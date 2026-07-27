Dünkü yazımda CHP içindeki grupların analizini yapmaya çalıştım ve Kemal Bey’in hiç rahat oturmadığı koltuğundan ayrılmasının zaman meselesi olduğuna değindim. Ve Yargıtay kararının CHP içindeki sonuçlarına değineceğimi yazdım.

Bu konuyu yarına bırakacağım çünkü cumartesi sahneye konan üye kaydetme tiyatrosu, yeni bir durum yarattı: Kemal Bey’in koltuğunu tartışmaya erken açtı bence, şimdi bu kapıdan gireceğim.

CUMARTESİ TİYATROSU

Cumartesi sahneye konan yeni üye kazanma acemi tiyatrosu CHP yönetiminin içinde bulunduğu trajikomik durumu net gösterdi. Başrolde Gürsel Tekin ve diğerleri yönetimin, yani KK ve arkadaşlarının sonunu hızla öne çekiyor gibi. En azından kamuoyu nezdinde. Sahip oldukları üç beş puanı da utanılacak bir şekilde heba ediyorlar.

Şüphesiz böyle durumlarda işlerini mükemmel yapan gazetecileri suçlamak siyasetin olağan halleridir. Ne utanırlar ne sıkılırlar.

Parti sözcüsü Müslim Sarı’nın açıklamasına bakarsanız, satır aralarında ve açıklamanın bütününde bir utangaçlık var. Mecburi açıklama. Açıklamaya inansaydı çok daha sert ve inandırıcı delillerle süslerdi.

Kemal ve arkadaşlarının üzerinde kendilerinin yarattığı bir “halkla ilişkiler” baskısı var.

Ankara’da, bir gün önceden ziyaret edilecek KK’ci bir esnafın bürosunda “düzenlenen esnaf ziyareti” bu baskının tipik örneğiydi. Nedeni şu: Halkın içine çıkamaz, pazar çarşı rahatça dolaşamaz... Bu ciddi bir baskı.

Hemen bu düzenlemeden sonra, üye kaydı toplantısı... Her ikisini de yüzlerine gözlerine bulaştırdılar.

KOLTUĞUNU TERK EDER Mİ?

Bu tiyatroyu seyreden parti içindeki üçlü muhalefetin de KK’yi yıpratmak ve çekilmeye zorlamak için şüphesiz cephane toplamakla meşgul olduğunu düşünebilirsiniz!

Peki Kemal Bey kongre yapmadan koltuğunu terk eder mi, hangi koşullarda terk eder?

Hukuki durum şu: İsterse tabii ki çekilir, tüzük gereği partiyi en geç 45 gün içinde yeni bir lider seçmek üzere zorunlu bir olağanüstü kurultay sürecine sokar.

Parti tüzüğü uyarınca yeni başkan seçilene kadar merkez yönetim kurulu (MYK) içinden belirlenen bir genel başkanvekili parti liderliğine vekalet eder.

Genel başkanlık makamının boşalması, doğrudan bir “olağanüstü kurultay” gerekçesi olur. Parti meclisi ve vekili, tüzükte belirtilen yasal süre içerisinde (genellikle en geç 45 gün içinde) yeni genel başkanı seçmek üzere kurultayı toplamak zorundadır. Bunu yapmazlarsa parti mahkeme denetimine girer.

GÖREVDEN ALMA OLUR MU

Peki parti meclisi veya merkez yönetim kurulu, isterse Kemal Bey’i görevden alabilir mi?

Yetkili organlar genel başkanı “Biz seni görevden aldık” diyerek düşüremez. Genel başkanı kendi rızası dışında düşürmenin tek yolu, tüzüğe uygun şekilde seçimli olağanüstü kurultay organize etmek ve sandıkta yeni bir genel başkan seçmektir. Bunun için de parti meclisinin tam sayısının salt çoğunluğunun (yarısının bir fazlası) oyu gerekir. KK’yi bu kararı veto etmek yetkisi yok. 45 gün içinde başkan seçimli kurultay çağrısına gidilir.

Ama PM bunu yapmaz çünkü hepsi onunla gider.

Ama bir olasılık daha var: Eski delegelerin salt çoğunluğunun imzası. Bunun işe yaramayacağını KK gösterdi. KK’ye hiçbir yasa tüzük sökmüyor.

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Sonuç olarak, Kemal Bey’in çekileceğini hiç sanmıyorum.

Acaba diyorum G. Tekinler, KK’yi gözden düşürmek ve istifaya zorlamak için cumartesi tiyatrosunu sahneye koymuş olabilirler mi?... Tekin, yapacağı işin ilerisini berisini düşünmeyecek bir insan. Kendine sonsuz güveni var, asla başaramayacağı işe kalkışabilir. Ama cumartesi tiyatrosu biraz fazla ona. Yaptığı işin patlayabileceğini bile göremedi. Kemal Bey onu değiştirebilir mi, buna gücü yeter mi, ister mi, bilemiyorum.

Ya Yargıtay tedbiri kaldırırsa?