdoğan’ın bir kez daha seçimleri kazanması yaşamsal önemde bir konudur. Anayasa değişikliği yapılırken başkanlık sisteminden parlamenter sisteme dönülmesi gibi önemli değişiklikler bile söz konusu olmaktadır. Bu konu başka bir yazıda ele alınacaktır.