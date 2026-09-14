Aslında ben de bu yazıyı yazmamalıydım. Sanki Mansur Bey’in cumhurbaşkanını ziyaret etmesi üzerine kopan gürültüye katkıda bulunmuş olacağım. Evet, peşinen özür fakat kendimi alamadım, spekülasyonları sürdürmek amacıyla yazmadığımı tahmin edersiniz. Bu bir karşı yazı.

Cumhurbaşkanı ile Mansur Yavaş’ın Beştepe’de fotoğrafları yayınlandığı sırada akşam Habertürk stüdyosundaydık, tabii ki konu derhal değişti.

Adeta günün flaş haberi idi ve sokak deyimi ile sanki bir bomba düşmüştü.

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Neden, niçin, bu fotoğraf ne anlatıyor ile başlayan ve her türden görüşün o akşam hemen yer yerde, kanallarda ve sosyal medyada dile getirildiği bir akşam yaşandı; tabii ki ertesi günlerde de sürdü. Mansur Bey sonuncusu önceki gün iki açıklama yaptı. Bu açıklamalara bile özellikle muhalefet kesiminde bazıları inanmadı ve öküzün altında buzağı aramayı sürdürdüler. Komplo teorileri aldı başını gitti.

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O gece, bu fotoğrafın boşuna verilmediğini söyleyen de çıktı. Acaba muhalefetin adayı olarak gösterilmek istemiyor mu, hakkında soruşturma açılmasın fototoğraf mı? AKP’ye geçer ve seçimden sonra kurulacak hükümet sisteminde çok önemli bir görev alır... Ankara’nın sorunların çözümünde cumhurbaşkanından yardım istemesinin yanı sıra bunun da mutlaka konuşulduğu dahi ileri sürüldü.

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Yorumlardan biri de Gökçek ailesi hakkında açılan soruşturma çerçevesinde, cumhurbaşkanının Mansur Yavaş’a kapı araladığı idi. İktidar yanlısı medya ve sözcülerine göre, Yavaş parti değiştirecek veya bağımsız kalarak iktidar bloğuna yakınlaşacak.

Fatih Atik gibi isimler üstelik, sözde “Yavaş’ın yakın çevresinden aldığı bilgilere göre” bağlılığını bildirdi. Yeni Şafak’a göre “Devletimin emrindeyim” demiş.

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CHP’nin kuruluş yıldönümünde Anıtkabir’e ve o gece resepsiyona gitmeyip de Beştepe’ye neden gitti sorusu da vardı.

Bu açıklama, randevunun cumhurbaşkanından geldiğini unutuyordu.

Cumhurbaşkanının tam da CHP’nin kuruluş günü neden randevu verdiği de sorgulandı. İşin içinde bir iş vardı! Buna bir yanıt da Beştepe’nin muhalefet bloğu içinde bir çatlak, bunalım yaratmak amacı taşıdığı idi ki bence doğruya yakın bir gözlemdi.

Bence bu görüşme daha sonraları gerçekleşseydi bile tüm bu spekülasyonlar yapılacaktı.

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O gece ekranda, Ankara’nın büyük sorunlarının çözümü için Mansur Bey’in cumhurbaşkanı ile görüşmesinin normal olduğunu ve bunun ötesinde bir spekülasyonun gereksizliğini dile getirdim.

O gece Özgür Özel Koza TV’de idi, bu konu sorulmuş ve Özgür Bey, “Haberim var, Ankara’nın sorunları için bir görüşme talep etti. Bizim onayımız ile gitti” dedi.

Özgün Bey’in “onayımızla” sözünün yanlış ve gereksiz olduğunu söyledim, hâlâ öyle düşünüyorum.

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Mansur Bey iki açıklama yaptı spekülasyonları bitirmek için. İlkinde beni sevenleri mahcup etmem dedi. İkincisinde görüşmenin tamamen teknik ve Ankara odaklı olduğunu açıkladı. Başkentteki 1.3 milyar dolarlık metro yatırımları ve 800 milyon Avroluk Hazine tahvillerinin onayı gibi zorunlu izinler için cumhurbaşkanı ile görüştüğünü belirtti.

Özgür Bey’in yanı sıra, CHP liderini de görüşmeden önce bilgilendirdiğini söyledi. Yavaş, tavandaki siyasi ayrılıkların kendisini ilgilendirmediğini vurguladı.

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Mansur Bey muhtemel adaylığını tartışmıyor. Ama üzerine gidildikçe daha bağımsız davranabileceğine ilişkin de işaretler veriyor.

En seçilebilir aday o olduğu sürece, Mansur Bey’i muhalefetin “köşeye sıkıştırması” politik aptallık olur.

Bu nedenle dün sosyal medyada Mansur Bey’i rahat bırakalım dedim.