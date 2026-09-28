AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne elektronik mühendisi olarak girmiş... Neden girdiği iki ay sonra belli olmuş: ABD’ye gönderilmek üzere! İBB’den aldığı toplam eğitim bursu 100 bin dolara yakın.

Peki siyasette ve AKP’de nasıl yükselmiş? Olağanüstü hızla olmuş her şey.

* 1981 doğumlu, 1999’da Bilkent’te tam burslu mühendislik okuyor, 2004 şeref diploması ile bitiriyor.

* İBB iştiraki İSBAK kayıtlarına göre 14 Kasım 2008’de işe giriş ve hemen ardından 12 Ocak 2009 tarihinde New York Üniversitesi bünyesinde yüksek lisans için Amerika’ya gönderilme (2009-2012)

* 2012 Amerika’dan Türkiye’ye dönüş. Fakat bakıyorsunuz, daha dönmeden neler yapıyormuş: AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi ve nasıl beceriyorsa ta ABD’de iken aynı zamanda 2010-2012 yılları arasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi/parti içi danışmanlığı.

BU NASIL OLUYOR?

Bu arada Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne girmiş, tıp doktorluğu ile 25 Mayıs 2015 tarihinde mezun olmuş...

Yani ABD’ye gittiği 2009 ile 2015 arasına iki mezuniyet, danışmanlık, meclis üyeliği gibi, zamansal olarak birbiriyle çatışmalı, çelişkili, büyük olasılıkla da sahtelikler içeren bilgiler var.

2009’da AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi seçilmiş, 2010-2012 yılları arasında ise Erdoğan’ın danışmanlığını yaptım diyor, aynı zamanda bu yıllarda Amerika’dan dönüyor ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde okuyor.

Tıp fakültelerinde derslerde, laboratuvarlarda ve hastane stajlarında çok sıkı bir devam zorunluluğu (yüzde 70) var. İstanbul’da bu eğitim aynı anda Ankara’da başbakanlık düzeyinde aktif ve yoğun bir siyasi danışmanlık fiziksel olarak imkânsız.

* Siyasi gücü arkasına alan kişilerin devlet kurumlarında ve köklü üniversitelerde kuralları esnetebildiğine, normal bir vatandaşın asla yapamayacağı “derslere gitmeden veya özel imtiyazlarla okul bitirme” ayrıcalığından faydalandığına ilişkin en somut örnek mi?

* Türkiye’deki bürokratik ve siyasi sistemde “gücü elinde bulunduranların elde ettiği olağanüstü ayrıcalıkların” ve liyakat tartışmalarının tam merkezinde yer alan bir tam bir normal dışı durum.

BİR OLAĞANDIŞILIK ÖYKÜSÜ

Tıp doktorluğunu aldığı 2015’te bir başka mucize gerçekleşiyor: AKP kadrolarında hızla yükseliyor. Eylül 2015’te MKYK üyesi ve Ar-Ge’den sorumlu genel başkan yardımcısı oluyor.

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde de AKP İstanbul milletvekili. Bitmedi: Bir mucize daha: 2016-2018: Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım başbakanlığındaki hükümetlerinde aile ve sosyal politikalar bakanı. Bu dönemde, Hollanda’ya gitmiş, “istenmeyen kişi” ilan edilerek sınır dışı edilmişti...

VE PARASAL MUCİZE!

Genel başkan yardımcısı iken ise bir parasal mucize daha: Kocasıyla birlikte, Özata Denizcilik işletmelerinin yalandan şişirilmiş hisselerine Nisan 2026’da toplam 163 milyon TL yatırıyorlar, 16 Eylül’de, fonlara el konmasından kısa bir süre önce ise hisselerini parça parça satıyorlar, bu işlemlerden 4’ü Türkiye uzantılı hesaplardan, 1’i ise yurtdışı) bir hesaba yapılan EFT ile gerçekleştirilmiş:

Satışları 2 milyar 170 milyon TL. 4 ay içinde net kazançları 2 milyar TL.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre açıklıyor belgeleriyle. Mucize kadın, vahim bir halt yediğini görünce, istifa izni istiyor.

BİR AİLESEL BAŞARI ÖYKÜSÜ

Aslında bu kişisel başarı öyküsü değil. Politika ve devlette ailesel bir başarının hikâyesi. F.B. Sayan’ın kardeşleri devlette ve politikada. Ağabeyi eski Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) başkanıydı, şimdi ulaştırma ve altyapı bakan yardımcısı ve TÜRK Telekom’un yönetim kurulu başkanı.

Kız kardeş önce Aile Bakanlığı’nda müsteşar yardımcısı iken diplomatik kökeni yokken sırasıyla Kuveyt büyükelçisi ve Bahreyn büyükelçisi olarak atanıyor. Eylül 2026 itibarıyla yeni görev yeri Helsinki büyükelçisi. İşi öğrenmiştir artık.

Diğer kız kardeşi AKP’den İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyeliği yaptı, danışmanlık şirketi var, AKP’li ilçe belediyelerinden yüksek bütçeli ihaleler aldığı yazılıp çizildi.

Dört kardeşin aynı dönemde bakan, bakan yardımcısı, büyükelçi ve meclis üyesi olarak devlette konumlanması, “ayrıcalıklı bir aile imparatorluğu” eleştirilerine konu oldu.

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Ama kardeşlerden üçünün liyakatini sorgulamak beni aşar. Böyle bir niyetim yok. Yükselişinin ardındaki ilişkileri hatırlatmak istedim sadece.

2 milyar net spekülasyon parası vurgunu yapan FBS’nin olağanüstü yükselişi hiç de kendi yetenek ve kariyeri sonucu olmadığı görülüyor.

Ama 4 ayda 2 milyar TL doğrusu tartışmasız büyük başarı!!!

Her ne kadar şimdi hepsine el konma süreci inşallah başlamış olsa bile...