Cumhurbaşkanı “Dışarıdan gelecek olumlu eleştirilere de açığız” sözlerini birkaç kez sarf etti. Yoksa yanlış mı anımsıyorum? Öyle söylediğini varsayarak ülkeyi ve milleti, özellikle de küçük ve orta yatırımcıların 20 milyar dolardan fazla parasını hırsızlayan ve batıran büyük felaketin tekrar edilmemesi için önemli gördüğüm bir noktayı gündeme getireyim. (Borsadaki büyük düşüşün maliyetini bir kenara koyuyorum, Özgür Özel toplam maliyeti 90 milyar dolara yükseltti.)

***

Bugüne kadar iktidarınızın devlet kurumlarına insan alımında ve önemli kurumlara yerleştirilmesinde temel politikanız “Bizden olsun” anlayışı idi. Bu milletin dürüst evlatları mesela yazılıda en yüksek puanları almalarına rağmen Adalet Bakanlığı’nda sözlü sınavda elenip durdular. Müthiş bir ayrımcılık yapılıyor.

Devlete insan alımında biliyoruz ki AKP örgütünden onaylılar “birinci sınıf” insan muamelesi gördüğünü cümle alem biliyor.

***

AKP Gençlik Kolları’ndan yetişen Pusulacı yeniyetme, dolandırıcılığın şahı olarak siyasi destekle birlikte yükselerek ortalığı batırdı. Ben olsam, bu tür bir yüzkarası olayın iktidarınızda gerçekleşmemesi için bu Pusulacı’nın nasıl ve kimlerin desteği, AKP örgütü ve AKP devleti ile ilişkileri sayesinde yükseldiğini araştırırım ve dayandığı ilişkiler ağını toptan temizlerim.

***

Mesela Tera Yatırım Holding’in sahibi Emre Tezmen’in üçkâğıtçılık fonları batmaya başlayınca sonra “milli ve yerli şirketimize büyük saldırı” diyen utanmaz, MKK Yönetim Kurulu üyeliği ve denetim komitesi üyeliği görevlerine nasıl getirdiğini, sizlere kimlerin bu üçkâğıtçıyı tavsiye ettiğini araştırırım. MKK, Merkezi Kayıt Kurumu, “borsanın kozmik odası” olarak bilinir. Bütün borsa hareketleri buradan izlenir ve kaydı tutulur.

***

Yoksa babası Oğuz Tezmen mi size referans oldu? Geçmiş dönemlerde Maliye Bakanlığı bürokratlığı, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türk Telekom ve THY Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı yapmıştı.

Ve Tera Yatırım’ın onursal başkanı!!!

Hakkında bir soruşturma yok ama Tera Holding’de 1.1 milyar dolar serveti var (Forbes). Geçmişte Türk Telekom, Posta İdaresi ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarlığı yaptığı dönemlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “haksız mal edinme ve yolsuzluk” iddialarıyla bir soruşturma yürütülmüş, o yıllarda Belçika’da öğrenci olan 24-25 yaşındaki oğlu Emre Tezmen’in üzerine bazı gayrimenkul ve varlıkları tescil ettirerek mal beyanından gizlediği ileri sürülmüştü, ancak beraat etmiş veya ettirilmişti.

Bence Tezmen’in ilişkiler ağını da araştırıp o ağı bertaraf etmelisiniz.

***

Devletin en önemli kurumları, SPK, MASAK, DDK, TÜİK, KİK iç içe geçmiş üyeliklerle bezeli. Burada saymayacağım. Her kurumda birbirini tanıyan, destekleyen vb. insanların olması, kurumların bağımsız ve liyakatle yapmasına en büyük engeldir. Bir tür hısımlık, akrabalık, dostluk vb. oluşur (kız alış-veriş var mı bilmiyorum aralarında). Birbirlerine tavsiye edilen adamlar bir yerlere yerleştirilir.

Böyle bir ilişkiler ağının oluşmasında ve atamalarda şüphesiz AKP’lilik, dini inanç vb. gibi bağlantılar rol oynuyor.

***

Bu çok yanlış. Bu fon yağmalanmasında “bizden kişi”, namaz kılıyor, şu okuldan/üniversiteden mezun, sağlam ve dürüsttür gibi AKP referanslarının rol oynadığı ve koruma kollamanın yanı sıra, eski bakanınız örneğinde görüldüğü gibi, haksız servet edinimlerine de yol açtığı çok net.

Bu kurumlarda liyakat önemli. Meşrebine bakmadan, kurumlarda başarılı, işini mükemmel yapacak bir kültürel çeşitlilik sağlamanız gerekmiyor mu?

***

Eski bakanınız ve parti başkan yardımcınız Bayan Kaya ve eşi, şeytana falan sapmamış, bizzat şeytanlık yapmıştır. Kendisinin tek ve yalnız kişi olduğunu düşünmek hata olur.

Meraktan soracağım: Kaya Hanım hangi siyasal başarımlarıyla partinizde ve hükümetinizde yükseldi? Yoksa, devlette görevli geniş ailesi sayesinde parti çevrelerinde otomatik bir güvenilirlik mi kazandı ve bakan olmak için eğitiminden itibaren desteklendi?

Eski aile bakanı ve eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın Özata Denizcilik hisse senedi alması, kimlerce tavsiye edildi? Sonra kimler ona şimdi sat ve çık dedi?

***

Bu tür milyar kazandıracak işler Fatma Betül Hanım’ın kara kaşı kara gözü için yapılmadı. Bu tür para ilişkileri karşılıklı al-vere dayalıdır.

Acaba şu fondan al tüyosu karşılığında eski yardımcınız muhatabına ne önermiştir veya vermiştir?

Bence bu ağın da bertaraf edilmesini sağlayın.

Tüm bunları bu ülkenin ve milletin dürüst insanların yönetimine layık olduğunu düşünerek yazıyorum.