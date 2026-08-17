Dünkü yazımda, Kürt hareketinin (siyasi veya askeri), çerçeve yasa ve sonrası için alabildiğine konuşur, program ve beklentilerini açıklarken, AKP iktidarının ise alabildiğine bu konularda sustuğunu DEM-İmralı açıklamalarına zerre yanıt vermediğini anımsatmıştım.

AKP neden susuyor sorusu tabii ki önemli.

Bir deyimimiz var: Sükut ikrardan gelir...

Yok hayır, AKP’nin Türkiye’de Medine Aklı ile hareket edilmesi gerektiğini söyleyerek (TürkKürt) federasyonuna gönderme yapan DEM liderliğinin bu programını benimsediğini söylemek abesle işgal etmektir (gereksiz sözler söylemek, boş işlerle uğraşmak).

Bunu asla yapamaz, yapmak istemez... Türkiye çapında, demokratik olmayan muhafazakâr parti/iktidar, ülkeyi karşısına alamaz, almaz, bunu hiç düşünmez.

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Biliyorum bu sözlerime bazılarınızın “ne söylüyorsun sen de iktidar için her şeyi yaparlar” dediğini duyuyorum. Ama siyaset öyle değil.

Olacak işler var olmayacak siyasetler var.

Yoksa ben mi çok safım...

Hayır, böyle bir teklife evet diyecek kendini Türk sayan kimse bulamazlar.

Dahası, Kürtlerin çoğundan da destek bulamazlar.

DEM’e oy veren Kürt yurttaşlar yüzde 8-12 civarında. 2023 genel seçimlerinde 4 milyon 800 bin oy aldı, yüzde 8.82

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Rawest, Yöneylem, Spectrum House gibi anket ve araştırma şirketlerinin verilerine göre, Kürt seçmenin yaklaşık yüzde 50-55’i DEM Parti’ye (2023’teki adıyla Yeşil Sol Parti), yüzde 22-26’sı ise AKP’ye oy veriyor.

2023 genel seçimlerinde CHP’nin Kürt seçmenler arasındaki oy oranı yükselerek yüzde 10 ila yüzde 14 bandındaydı. Küçük bir kısım ise HÜDA PAR’a gitti.

Yani toplama çıkarma yaparsak yüzde 40 gibi oranda Kürt seçmeni DEM’e oy vermiyor. İsterseniz bunu yüzde 30- 35’e de çekebilirsiniz.

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Bu oranları-sayıları şunun için veriyorum: Bir federatif bölünmeye Kürt seçmenin yüzde 35’i de oy vermez. Öyle ki DEM’e oy verenlerin bir kısmı da böyle bir politik programa hayır der.

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Hatimoğulları, Bakırhan’lar, Öcalan’lar, PKK’ler ve benzerleri, epey kaynaşmış bir Türkiye’de “yalnızdırlar”.

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Nedenini soracaksınız: Bir “Medine Aklı”na sahip olanlar, ülkeyi nasıl federatif yapacaklar? Türkiye çapında yaşayan Kürt nüfusu, bölge bölge, batıdan doğuya, kuzeyden güneye “yoğunluklarına” göre, Kürt federatif yönetiminin parçası mı sayacaklar?

Saçma sapan şeyler yazıyorum burada.

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Temel kök soru şudur: Kürtler böyle bir yönetim modeli isterler mi?

Yoksa, yahu bu fantasyayı ileri sürenler, giderek bizi ülkeden kopartmayı, ileride doğuda hapsetmeyi planlıyorlar, diye mi düşünürler...

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Neyse konuya döneyim: AKP’nin bugün ülke için ancak “Medine Akılsızlığı” sayılabilecek böyle bir siyasi programı olamaz.

Ama çerçeve yasasından sonraki siyasal değişiklikler konusunda susuyor.

AKP’nin bu konuda henüz sustuğu azami programı, olsa olsa gündeme getirecekleri anayasaya Kürt kimliğini nasıl monte edecekleridir. Vardır önerileri, belki de İmralı ile bir anayasal çözüm konusunda anlaşmış da olabilirler. Milletten düşüncelerini saklamak, 25 yıllık iktidarlarının ana konularından biridir. Sonra bir bakmışsınız bir yasa halinde ile Meclis’e getirip millete ceee derler.

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Böyle diyorum ama AKP iktidarı ile DEM’liler arasında Cumhuriyetin kuruluşunu reddiye konusunda büyük bir fikir birliği olduğunu anımsayalım.

AKP Cumhurbaşkanlığı seçimi için Kürt siyasal hareketi ile işbirliği ve anlaşma yapıyor... Anayasa bunun kilidi.

AKP’nin programının belkemiği... Bunu başarırlarsa, seçimden sonra farklı tellerden çalabilirler.

DEM takımı ise yeni dönemde SİYASETLERİNİN MERKEZİNDE AZAMİ PROGRDAMLARI olacaktır.

Hep ve her zaman.