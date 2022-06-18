‘Gülümsemeleriniz bol olsun’

18 Haziran 2022 Cumartesi

Yaşamın vazgeçilmezi olduğunun küresel salgınla bir kez daha kanıtlandığı günlerde edebiyatımızdaki doktorları düşündüm: Abdullah Cevdet, Rıza Tevfik, Cenap Şahabettin, F. Celalettin, C. Atuf Kansu, Muzaffer Hacıhasanoğlu, Orhan Asena, H. İbrahim Bahar, Engin Geçtan, Behçet Aysan...

Erdal Atabek, kitaplarına eklediği Tehlikeli Cesaret’le ve Cumhuriyet’teki köşesinde aydınlatmayı sürdürüyor.

Selçuk Erez, “Smyrna” üçlüsü ile Gülseren Engin, oyunculuk ve yönetmenlik de yapan Ercan Kesal, çoğu TV dizisi olan romanlarıyla Gülseren Budayıcıoğlu, O Yaz... adlı öykü kitabıyla Birsen Ferahlı...

BİR DOKTOR YAZAR

Damarı damara bağlayan bir doktor olan Alper Akçam, 1974-2000 arasında çeşitli SSK hastanelerinde genel cerrahi uzmanlığı yaptıktan sonra “yalnızca edebiyat” dedi.

Köy Enstitülü anne babanın çocuğuydu.

Yıllarca YKKED’nin Ankara şubesi başkanlığını yaptı.

“Emperyalizme karşı bir büyük direniş ve isyan, büyük bir örnek zafer olmuş Kurtuluş Savaşı’nda omuz omuza çarpıştığı köylünün değerini görmüş Mustafa Kemal, Saffet Arıkan, Hasan-Âli Yücel gibi yol arkadaşlarının bir köylü çocuğu olan İsmail Hakkı Tonguç’un devrimci eğitim dehasına verdikleri destek ve olanaklarla büyüyen Köy Enstitüleri, bir ayağını doğrudan Anadolu halk kültürüne, halklar kültürüne basmıştır,” dediği Anadolu Rönesansı adlı yapıtıyla ufuklar açtı.

Türk Romanında Karnaval ile Anadolu kültürünün kaynaklarına yöneldi.

Romanlarımızda Kurtuluş Savaşı ve Kadınlarımız’da Kurtuluş Savaşı romanlarımızı inceleyerek Talip Apaydın’ın üçlemesinin (Toz Duman İçinde, Vatan Dediler, Köylüler) “Kurtuluş Savaşı yıllarında toplumsal koşulları ve farklı bakış açılarını bir arada görebileceğimiz en önemli yapıt” olduğunu vurguladı.

Orhan Kemal’in ustalığını gösteren dilini Dillerine Kurban’da inceledi.

Dilin Dört Atlısı’nda, yapıtlarındaki özgün dilleri öne çıkan dört yazara mercek tuttu.

EDEBİYATÇI ALPER AKÇAM

Öykü kitapları sundu: Karanlıkta Bir Işık, Ağaların Ağası, Islaktı Gözleri, Soluksuz Sıcaklarda, Açık Kapıların Arkası, Doktor Civanım, Vurdu Günahını Sırtına, Gidenler Gelenlerdi, Şalter Kemal, Kiev’de Aşk, Son Balık, Öykü Diyarı-1.

Çocuklar için yazdı: Çalı Çiçeği, Dostum Keleş, Nal Sesleri, Köşeli Pisküvet, Karagöz Oynatıyoruz.

Romanlara imza attı: Masalsı, Geçmiş Bir Zamandı, Kiraz, Eğer, Sığıntı, Munise, Aslan Asker Arslan, Buğudaki İz, Issızlık, Kaçaklar.

DURSUN AKÇAM GÜNLERİ

Ardahan’da babası Dursun Akçam’ın anısına kültür evi yaptıran, ormanına fidanlar diken, -Ardahan Kültür Sanat Bileşenleriyle birlikte- 24-26 Haziran günlerinde “Savaşın ve barışın kültürü” temasıyla 17. Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri’ni gerçekleştirecek olan Dursun Akçam Kültür ve Sanat Vakfı’nın Başkanı olan Akçam, umudunu hiç yitirmiyor.

AKÇAM’IN DİLEĞİ

“Eksik etmeyin yüzünüzden gülümsemeyi dostlar/ Şom ağızlılara teslim etmeyin hayatınızı/ İzin vermeyin / içinizdeki yaşam sevincini örselemelerine/ Özgürce sevin / insanca kavga edin/ Bir uçurtma ipi olsun hep elinizde/ Çocukluğunuz daima sizinle kalsın/ Umudu ve inadı ısrarla besleyin yüreğinizde/ Metelik vermeyin ifrit yalanlarına/ Meydanı boş bırakmayın o hayâsızca talanlarına/ Kendiniz belirleyin değerlerinizi/ Kıçınızla gülün saraylarına / saltanatlarına/ Aslolan sevmektir/ aslolan insanca direnmektir/ Kardeş olmaktır kurtla kuşla / bir lokmayı kırka bölüp paylaşmaktır/ Ancak öyle açar kendini size hayat/ Ancak öyle çizilir o mutluluğun resmi / kavga ederek bir ömür kötülükle/ Severek ve sevilerek/ Gününüz aydın / gülümsemeleriniz bol olsun...”