Amerikan başkanı, yine alışageldiğimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgülerini Ankara’da basın toplantısında yineledi. Daha uçağa binmeden Erdoğan olmasaydı belki de NATO toplantısına katılmazdım sözleri ile başladı. Erdoğan hiçbir lidere göstermediği ihtimamı, saygıyı ona gösterdi ve havaalanında bizzat karşıladı. Basın toplantısında ise Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir lider, uzun süredir dostum, çok güçlü bir lider. Çok güçlü bir kişiliği var, bundan dolayı da bu kadar başarılı.” dedi.

Şu sözler de ona ait:

“İlk tanıştığımız günden bu yana aramızda güçlü bir uyum var. Türkiye, liderliği döneminde çok güçlü bir ülke haline geldi.”

Bu arada bilmediğimiz bir nokta var. Trump bu övgüleri durup dururken söylemez. Bir özel dostluk varsa bu karşılıklı oluşur. Yani bizim cumhurbaşkanı da Trump’a benzer şeyler, hadi daha fazlasını söylemiştir demeyeyim ama aynı ölçüde karşılık vermiştir. Dahası Trump’ın “güçlü kişiliğine” önce onun dokunduğu da akla gelebilir.

Kimse Trump’ın karşısındakinden övgüler almadan tek taraflı hayranlığını dile getirdiğini söyleyemez. Trump benliği yüksek, sevilmeye ve okşanmaya aç bir liderdir.

Niye bunu söylüyorum?

TERSİNDEN BİR SORU

Bunu anlamak için tersten bir soru yöneltelim: Trump’ı dünyada seven, öven kimse var mı? NATO genel sekreteri dışında, uzun süredir işi bu. The Economist geçen hafta Mark Rutte için Trump’ın yalakası dedi. Bu yeni değil. Bir yıldır Rutte medya tarafından sarakaya alınıyor (eğlence konusu) benzer ifadelerle. Bunu tüm Avrupa liderleri de biliyor ama nezaketen seslerini çıkartmıyor.

Tabii bir gerekçesi var Rutte’nin. The Economist, Rutte’nin yalakalığından bahsederken “Ama bunu hepimiz için yapıyor” da yazdı.

Avrupa’nın savunma harcamalarını artırmalarını istiyordu Trump. Avrupa’nın savunmasını niye biz üstlenelim diye de haklı bir soru soruyordu. (Nitekim Ankara’da bunu başardı.)

YALNIZ ADAM SENDROMU

Soruya yanıt verelim: Hayır, Trump’ı seven kimse yok. Rutte, Trump’ı sevdiğini için onu övüp durmuyordu. Zayıf yönünü biliyordu.

Dünyada yalnız ve sevilmeyen bir lider olarak kabul edersek, Erdoğan gibi başka ikinci bir dostu da yok sonucuna varabiliriz.

Evet, yok.

Durun, bir tane vardı: Orban. Seçimi kaybettiği için onu devre dışı bırakabiliriz. Trump dostluğu ona yaramadı! hatta Vance’in seçimi kazanması için Macaristan’a gitmesi bile ters tepti denebilir. Narendra Modi diyebilirsiniz, evet ama Hindistan başbakanı ile gümrük vergileri nedeniyle de atıştı.

Suudi Prensi Muhammed bin Salman akla gelebilir. Hürmüz Boğazı’nda Amerikan operasyonları için ülke topraklarını kullanmasına izin vermediği için papaz oldular.

Putin diyebilirsiniz. Liderlik tarzını ve zekâsını takdir ettiğini belirtmiştir. Fakat o kadar. Bu şuna benzer: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un için de “Birbirimize âşık olduk” demiştir.

GÜÇLÜ LİDERLİK

Donald Trump uluslararası siyasette geleneksel ittifaklar yerine liderlerarası kişisel kimya, pragmatizm ve güçlü liderlik profillerine dayalı ilişkiler kuruyor. Trump için dostluk kavramı ideolojik değil. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’ye geçmişte hayrandı. Askeri üs kullanımı konusunda (örneğin İran krizi döneminde) anlaşmazlık yaşadığında hızla tersine döner ve Ankara’da gördüğümüz gibi Meloni’nin yüzüne bile bakmaz...

SORUN ÇIKARIRSAN...

Kısa sürede papaz olursun Trump ile. Rahip Brunson’ın iki tivit sonrası serbest bırakılması, ABD’de büyük sükse yapmıştı. Öyle ki her fırsatta dile getiriyor ve bence bizim cumhurbaşkanını da zor durumda bırakıyor. Ama Brunson olayından sonra Trump ile Erdoğan arasında bir kriz çıkmadı.

Anladığım kadarıyla cumhurbaşkanı, Trump’ı öğrendi. Düzenli olarak suyuna gidiyor. Bu yalnız adama ikili görüşmelerde neler söylüyor ve yörüngesinde tutuyor, bilmiyorum.

Tabii şu soruyu da sorabilirsiniz: Trump yararcı bir insan, menfaati olmadan bu ikili ilişkiyi bu tür sürdürmez. Bunu henüz bilmiyoruz. Belki de dünyanın en yalnız adamı, Erdoğan’ın derin dostluğuyla yetiniyor. Bilmiyoruz.

Şimdilik Halkbank sorunu kapandı. F-35 programına girmek için S-400’lerin Rusya’nın onayı ile üçüncü bir ülkeye satılmasının sanki önü açıldı. CAATSA yaptırımları da kalkmış olacak.

Veee KAAN için Amerikan motorlarının da yolu açıldı.

Putin nasıl ikna edildi, bilmiyoruz, o pohpohlanmayla iş yapacak lider değil.

ABD’ye bazı ticari ayrıcalıkların yakın zamanda verildiğini biliyoruz.

Ankara’da savunma sanayisi dahil yeni işbirlikler için de imzalar atılmış.

Neler olduklarını bilmiyoruz.

Trump şüphesiz övülmenin ötesinde ticari kazançlarla da kendi seçmeninin karşısına çıkmayı seven bir adamdır.

Neyse, yakın gelecekte her şeyi öğreniriz.