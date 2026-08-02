Hayır tabii ki. Cem Küçük tutuklandı. Bugüne kadar iktidarın yalanlarını yaymak için elhak elinden geleni yaptı. Fakat seyrek de olsa içindeki bastırılmış dürtüyü izleyerek gerçeklere işaret ettiği oldu. Onunla farklı ekranlarda epey tartışmacı olduk. Bence ekrandaki ünlü dörtlünün veya üçlünün içinde biraz farklı olandı. Mesela butlan sonrası tartışmalarda, Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin halkta bir karşılığı olmadığını söyledi. Bu konuda diğerlerinden ayrıldı.

KK’nin AKP’nin yargı kararıyla CHP’nin başına getirildiği süreçte yaptığı yorumlarla dikkat çeken Küçük, Kılıçdaroğlu yönetiminin halk nezdinde karşılığı olmadığını savunuyordu.

Ekrandaki ötekilere, “Biraz duruşunuz olsun bana KK’yi savunmayın. Dün Baykal gitti, iyi adam oldu. KK gitti, iyi adam oldu. Yarın Özgür Özel gider, iyi adamdı, dersiniz. Hey gidi hey, bazıları vekillerin çoğu CHP’de kalır diyorlardı. Ben de çoğunluk YENİ Parti’ye geçer, Özgür Özel’le hareket eder diyordum. Ne günlerdi! Daha iki ay öncesi” diyordu. Bu sözler diğerleri için şüphesiz ağır laflardı ve maske düşürücüydü.

GİZLİ SORUŞTURMA

Bunlar çok yakın zamanda oldu. Sonra, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen bilerek yayma ve rüşvet” iddialarıyla (suçları demiyorum!!!) gözaltına alındığını öğrendik. Bazı işadamlarından menfaat karşılığı para almış. İfadesinde, ekranlarda yalan çıkan bazı bilgileri sonra düzelttiğini ileri sürmüş. “Cem Küçük, şantaj ve tehdit yöntemiyle sosyal medya, televizyon kanalları ve gazete köşesini kullanarak zor durumdaki insanlardan içinde bulunduğu koşullardan yararlanıp para karşılığı lehte veya aleyhte yayınlar yaptı” suçlamasını kabul etmemiş. Telefonunun şifresini de vermemiş.

Neyse, tutuklanmasının KK hakkındaki yorumlarla ilgisi olduğunu sanmıyorum. Çünkü geçen kısa süre içinde savcı bu iddianameyi hazırlayamaz. Belli ki ekrandaki sözlerden çok önce bir soruşturma başlamış. Küçük, bundan haberdar mıydı bilmiyorum, ne de olsa savcılıklardan yandaşlara bilgi sızması sıradan bir olaydır.

Bilgi sızmadıysa demek ki gizli tutulan bir durum var. Bu acaba sadece Cem için mi?

NE DEMEK İSTİYORUM?

Tutuklama siyasi nedenlerle olabilir diyorum.

Hayır, savcılığın iddialarının gerçekdışı olduğunu söylemiyorum. Olabilir. Bilmiyoruz. İzleyeceğiz.

Mahkemelerle ilgili neler yaşadık neler. FETÖ borsası, İBB borsası, uyuşturucu baronları borsası... Pelikan dosyası... İşin içinde gazeteci kılıklıları da vardı avukatlar da. Yüz milyonlar döndü durdu ve bu konuda kitaplar yazıldı.

Demek istediğim Cem Küçük’e gelinceye kadar, soruşturma yapılacak çok sayıda gazeteci kılıklılar da var. Dahası, ekranlarda pek çok İBB iddiasını gerçekmiş gibi halka pazarlayan bir dizi iktidar yanlısı, hâlâ faaliyetlerini sürdürmüyor mu? İçlerinden Cem’i cımbızla çekip aldılar. Küçük çok göz önündeydi. Belki de en çok tanınandı, belki de en çok nefret edilen.

PEKİ NEDEN CEM, BİR KURBAN MI?

Evet. İçinde yaşadığımız koşullarla ilgisi var. Bir yandaş kurban gerekiyordu.

Ortalık operasyon kaynıyor. Ünlüler alınıp bırakılıyor. Ahbap soruşturmasında da ünlüler vay yardım destekledin diye sorguya çekiliyor. Çoğu Ahbap’a küfür edip, lanetleyip kendisini cendereden kurtarmaya bakıyor. İktidara ve yönettiği devlete güvenmemenin hesabını soruyor iktidar. Ciddi bir soruşturmayı siyaseti temize çıkarmanın bir aracına dönüştürülüyor.

Oysaki halk içinde güveni yerle bir eden bizzat kendileri. 1999 deprem paralarının bile hesabını vermediler, sonunda yol yapımlarına harcadık dediler. Kızılay, depremin ortasında çadır satıyordu. Ölümlü kazaya karışan kızı bir gün bile yatmadan hayatını sürdürüyor. Ne güveni! Milletin ekonomik çökmesinden hiç bahsetmiyorum.

CHP’li belediyelere operasyon üstüne operasyon. Milletin yüzde 60’ından fazlası güvenmiyor, siyasi operasyon diyor.

YENİ Parti aldı başını gidiyor.

TAM BU ORTAMDA CEM BALIĞI

Bence iktidar ve bakanı, biz tarafsız çalışıyoruz, bakın bizi en çok destekleyen bir gazeteciyi de tutukluyoruz, mesajını veriyor.

Tabloyu görün. Cem hak ettiğini buldu versin hesabını diye sevinmeyin. Sanki ortalıkta adalet, hukuk, hakkaniyet var.

Şunu söyleyeceğim. Eğer Cem “Adil davranıyoruz” masalları için halk nezdinde yeterince inandırıcı olmazsa bence içlerinde kurban verecekleri başka Cem’leri görmeye hazır olun.

Önemli olan iktidarın adaletin temiz çalıştığına milleti mümkün olduğunca inandırmak. Operasyonları haklı göstermek. Seçime gidiyoruz. Buna şiddetle ihtiyacı var.