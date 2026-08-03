Yoğun bir siyasi korku iklimi içinde yaşıyoruz. Tepede sallanan Demokles’in kılıcı rolündeki siyasi yargı.

Araştırmacı gazeteciler ve siyasal yorumcular dahil toplumda medya alanında işini doğru dürüst yapan ve açık kaynaklardan değerlendirmelerde bulunanlar bile, ölçebildiğim kadar yarattıkları etki derecesine göre, susturuluyorlar. Kimse susmuyor ama korku iklimi bir sabah ansızın kapınızda belirebiliriz heyulası dolaşıyor toplumda.

NEDEN TUTUKLAMA FURYASI?

Silkeleyin emriyle CHP’li belediyelere yönelik operasyon demeyeceğim, daha doğru bir deyimle tutuklama furyası son aylarda hız kazandı. AKP bu gidişle, seçimsiz, tepeden inme demir yumruk karakterli operasyonlarla, aslında tüm belediyeleri kazanma yoluna girdi. Bu adeta kendisine oy vermeyen CHP’li belediyeleri seçen ve yereli büyük ölçüde kaybetmesine neden olan seçmenden/halktan/milletten de bir intikam almaya benziyor. Ya bana oy vereceksiniz ya da başkasına verdiğiniz tüm oyları gasp ederim! Boşuna çabalamayın.

KORKU İÇİNDE YAŞATMAK

Tutuklama furyasının ikinci mesajı da henüz operasyona uğramamış belediye başkanlarına... Onları korku içinde yaşatmak.

Operasyon furyasının, yani neredeyse tüm belediye yönetimlerini gözaltına aldıktan sonra hızla üstelik toplu tutuklamaların siyasi bir nedeni var:

İlki, tutuklananlar arasında bugüne kadarki pratik gereği, yalan yanlış iftiranameler-itirafnameler yazdırmak. Üstelik tutuklu hallerini uzun zamana yayarak... Kim bilir nelerle karşılaşıyorlar ama önceki uygulamalarda gördüğümüz gibi eşi, çoluk çocuğu, serveti, işi gücü artık ne varsa “kaybetme korkusu” ile baş başa bırakılıyorlar.

Kendi yönetim namusuna güvenmeyen veya korku belası teslim olan belediye başkancıkları, kendilerine höt denmeden ellerini havaya kaldırıyorlar! Adeta eller yukarı, duvara dayan bakalım komutuyla... Kendilerine AKP’nin yolu gösteriliyor.

Mesaj şu: Artık bizden yanasın, şemsiyemiz altına aldık seni... Her türlü haltı yiyebilirsin, yediklerini de bizimle paylaşırsın...

ADAY SEÇME DEĞİŞMELİ

Bugüne kadar yerel adayları belirlerken sanırım kriterler şöyleydi: yerelde tanınırlık, CHP’lilik veya eh biraz da CHP’lilik, en azından AKP/ iktidar yanlısı olmama... Şüphesiz hakkında bazı olumlu şeyler...

Yaşadığımız ve yaşayacağımız koşullar bunları yetersiz kılıyor.

2024 yerel seçimlerinde CHP aslında yerele dikkat etmeden daha sağlam gördüğü kişileri aday gösterseydi seçilirlerdi, zamanın ruhu gereğince. Uşak’ta aday yoklamasında iyice doymuş bir iş adamı çıkıp durmuş... Bazı eleştirilere rağmen... CHP’de hep bir şey olmuş... Ama parti onu bir kenara itebilmeliydi... Hep bir şey olmuşluğun adına...

Ayrıca, parti tüm yönetimleri çok yakından izlemeli, kurumsal denetim yapmalı, memnuniyetlere bakmalı ve gerektiğinde uyarmalı. Üçer-altışar aylık denetimlerle. Halkı dinlemeli. Bunu yapmayınca kabak çıkan adaylıkların hepsi partinin üzerine yığılıp kalıyor, kim seçti, kim atadı!

Şu da var tabii, seçimlerde hep bir yanılgı payı vardır.

Belki seçimlerde üyelerin katılımıyla da sağlaması yapılmalı.

FARKLI KARAKTERLER

İnsanların sergilediği karakter tutumları da değişebiliyor. Birden parti ve halk değil kendi çıkarları ön plana çıkıveriyor. Karar verici pozisyon insanları değiştirebiliyor. Para değiştirebiliyor.

Bu normal koşullarda da yaşandığına göre, hele siyasi zorbalıkların hüküm sürdüğü koşullarda karakter daha çarpılıyor. Bir bakmışsınız, tanımadığınız bir cudam o koltukta oturuyor…

İnsan hali bu deyip geçemeyiz.

Bu insandaki metamorfozluğu mümkün olduğunca en aza indirmek de önemli. Tabii, salt başkan seçiminde değil, meclis üyelikleri seçiminde de önemli.

Bir yasa değişikliği de şart, parti değiştiren istifa etmiş sayılmalı.

Milletvekilliği dahil.

Arkasından bir yedek onun yerine geçmeli.