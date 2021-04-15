Turnosol kâğıdını 128 milyar nerede sorusuna daldırınca patlayanlar...

15 Nisan 2021 Perşembe

Bazı konular vardır, turnosol kâğıdı gibidir, bu kâğıdı deneydeki gibi, mesela 128 milyar nerede sorusu içine daldırırsanız:

a) Bugüne kadar iktidarın finans bilgisizliğini, kafasında aslında ekonomide karşılığı olmayan bir ucube “teori”nin milletin 128 milyar dolarını kullanarak test ettiğini veya kumar oynayıp kaybettiği ortaya çıkarır. Ütülen 84 milyon halk ve batan koskoca bir ekonomi gerçeğiyle karşılaşırsınız.

b) Aslında iktidarın baştan beri izlediği “ekonomi politikası”nın sonunda batacağı belliydi ve bu, yıllardır yazılıp çiziliyordu. İktidar ve ekonominin başı ve yardımcıları, son iki yılda giderek artan enflasyon, işsizlik ve pandemi döneminde de sıfırı tüketen mesela turizm gelirleriyle, TL’nin değer kaybını durdurabilmek ve dövize hücumu önleyebilmek için “arka kapıdan” Merkez Bankası’nın dövizlerini piyasaya sürdü.

c) Oysa yapması gereken “bugün geliyor, yarın yapacağım” diye büyük palavralarla herkesi kandırdığı reformları yapmadı. Durdurulamayan çöküşte bir nefes almak için damadı görevden alınca, ilan ettiklerinin hiçbirini gerçekleştirmedi. Tam tersine, atadığı MB başkanına da bir gecede yol vererek bugünkü tabloyu yarattı.

d) 128 milyar dolar kamu bankaları aracılığıyla piyasaya pompalanarak doların yükselişinin durdurulacağı sanıldı. Fakat bu gayri meşru yollarla gizlice yapıldı, adeta “hazineye hortum” bağlanarak diye de yorumlanıyor.

e) Tüm bunlar da faizi artırmamak için yapıldı. Faizi enflasyonun kaynağı olarak gören uyduruk teorileri kutsal bir inanç olarak gördükleri için. Yoksa bunu kasıtlı mı yaptılar ve inanç süslemesine gittiler, bilmiyorum.

f) Dövizlerin kimlere, nasıl, kaça satıldığı konusu büyük bir sır. Açıklanmıyor. Bir sürü yalan ortaya sürülüyor, yok pandemide yardım ettik falan... Kardeşim boru değil, 128 milyar dolardan bahsediyoruz.

g) Oysa iki yıldır ekonomistlerimiz bu paraların peşinde, cinayetin ipuçlarını bir bir toplayarak yakaladıkları ipin ucunu hiç bırakmadan olayın merkezine ulaştılar.

h) www.paraanaliz.com/2021/yazarlar/kerim-rota/yazdi-rulet-masasina-geri-donus-mumkun-mu-g-2865

Bu sitede tüm öykü yatıyor.

i) Ve şu sorular soruluyor, bunun ileride netleşmesi için:

KERİM ROTA’NIN SORULARI

Artık ortada “saklanmak” istenen bir şeyler olduğunu biliyoruz. Bu durumda bu konularda tecrübesi olan biri olarak aşağıdaki detaylar açıklanmadan bu konuda gerçek bir aydınlanmanın olamayacağı düşüncesindeyim.

- TCMB hangi kuruma hangi tarihte, ne miktarda ve fiyattan döviz satışı yaptı?

- Alan kurum/kurumlar bunu aynı tarihlerde kime sattı? Bilançolarında kalan fazla varsa bunu ne yaptılar?

- Bu satışlar ortalama olarak ve tek tek işlem olarak hangi fiyattan yapıldı

- Bu kurum/kurumlardan döviz alan kamu bankaları aynı gün içersinde döviz piyasasına hangi fiyattan ne kadar döviz sattı?

- Kamu bankaları aynı gün içerisinde belli bir miktarın üzerinde talep eden müşterilerine hangi fiyattan ne kadar döviz sattılar?

- Kamu bankalarının o günkü alış maliyetinden daha düşük fiyattan yapılan satışlar varsa bunlar kimlere yapıldı?

Fakat ben başka şeyler de merak ediyorum. Mesela bu para operasyonu yapılırken siyasi yönlendirmeler ve siyasi geri dönüşler oldu mu?

TURNOSOLUN BAŞKA GÖSTERGELERİ

128 milyar dolar nerede, kampanyası açan CHP’nin tüm afişleri yasadışı emir ve talimatlarla sökülüyor. Savcılar, mülki amirler emir veriyor. Polisler CHP binalarını gözetliyor, afişler asılır asılmaz hemen müdahale etmek için.

İktidar, 128 milyar dolar konusunda ayıbını bildiği için, bu kampanyayı bastırma yoluna gidiyor. 128 milyar doların satışı, ekonomiyi daha büyük zora sokmuş, çöküntü yaratmış ve halkı yoksullaştırmıştır.

İktidar örtbas etmek peşinde ama bu kaba telaş içinde müdahalesi kampanyayı büyütüyor..

Savcıların, mülki amirlerin emir üzerine müdahalesi, “Başkanlık Sistemi”nin ülkeyi hukuki olarak da nasıl raydan çıkardığının bir başka belgesi oldu.

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128 milyar nerede sorusu, her şey için, sistem için, Merkez Bankası için, başkanlık sistemi için, kuvvetler birliğinin tüm kötülükleri için, ekonominin neden çöktüğü sorusu için, demokrasinin olmadığını sergilemek için, büyük bir turnosol kâğıdıdır.