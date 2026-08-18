Çok tartışılan bir konu. Tam bir transfer sezonunda yaşıyoruz. Sanki futbolcu gibi, bir takımdan diğer takıma ama futbolcu borsasında Avro bazlı milyonlar dönüyor. Siyaset borsasında ise transfer karşılığı para konuşulmuyor, peki ne konuşuluyor?

Suyu çıkan ve bir daha seçilemeyecek kişilere seçilme vaatleri...

İşin vıcığı çıktığı için şu görünüm aldı: Yahu herkes oradan buraya, buradan şuraya parti değiştiriyor. Yüzlerce insan. Hadi bir iki kişi olsa, alabildiğine eleştir çukurun dibine batır, ama artık kanıksanan ve giderek genişleyen bir borsada kimi eleştireceksin, transfer olacaklar, ben de bu borsada herkesin içinde kaynar giderim, diyor.

Gerekçe de var, sadece ben miyim!

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Kendini borsa türbülansına kaptıranların onu seçenlerle bir ilişkisi yok. Ne seçenleri bilir ve tanır ne ne seçenler onu bilir tanır. Seçmenine ihanet etmişmiş boş laflar, dahası kendisini seçenlerle karşılaşsa, yüzüne karşı eleştiriler yapılsa, ihanet ediyorsun bize dense, hadi yürü anca gidersin der; tartışma kızışırsa, seçmenlere sövüp sayabilir de; dahası ben mi sana beni seç dedim, bas git yıkıl karşımdan bile deyiverir.

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Yani bu kadar mı, evet bu kadar. Bu sözleri zaten, transfer olarak zımnen söylemiş oluyor.

O artık sokaklarda gezinen, kendisine oy dilenen, ellerini sıkan, vaatlerde bulunan, sorunlarınızı çözeceğim diyen, yüksekten atan, şüphesiz ki boş biri olduğunu saklayan kişi değildir.

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Kendini seçenlere ihaneti içinde saklayan, kravatına uyumlu mendili ceket cebinden sarkan, çocuklara yalandan üç beş oyuncak dağıtan, milletvekili adaylığı için yapmadık yalakalığı kalmayan, seçilebilecek üst sıralarda yer alabilmek için çırpınan, seçmenlere “İşte seçilebilecek adam” dedirtmek için beyninde sakladığı maskelerden birini çıkartıp diğerini takan, sahtekârın biridir.

Kendisine hain diyene şunu bile diyebilir: Bana bak, beni senin karşına çıkartana git söv, say, yakamı bırak bile diyebilir!

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Böylece geldik işin püf noktasına.

Evet o milletvekillerini seçen aslında parti merkezidir hatta parti başkanıdır. Seçmene buna oy ver diyen de.

Gösterdiği adam kabak çıktığında, sorumluluğu da üstlenecek odur.

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Milletvekillerini doğrudan milletin seçeceği, kendisini seçenlere sık sık hesap verilen, seçmenle milletvekili ve parti arasındaki bağlı güçlü kılacak yeni bir sisteme acilen geçilmeli.

YENİ Parti tüzüğü bu konuda biraz umut veriyor.

Merkezin kullanacağı kontenjan dışında seçmeni ön plana çıkartan bir aday adaylık sistemi. Adayları parti üyeleri veya parti seçmeni dışında daha geniş bir vatandaş kitlesinin seçmesini mümkün kılacak bir sistem.

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Bu milletvekili borsası...

Belediye borsası da var, daha yaygın olarak işleyen bir transfer borsası.

Bu apayrı bir konu.

Birtakım haltlar yemişse gece uyuyamayıp aman ben ettim sen etme diyerek kapağı güçlünün yanına atanlar...

Açılan dosyası transferle kapatılanlar...

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Bakmışsın çeşitli vaatlerle ortalıktan tüymüş.

Yanında yine sözde partilileri de götürmüş.

Topuksuz çıkana, kendi ilçelerindeki belediye başkan adaylarını seçme yetkisi veren veya buna boyun eğen bir parti parti olabilir mi, tek bir merkez olma şansını yitirmiş federatif bir sistem olmuşsun.

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AImanlar şunu der: Vertrauen ist gut, aber kontrolle ist besser. Güvenmek iyidir ama kontrol etmek daha iyidir.

Meğer bunu Lenin söylemiş. Almanların da darbımeseli haline gelmiş, bugünkü Alman belki de sanayi politikasının kalbine işlemiş.

Özgür Özel bunu bilir. Adamı belediye başkanı seçmişsin. Sonra saldım çayıra demişsin. Ne kadar yanlış.

Hayır bunu genel olarak söylüyorum, kimsenin üzerine alınması gerekmiyor.

Bir politik kural olarak.

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AKP, bunları ne yapacak?