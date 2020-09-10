Muharrem İnce neyi başarır? İki olasılık...

10 Eylül 2020 Perşembe

Kısadan yanıt mı bekliyorsunuz? Aslında yanıtım hazır da o zaman hiçbir şey anlatmadan her olayı geçiştirmemiz gerekir. Daha uzun zaman konuya gireceğimi sanmıyorum, sanki bir İnce kapanış yazısı yazıyormuşum hissi içindeyim.

Öncelikle belirteyim, İnce konusunda hiçbir önyargım yok. Sevimli ve başarılı bulur; direncini, ısrarını takdir ederim.

Ama siyasi koşullar böyle sürerse mesela 3 yıl boyunca bir başarı ve iyi bir çıkış umudu yok.

Bin günlük memleket gezisi, sanki daha ilk günden noktalanmış gibi.

Ama başarabileceği iki şey var... Birazdan!

İki büyük kayıp anı

İnce’nin Cumhurbaşkanlığı kampanyasını yakından izledim. Tek Adam Şov olarak geçmişti. Sistemin, seçimlerin Tek Adam üzerinden yürüyor olması, siyasetin ve ülkenin en büyük zaaflarından biri. Bir fikir hareketi ve güçlü bir kadro ile bütünleşmiş bir yeni liderlik çıkışı, farklılık yaratabilir bundan sonra.

İnce, kaybedeceği bir seçime girmişti.

Fakat “kazanabilir umudu” yaratmıştı. O yaratmamış bile olsa, kitleler bir başka lider adayı kazanmalı, kazanabilir umudu ile İnce’nin arkasındaydı.

Bence seçim gecesi İnce, hem umudu bitirdi hem de kendini. Liderler için tayin edici anlar vardır, bunu büyük bir başarıyla kullandınız kullandınız, yoksa kaybettiniz demektir; kırılan vazoyu tamir edemezsiniz.

Siyaset de çoğunlukla bir vazo gibidir.

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İnce’nin kaybettiği ikinci an, yerel seçimlerdir.

Sonuçların yarattığı umut, CHP’yi Kılıçdaroğlu etrafında birleştirmiştir.

Başarılı bir Millet İttifakı politikası, iktidar umudunu ciddi olarak 2023’e taşımıştır.

Şimdi ise bu umudu başarıyla inşa etme dönemidir.

Bu da ayrı bir dinamizm gerektirir ki başka bir yazı konusu. Ben bu dinamizmi henüz görmüyorum.

Ayrıca, ortada yeni cumhurbaşkanı adayları söz konusudur. Geçen Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi CHP adaysızlık içindeydi. Seçim ikinci tura kalmadan bitti. İnce, ikinci tur umudunu yaratamadı, eldeki tek siyasi gerçek bu. İnce’nin aldığı, CHP’den yüzde 5-6 oy fazlalığını başka bir aday da alabilirdi, konjonktür buna müsaitti.

Yani İnce, bugün her açıdan olumsuz bir siyasal konumdadır.

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İnce, “Memleket Girişimi”yle aslında kendine tamamen bir başka siyasi yol çizmiştir. İçinde bulunduğu, CHP’ye en az 3 yıl daha başkan olamama durumu ve Cumhurbaşkanlığı adaylığının da CHP ve Millet İttifakı’nca bir daha artık gündeme getirilmeyeceği durumu, bu yeni siyasal yolu belirledi diyebiliriz.

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Peki, umut var mı kendisi için?

İnce, liderlik karakteri güçlü olduğu için bunu yaratmaya girişti.

Ama bence yok. Konjonktür uygun değil.

Memleket gezisinden kendine bir Cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkarması çok çok zor. Belki bağımsız, ama sıfır şansla...

Peki, CHP ile ilişkileri nasıl seyreder?

İnce, neyi başarabilir?

Yazının başında “başarabileceği iki şey var” demiştim.

Birincisi, İnce’nin iktidar cephesini hedef alıp dağınıklığa neden olabilirse.. Bu Millet İttifakı’na yardımcı olmaktır. Memlekete de büyük hizmettir!

Fakat programı ve söylemi buna yönelik değil. Tersine CHP ve liderinden hoşnutsuzluğa oynuyor.

Dolayısıyla, Millet İttifakı’na yararlı bir başarı yaratmasını bekleyemeyiz.

İkincisi elde kalan tek başarabileceği ise parti kurmaktır.

Zaten hareketini ve kendisini Millet İttifakı içinde gördüğünü söylemesi de bu hedefe yöneleceğini gösteriyor.

1000 günlük süreç, 2023 seçimlerine denk geliyor.

Bu süreçte partisine anlamlı bir kitle yaratabilmeyi ve “Millet İttifakı’nda ben de varım” demeyi hedefliyor.

Şimdilik kendisine kalan tek seçenek, partisinin liderliğidir.