DEM Parti, CHP’ye mi saldırmaya yöneldi? CHP’ye Demirtaş’ın yakasını bırakın o bizim yoldaşımız, sizin değil, o sizin siyasi amaçlarınız için kullanışlı aletiniz değil diye küçük bir saldırı başlattı.

Altan Tan, Kürt siyasi hareketinin arka plandaki liderlerinden, meseleyi çok açık ortaya koydu: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ı destekleyeceğiz.

Kürtlerin ülkede demokrasi varmış yokmuş minik bir derdi yok. Arada sırada varmış gibi seslerini çıkardılar ama Kürt ana politikasının çıkarları gündeme geldiğinde buna sadık kaldılar: Kürt siyasi hareketine, onun görüşlerine, isteklerine politikalarına verilecek her türlü -en küçük- destek söz konusu olduğunda gözleri kararıyor.

İktidar, Kürt politikalarına kapıyı sonuna kadar açtı, gündeme anayasa değişiklikleri de gelecek, orada da istediklerini alacaklar ve Erdoğan’ın belki de ömür boyu başkan seçilmesini öngören bir değişikliğe de destek verecekler. Anayasanın Meclis’te 400 oyla kabul edilmesinin koşulları hızla oluşuyor.

ÇERÇEVE, BÜTÜNÜN BİR PARÇASI

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi adı altında hukuki olarak son derece sorunlu, üstüne üstlük yasa tasarısı hakkında sonradan açılacak soruşturmalardan hiç kimsenin sorumlu tutulamayacağını içeren bir madde ile anayasaya aykırılıklar nedeniyle kendilerini korumaya alan madde de içeren bir tasarı. Belli ki suça konu olabileceğini önceden görüyorlar.

Bu salt çerçeve anlaşması değil, anayasa değişikliğini, Cumhurbaşkanlığı seçimini de içeren bir Cumhur İttifakı-ayrılıkçı nitelikleri ağır basan Kürt siyasi anlaşması ile karşı karşıyayız.

Ortaya çıkan bu fotoğraf net ve bir bütün.

Öcalan’ın PKK ve DEM Parti üzerindeki liderliğinin perçinlendiği bir süreçte seçim safları kesin çizgileriyle ortaya çıktı:

Cumhur İttifakı (ana aktörlerden MHP)- Apo-Kandil-PKK-DEM Parti... Ve yüzde 99 olasılıkla CHP dahil.

YA BİZDENSİN YA DÜŞMAN

DEM Parti, YENİ Parti’ye karşı düşmanlığını artıracaktır, ittifak sistemi bunu gerektiriyor.

YENİ Parti’ye şunu demeye başlamıştır: Ya bizdensin ve tüm bu süreci destekleyeceksin ya da karşı taraftasın ve siyasi hedefimizsin.

Kürt uzun vadede ayrılıkçı siyasi hareketi, her zaman oportünist ve uzun vadeli çıkarlarına uygun politika izlemiştir.

ABD, bölge üzerinde hegemonyasının en büyük müttefikiydi.

ABD’nin ülkeleri bölme, İsrail ile Filistinlileri yok etme ve genişleme politikaları hiç umurunda olmamıştır. Önemli olan PKK’nin ve buradaki uzantılarının Kürt devleti oluşturma politikaları ve bu politikalarına kim destek verirse onunla ittifakı olmuştur.

Trump PKK’yi ortaya bıraktı.

Ortada mı bıraktı yoksa bunu Türkiye’nin meselesi olarak görüp Ankara’ya mı havale etti, tartışılabilir.

YENİ PARTİ NE YAPACAK?

YENİ Parti, bu ittifak karşısında ne yapacak?

“Şimdi bu çerçeve anlaşmasına oy vereyim; sonrasını düşünür, ona göre gerekirse politikamızı değiştiririz mi” diyecek...

Yoksa bütünü görüp ona göre stratejik yeni bir karar alacak ve vakit geçirmeden fotoğrafı net görerek kendini bu ittifakın erkenden dışında mı tutacak bilmiyorum.

Erken seçim falan yok.

2 yıla yakın zaman kaldı,

Ya şimdi durum saptaması yapacaksın ve politika üretip harekete geçeceksin ya da...

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Üstelik Pakistan ve Suudilerle imzalanan bir ittifak anlaşması ile iktidar seçime yönelik yeni bir dış cephe meselesini gündeme getirmişken...