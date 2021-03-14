Sandığa girecek olan pusula değil, vicdanlar olacak..

14 Mart 2021 Pazar

Bu kez hesap kitap yok. Kaç oyları var şu sıralarda, seçimleri kazanmak için kaç oya daha ihtiyaçları var Cumhur İttifakı’nın, yüzde 5 daha kazanmak için hangi şeytanlıklar planlıyorlar... Bunların hiçbiri yok bu yazıda...

Şüphesiz, iktidarın seçimleri kazanabilmek için mühendislik faaliyetleri önemli, bunları izleyeceğiz, analiz edeceğiz ve teşhir edeceğiz..

Fakat bu yazıda, bu hesapların dışında, sandığa girecek oy pusulalarının ve bunların sayımlarının dışında, seçimleri belirleyecek, sandığa girecek, çıkacak ve sonuçları belirleyecek başka bir parametreye işaret edeceğim. Hesaba katılmayan ama esasta sandığa girecek olan: Vicdan!

Vicdan, sandıkta pek hesaplanmayan bir sandık girdisidir!

Pek beklenmedik bir zamanda patlar.

Kimse hesaba katmaz.

Sandıktan önce yapılan tüm kestirimler, kamuoyu yoklamaları ve sonuçları, oranlar, sayılar birden çöpe gider.

Bir bakmışsınız sandıktan hesapta olmayan bir şey çıkmış, vicdanlar konuşmuş, herkes sandığa oy pusulası yerine vicdanını atmış!

Kamuoyu araştırmacıları şaşırmış, hesaplarına bakmışlar, sandıktan çıkanla karşılaştırmışlar, başlarını kaşımışlar, “Neyi hesap etmedik, bu büyük yanılgının kaynağı ne” diye sormuşlar...

İktidar politikacıları “Acaba ne hile yaptı bu muhalefet sandıkta” diye komik komik konuşmuş.

İSTANBUL SEÇİMLERİNDE VİCDAN

Son büyükşehir belediye seçimlerinde İstanbul’da sandıktan vicdan çıkmıştı, unuttunuz mu?

Kent seçimini yapmış, 25 bin oy kadar farkla iktidarı değiştirmişti.

Hem de iktidarın tüm düzenlemelerine - kurdukları düzenlere rağmen..

Sandık seçim kurulları, hâkimleri, savcıları, hepsi..

İktidar, İstanbul’u kaybettiğine inanmamıştı..

Daha doğrusu seçimleri yenileyerek kazanabileceğini sanmıştı.

Her türlü hukuki çarpıtmayı yaptılar, Yüksek Seçim Kurulu’ndaki yandaşlarını harekete geçirdiler.

Her şey İstanbul halkının gözü önünde oldu.

İmamoğlu kazanmış ama başkanlık kendisine verilmiyordu.

Vicdanlar isyan etti!

RTE’NİN BÜYÜK YENİLGİSİ

RTE zaten İstanbul’u kazanmak için baştan itibaren adeta postallarıyla birlikte sahaya inmişti.

Adeta kendisi adaydı, bütün benliğini, kişiliğini, ağırlığını, iktidardaki 18 yılını sahaya koymuştu.

Tekrarlanan seçimde inanılmaz bir propaganda makinesi çalıştı.

Ama sandıktan büyük bir vicdan çıktı, 25 bin oy farkı 900 bin farka yükselmişti.

Seçimlerin tekrarlanma tartışmaları sırasında, sosyal medyada, “Eğer bunu tekrarlarlarsa, İmamoğlu 1 milyon fark atar” diye paylaşmıştım. En hafifinden, kazanılmış seçimlerin nasıl tekrarlanmasını istersin, iktidara mı çalışıyorsun, kes sesini.. biçiminde yemediğim hakaret de kalmamıştı.

Ama halkın oyu hiçe sayılınca vicdanı harekete geçmiş, oy olarak sandığa atılmıştı.

RTE, hayatının en büyük yenilgisini almış, tüm stratejisi, taktiği, mühendisliği... çöp olmuştu...

AYNI DURUM TEKRARLANACAK GİBİ

Şimdi halk, oyuyla RTE ve ekibini daha fazla iktidarda tutmak istemediğini belli ediyor.

İktidar da halkın oyu üzerinde oyunlara, mühendislik çalışmalarına girişti.

Nasıl yaparım da beni seçmeyeceği belli olmakta olan halkın oyunu, birtakım seçim sistemleri, sandık numaraları, milletvekillerini atmak ve parti kapatmak, partileri bölmek, ittifakları kesip biçerek oylarını azaltmak veya geçersiz kılmak üzerine yasal hazırlıklar yapıyor.

Yani halkın oylarını çalışamaz duruma getirmek ve değersizleştirmek istiyorlar.

Tüm bunların hepsi de halkın gözü önünde oluyor.

Halk vicdanıyla bunları gözlüyor.

Eğer bu yolda devam ederlerse, eğer, seçimler üzerinde iktidarın dalavereleri dönmezse..

Sandığa girecek olan oy pusulaları değil..

Vicdanlar olacaktır.

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Not: AKP, 2007 seçimlerinde aldığı yüksek oyu o zamanki vicdanlara borçlu olduğunu çok iyi biliyor. Ama yapacağı bir şey yok, muktedir olarak.