İktidar YENİ Parti’yi giderek daha çok kıskaç altına alıyor ve alacak da. Farkında değil misiniz, en büyük rakip kimse başı beladan kurtulmuyor. Bunu boşuna yazıyorum çünkü hepiniz biliyorsunuz.

YENİ Parti CHP iken süreç komisyonuna katılacaktı ama katılmasına bir gerekçe aradı ve gösterdi: Adına demokrasi ekletti. Katılmasına karşı değildim, sonunda bizzat sürecin nereye gideceğini yakından izlemesi gerekiyordu. Deneyim, teorik laflardan önemlidir

Fakat komisyonun demokratik ve hak özgürlükleri kapsaması için mücadele etmedi, sesli bir kampanya yürütmedi (hadi birazcık yaptı diyelim).

Aslında böyle bir kampanya yürütmesi için çok net bir fırsat vardı. Komisyonu zorlayacaktı. Açıkça biz de konuya bu açıdan akıl edip yaklaşmadık. Ama yazarlar tek kişidir, orada ise koca bir parti ve fikir çeşitliliği var. Yani olması gerekir.

TEORİK LAF EDECEĞİM:

Başkanın fikrine karşı olsa bile yanındakiler fikirlerini söylemeliler ve demokratik bir karar alınmalı. KK’nin 2023’te (ve öncesinde mesela dokunulmazlık “kalkması” konusunda vb.) adaylığını dayatması üzerine herkes aynı düşüncede miydi? İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın seçilme olasılığının en yüksek olduğu belliyken PM ve MK’den ses çıkmaması, seçimin kaybedilmesinde ortak/kolektif bir “suçlu” yaratır. Tayin edici kararlar parti ve ülke hayatını birinci derecede ilgilendirir. Herkes koltuk derdine mi düştü, KK şimdi bizi yerimizden eder diye.

YENİ Parti’nin parti içi seçimlerde il ve ilçelerde tüm üyelerin kararı önemseniyor, ortak kararla biri seçiliyor.

Yine tayin edici bir sürecin başındayız. Hem şişi hem kebabı yakacak belirsizlik durumunda alınan bir destekleme kararı, bence geniş bir katılımla alınmalıydı.

Sonunda sürecin son katarına CHP bindi.

EVET KONUNUN ÖZÜNE DÖNELİM

YENİ Parti baş düşmandır ve her türlü çorap örülecektir.

Cumhur İttifakı, DEM, CHP, PKK, İmralı ittifakı anayasaya da evet diyecektir, Kürt siyasal hareketinin beklentilerine yanıt verecek şekilde. Bu ittifak, anayasada ne olduğu bilinmeyen tavizlerin karşılığı başkanlık seçimlerinde de evet oyunu kapsamaktadır.

Bu çerçevede DEM için YENİ Parti de düşmanlar arasındadır.

Kürt siyasal hareketi, tüm kesimleriyle oportünisttir, kaypaktır; nedeni anlaşılırdır, tek amaç bu siyasal harekete, anayasal ve yasal Türklerle ortak eşit yeni bir kurucu karakter kazandırmaktır.

İktidar yanlısı bir hukukçu ile ekranda beraberiz. Sordum: Ortak yeniden kuruluş amacı var, ne düşünüyorsunuz; soruya yanıt bile vermedi.

DEMOKRASİ RAFTA VE LAFTA

Demokrasiyi kabul etmek, anayasa emirlerini yerine getirmek, hukuku ruhuyla uygulamak, ifade özgürlüğünü tanımak, hak ve özgürlükleri dokunulmaz kabul etmek... Bunların olmadığı biri ülkede Kürt meselesini çözmek mi? Otoriter rejim, kendini yeniden seçtirecek her şeye evet diyecektir.

2023 seçimlerini iktidarın kazanmasında önemli bir etken de CHP ve KK’yi PKK ile özdeşleştiren propagandasıdır. Başarılı olmuştur.

Şimdi ise iktidar aynı güçlerle ittifak yaparak seçimleri kazanmanın peşinde.

Aklıma Suriye ve Irak geliyor!

Dün belirtmiştim, kurulan üçlü askeri ittifak da seçimlerde önemli bir askeri güç algısını kullanacaktır. Umarım askeri bir müdahale olmaz mesela Yemen vb’de.