Sayın Bakan,

Ülkemize ve milletimize 18-24 milyar dolarlık bir maliyet çıkaran, düne kadar toplumda çok çok çok saygın işadamı uzman, akademisyen vb. kılığı taşıyan soygunculardan bazıları tutuklandı ve soruşturma açıldı.

Bu batışın öncü işaretleri çöküşten çok önce, en azından 1.5 yıl önce görüldü. Bu bilgi sizin için yeni değil. Çünkü siz de 26 Şubat 2025’te bu fon şirketlerinden bir yöneticisinin satın aldığı milyonlarca TL değerinde bir yat ilginizi çekmiş ve bugün içeri tıkılan kişi ve faaliyetleri hakkında SPK’den acil ilgi istemiştiniz.

Uzmanlara göre bilgi gelmediği için SPK’nin resmi raporu, ihbarı veya soruşturma izni olmadan doğrudan operasyon aşamasına geçememişsiniz.

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Bu noktada sorum şu: İkinci, üçüncü kez SPK’ye beklediğiniz rapor için isteğiniz oldu mu?

SPK’nin taa 1.5 yıl sonra 2026 Ağustos’unda rapor vermesi dikkatinizi çekti mi, yoksa İBB soruşturmasına yoğunlaştığınız için dikkatinizden mi kaçtı?

Bu soruyu şunun için sordum: Soygunun 24 milyar dolara ulaşmasının tam da bu 1.5 yıl içinde olduğu görülüyor.

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Bu süre içinde bugün tutuklu şirket yöneticilerinin 14.5 milyon dolarlık süper yatı satın almak, paraları yurtdışına transfer edecek mekanizmaları kurmak ve manipülasyonun boyutunu milyarlarca dolara ulaştırmak için zaman kazandıkları görülüyor.

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SPK’nin yapay fiyat hareketlerini ve fonların sığ hisselere yığılmasını anlık olarak görebilecek teknolojik altyapıya (MKK ve Takasbank verileri) sahip olmasına rağmen, bürokratik prosedürleri öne sürerek incelemeyi 18 ay boyunca “teknik aşamada” tutması, piyasada “İhmal mi var, yoksa göz mü yumuldu?” sorularına haklı olarak yol açtı, diyor uzmanlar.

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Sayın Bakan,

Ekonomi yönetiminin kriz sonrası yaptığı “SPK raporu olmadan savcılıklar resen harakete geçemiyor” açıklaması doğru olsa bile, bu durum, gecikmenin faturasını doğrudan SPK bürokrasisine kesiyor. Kurul, raporu 2025 yılı içinde teslim etmiş olsaydı, operasyon erken yapılacak, maliyet azaltılacaktı. Uzmanlar arasında bir fikir birliği var bu konuda.

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Sayın Bakan,

1.5 yıllık gecikme, sistemdeki çürümeyi göstermiyor mu? Fon yöneticilerini tamam sorguluyorsunuz ama onların elini kolunu serbest bırakan bu sistemin sorumluları hakkında harekete geçmeyi düşünmüyor musunuz?

Hırsızlar evi soydu, tamam da bu soygun için evin kapılarını tamamen açık bırakan yardımcılar yok mu?

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Sayın Bakan,

Biraz daha odaklanalım:

SPK Temmuz 2025 Kapalı Fonları açtı. Krizin merkezinde yer alan bazı yüksek getirili fonlar, 7 Temmuz 2025 itibarıyla TEFAS platformunda işlem görmeye başladı. Bu durum, sığ ve manipüle edilen hisselerin geniş kitlelere yayılmasına soygun paralarının milyar dolarlara ulaşmasına zemin hazırladı, buna katılır mısınız?

Zaten resmi açıklama da diyor ki manipülatif işlemler ve olağan dışı fiyat hareketleri 2025 yılı boyunca artıyor. Yılsonuna doğru düşük paylarda ekonomik gerçeklerle uyuşmayan şişirilmiş fiyat hareketleri saptanıyor.

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Sayın Bakan,

Kasım 2025’te Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon piyasasındaki bu manipülatif hareketlere karşı çok ağır yaptırımlar uygulanacağını ve yeni önlemler alınacağını duyurdu. Ama hiçbir şey yapmadı.

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Sayın Bakan,

Açıkça soruyorum: SPK, borsa yöneticileri ve Bakan Mehmet Şimşek’in bilgi vermeleri için savcılığa davet edilmesi gerekmiyor mu? 1.5 yıllık gecikmenin nedenleri ve kurumlarla bu batık yöneticiler arasında ilişkilerin olup olmadığı toplumsal bir merak konusu. Soygun kapılarının 1.5 yıl açık bırakılmasında siyasi bağlantıların olması gerektiğini gündeme getirenlere tatmin edici bir yanıt verilecek mi?

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Savcılar işlerini tam ve eksiksiz, 500 bin yatırımcıyı ve tüm milleti tatmin edecek ve bütün boyutlarıyla soygunun ortaya çıkarılacağı bir soruşturma bekliyor toplum.

Fotoğrafın bütününe bakacak mı bu soruşturma, yoksa aşağıdakileri geçici içeri atarak toplumun vicdanını bir zerre rahatlatacak ve sonra serbest bırakılarak eski tas eski hamama göre mi döneceğiz?

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Yoksa bu yazıyı bakanlık ve iletişimden ilgili yetkililer “toplumu yanıltıcı yayın” olarak görecek ve yazıya ve sosyal medya hesaplarıma haksız hukuksuz keyfi engel getirme yoluna mı gidecekler?

Bugünlerde peş peşe, en son Cumhuriyet yazarı ve ENAG enflasyon hesaplama sistemini kuran ve gerçek enflasyonu halka aktaran Prof. Dr. Veysel Ulusoy’un X hesabının engellenmesi gibi.

Muhalif veya gerçekçi tutum alanlara karşı bu hukuksuz engellemelere karşı adalet bakanı olarak bir görüşünüz var mı?