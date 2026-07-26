Sanırım 44 milletvekili Yeni Parti’ye geçmedi. CHP’de kaldı. Niye geçmediler ve CHP’de yakın gelecekte neler olacak, bir analiz şart. En sevdiğim iş! Boşver Orhan diyor bir iç ses, ama olacakları gördüğümde kendimi tutamıyorum.

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Her ne kadar Saray, kendine rakip olarak seçse de Kılıçdaroğlu koltuğunda diken üstünde oturuyor. Yani bir dönemlik, belki de daha erken ömrü var orada.

Kılıçdaroğlu’nun herhangi bir başarı kazanabileceğine ve CHP’yi yüzde üç beşlerden yukarı tırmandırabileceğine inanan yok. (Üç beş mi dedim, ben yine yüzde bir-ikide kalayım!)

38. kurultayda seçimleri kaybedince KK’ye bırakamazsın diye bağıran, neredeyse yakasına yapışanlar onu koltuğu ele geçirme desisesinin içine itti. Bir yıl bekledikten sonra, butlan için örgütlendiler, tabii ki iktidarla işbirliği ile. Sabır buna derim.

Ve aynı düşünceden bir grup insan var, KK’nin eteğine yapışan... 15-20 kadar milletvekili... Siyaset sahnesinde bir süre daha kalmanın tek yolu onlar için.

Bu inanmışları bir kenara bırakıyorum.

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Diğer kalanlar önemli.

İleride KK ile bir yere varamaz parti, diyerek bayrak açacaklar. İçlerinde şüphesiz gruplaşmalar olacak. Oğuz Kaan Salıcı bunlardan biri, hatta ilki; Özgür Özel’i partiyi dağıtmakla ve KK’yi de süreci yönetememekle suçlayan bir “manifesto” yayımladı. SözcüTV’nin baş siyasi aktörlerinden.

Henüz sessiz kalan, Özel’i de Kılıçdaroğlu’nu da desteklemeyen önemli isimler de var CHP’de.

Onların hiçbiri KK ile bir şey olamayacağını biliyor. Koltukta kalamayacağını da. CHP’ye oy vermiş kitlelerin 6 ay içinde hızla erimesi ile henüz kurultay bile yapılmadan KK’nin koltuğu boşaltması için harekete geçebilirler.

Orada kalmalarının nedeni KK’yi yiyip bitirmek, emekli etmek ve CHP’de dizginleri ele almak.

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Diyeceksiniz ki peki bu ekip neden Yeni Parti’ye geçmedi?

Çünkü Yeni Parti’de ciddi yönetici katında gelecekleri olmadığını, dahası ilk seçimde aday gösterilemeyeceklerini biliyorlar. KK’ye karşı esas liderlik mücadelesini bunlar verecekler. Amaçları, KK’siz bir CHP ile bir başarı kazanmak. Mirasları “CHP’nin örgütlü biçimi ve parasal olanakları ve en eski parti olarak varlığıdır”.

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Başka bir ciddi grup da Yeni Parti ve Özgür Özel’in yol arkadaşı 5 kadar milletvekilidir. CHP içindeki gelişmelere göre orada sürecin yönetimine ağırlıklarını koyacaklar.

Bir de milletvekili olmayan ve CHP’den istifa etmeyen, Yeni Parti ve Özgür Özel ve arkadaşlarıyla kısa süre önceye kadar birlikte hareket edenler vardır ki hepi önemlidir. Mesela Selin Sayek Böke, Serkan Özcan, Bihlun Tamaylıgil, yanılmıyorsam Yankı Bağcıoğlu ve Güldem Atabay da CHP’de kalmıştır.

Yani Yeni Parti CHP’yi boş bırakmamıştır. Bu isimlerin hepsi de ciddi ağırlıkları olan ve uzman politikacılardır.

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Yarın Yargıtay kararı ile muhtemel erken gelişmelere bakacağım.