HDP siyasetini engelleme neyi tetikler ve İyi Parti etkilenir mi?

28 Eylül 2020 Pazartesi

İktidarın “6-8 Ekim Kobani olayları” üzerine, 82 HDP’liye gözaltı operasyonunu anlamak ve muhtemel hedeflerini analiz etmek için, dünkü kapsamlı yazımdan sonra, bugün iki nokta üzerinde duracağım. Daha sade ve basit.

Konunun görünen yönü HDP. Üzerinde biraz daha duralım, çünkü çok önemli. İktidar HDP’yi “siyaset yapamaz” hale getiriyor. Milletvekillerini de Meclis’ten neredeyse hepsini tasfiye edecek. Sahadaki siyasi önderlerini de temizliyor.

Parti kapatmak zorlaştı, bunu kendileri zorlaştırdı ama iktidar bunu mümkün hale getirebilir. HDP yerine, atayacakları bir “Kürt kayyım” liderliğinde yeni bir “Kürt partisi” kurmak akıllarından geçiyor mu bilinmez. Ama bunun Kürt seçmenler nezdinde herhangi bir karşılığı olabileceğini düşünmeyeceğimiz için bu olasılığı saf dışı bırakalım.

Sanırım HDP’yi siyaset yapamaz hale getirmenin tek bir anlamı var: Kürtler arasında şiddeti kışkırtmak. Normal ortamlarda yasal siyaset yapamıyorlarsa, zaten şiddeti elinden bırakmayan PKK ve yandaşlarının bu kez yaygın şiddeti yeniden ülke içi gündeme sokmaları mı isteniyor? Böyle bir durumu düşünmek bile abesle iştigaldir, diyebilirsiniz. PKK ve diğerleri böyle bir siyasal tuzağa gelirler mi, bu da bilinmez. Ama denetlenemeyen şiddet yanlılarının da varlığını düşünmek gerekir.

Hayır, Türkiye 2015 Temmuz - Kasım arası kaosu yeniden yaşamaz, bu ülkeye hiçbir güç bunu bir daha yaşatamaz.

İyi Parti: İktidara destek mi?

Gelelim operasyonların ikinci hedefi İYİ Parti üzerindeki etkilerine.

Şüphesiz AKP ve MHP, İYİ Parti’yi “yerli ve milli” okşamalarıyla “Cumhur İttifakı”nın bir parçası haline getirmek istiyorlar. Bahçeli “gelin yuvaya dönün” diyor.

İYİ Parti’nin “Bahçeli’nin yuvasına” dönecek hali yok.

Peki, İYİ Parti’nin “Cumhur İttifakı”na katılma olasılığı var mı? Özellikle iktidarın HDP’yi şeytanlaştırma operasyonları sonucunda?

Bu sorunun yanıtı, İYİ Parti seçmeninde saklı.

İYİ Parti’nin seçmen kitlesinin büyük çoğunluğu aslında eski sağ partiler, daha çok mesela Anavatan’a oy verenler. Şüphesiz, MHP’den, Bahçeli yönetiminden umudunu kesmiş eski MHP seçmeni de İYİ Parti’ye destek veriyor. Ama ana kitleyi değil, azınlığı oluşturuyor. İYİ Parti’nin ana kitlesi daha liberal ve iktidardan tamamen umudunu kesmiş ve kopmuş eski seçmenler.

Seçmeni etkilenmez

Bu kitle, iktidardan kaçıyor ve alternatif arıyorken, İYİ Parti’nin gidip Cumhur İttifakı’na yamanması ve seçmeninin kaçtığı iktidarı ayakta tutmaya kalkışması, mümkün değil, siyasetin ruhuna aykırı. Bu durum, eski merkez sağ seçmenin kendisine yeni bir kulvar bulmasıyla sonuçlanır. İYİ Parti de kaybolur ve MHP’nin kucağına düşer.

Yani İYİ Parti iktidar blokuna katılmaz.

İktidarın bu yönde planlarının gerçekleşme olasılığı adeta sıfırdır. İYİ Parti seçmeninin büyük bir kısmı ise HDP’yi şeytanlaştırma operasyonundan etkilenmeyecektir. Yani HDP’nin Millet İttifakı’na muhtemel gönüllü desteğinden İYİ Parti seçmeni çok da etkilenmeyecektir. Üstelik meselenin özünde kötü bir iktidardan kurtulma isteği varken.

Bu arada, İYİ Parti içindeki kurultay operasyonunun amacının daha çok, Bahçeli sonrası MHP’ye yönelik olduğunu da bu arada bir dipnot olarak belirteyim. Şimdilik konumuz dışı.

Boşuna bir çaba

Özetlersek, iktidarın Kobani operasyonu, istediği sonuçları verecek gibi değil. Kürt seçmenini daha sıkı olarak Millet İttifakı’nın arkasına itecek potansiyel taşıyor.

Fakat, dünkü yazımda belirttiğim iktidarın seçimlere yönelik ajandasında neler var, tam bilmiyoruz.

Kötünün de kötüsü maddeler varsa, iktidarla birlikte Türkiye de çok şey kaybedecektir.